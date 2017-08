VIDEO - Micke și Antonia lansează piesa „El amor”

Atmosferă tropicală condimentată cu iubire și senzualitate, soare, explozii de culoare și multă libertate. Cu toții ne dorim ca vara să nu se termine niciodată, iar asta este și povestea noului videoclip pe care îl lansează astazi noul artist Global Records Latin, Micke, în colaborare cu Antonia.

Piesa „El amor” a fost compusă de Marco&Seba împreună cu Micke și se bucură de touch-ul inconfundabil al unor producători de top, responsabili pentru hituri ale unor artisti celebri, precum INNA, Nikky Minaj, Nick Jonas sau Akon. Cu ritmuri fresh și arome tropicale, piesa care îi aduce împreună pe Micke și Antonia are toate șansele să devină un hit, pe o piață muzicală în care, la nivel global, influențele latine devin tot mai populare (anul acesta, de exemplu, pentru prima dată o piesă raggaeton, „Despacito”, a ocupat prima pozitie în Spotify).

Micke Moreno este de origine columbiană și a moștenit talentul artistic de la părinții săi. La numai 3 ani a apărut într-un serial TV, iar rolul acesta i-a deschis drumul către nu mai puțin de 70 de producții din domenii variate, de la televiziune, la film, reclame, videoclipuri, soap opera, piese de teatru și concerte. Și-a dezvoltat latura artistică de mic, mai ales că a crescut printre artiști de circ, actori, muzicieni. Artistul are astfel de mai bine de 15 ani o carieră de succes ca actor, cântăreț dar si regizor. Show-urile sale au fost difuzate de marile canale TV din America Latină, printre care Disney Kids, Fox Telecolumbia, Teleset sau Caracol TV. Muzica este marea sa pasiune, astfel că Micke a încercat permanent să se perfecționeze: a învățat singur să cânte la chitară, pian, tobe și ukulele și și-a compus singur piesele. În 2016 a participat la show-ul TV „La Banda”, alături de Yoandri Cadrera și Fabyan Sanchez. În 2017 Micke semnează cu Global Records Latin, divizie a Global Records, și colaborează cu producători și compozitori din lumea întreagă, printre care Miky la Sensa și Dynell el Diamante, responsabili pentru hiturile de miliarde de vizualizari ale lui Maluma, Yandell sau Wisin.

Videoclipul a fost regizat de către Ionuț Trandafir, responsabil pentru producții video ale unor artiști ca Delia, The Motans, Smiley, Feli, What’s UP, Alexandra Stan, Grasu XXL, Lora și mulți alții.

Global Records Latin este o divizie a Global Records ce-și propune să promoveze ritmurile și influențele latine, tot mai populare la nivel mondial. Tineri artiști talentati, Kyan, Yoandri, Micke, Fabyan, au semnat cu Global Records Latin, iar în prezent lucrează alături de compozitori și producători de top. În prezent, Global Records este cel mai fresh și dinamic brand muzical din România, reprezentând artiști celebri precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, The Motans și având în palmares colaborări cu superstaruri latine precum J.Balvin, Daddy Yankee, Yandel, Pitbull, Reik.