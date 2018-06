Vlad Musta este câștigătorul ”The Four – Cei 4”!

Vlad Musta este câștigătorul primului sezon al emisiunii ”The Four – Cei 4”! După ce a reușit să își apere scaunul timp de șase ediții, Vlad a impresionat din nou în marea finală, seara trecută, la Antena 1!

Marea finală ”The Four – Cei 4” a fost deschisă de Feli, care a pregătit o un moment special alături de Alexandra Crișan, Marcel Roșca, Maria Cojocaru și Vlad Musta, însă pe parcursul serii surprizele s-au ținut lanț! Anastasia Sandu și Lu’Chan au fost favoriții telespectatorilor trimiși înapoi direct în finala ”The Four – Cei 4”. Iar dacă revenirea Anastasiei a provocat bucurie în rândul juraților, care au menționat-o destul de des ca fiind preferata lor, numele ei le-a dat ceva emoții celor de pe scaune. Pentru unul dintre aceștia, sentimentul a fost îndreptățit. În urma voturilor, Anastasia și-a recâștigat locul său inițial la ”The Four – Cei 4”, pe scaunul Mariei Cojocaru!

Nu la fel de norocoasă s-a dovedit a fi însă și revenirea lui Lu’Chan, care a decis să îl provoace la duel pe Marcel Roșca. Acesta din urmă însă a cucerit din nou jurații și telespectatorii cu vocea sa caldă și a reușit să își păstreze scaunul după primul său duel după intrarea în ”ringul” de luptă.

Cu o schimbare în rândul Celor 4, a venit rândul juraților să decidă în ce componență vor avea loc cele două dueluri între finaliști! Decizia s-a dovedit a fi una dificilă, iar primii aleși au fost Anastasia Sandu și Vlad Musta. ”Mă bucur că nu încerci să îți schimbi vocea gravă și că profiți de calitățile tale”, i-a spus Carla’s Dreams lui Vlad, care și-a adus din nou în competiție și chitara norocoasă. Votul publicului i-a dat ocazia lui Vlad de a deveni unul dintre cei doi finaliști care să intre în ultimul duel al serii, în timp ce Anastasia a fost nevoită să își părăsească scaunul pentru a doua oară în aceeași seară.

A venit astfel rândul Alexandrei Crișan și a lui Marcel Roșca să susțină cel de-al doilea duel al serii, după ce în edițiile trecute, între cei doi au existat niște tensiuni, după ce acesta i-a spus colegei sale de scaun că are calități vocale limitate. ”Tind să cred că acest mic scăndăluț a fost pus prea mult sub lumină. Judecați, vă rog, vocile și interpretarea, atât”, a spus Carla’s Dreams. Iar dacă vocea lui Marcel a ridicat și mai mult temperatura în concurs, Alexandra a reușit să aducă și de această dată ceva nou – o piesă scrisă în totalitate de ea. Ca urmare, publicul a decis ca ea să fie cea care se va lupta cu Vlad Musta în ultimul duel al serii, cel pentru marele premiu ”The Four – Cei 4”!

Pentru marele duel, Alexandra a ales o interpretare extrem de emoționantă a melodiei ”Caruso”, în timp ce Vlad și-a pus din nou chitara la lucru pentru acordurile melodiei ”Hot Blood”. Din nou publicul a fost cel care a decis finalul acestei ultime lupte a sezonului, iar Vlad Musta este cel care duce acasă marele premiu, pe care a mărturisit că și-l dorea din tot sufletul - un contract de înregistrări muzicale și/sau management și impresariat artistic în valoare totală brută de 30.000 de euro.

Încă din ediția cu numărul patru, Vlad a reușit să cucerească voturile juraților cu vocea sa deosebită și o chitară, însă pe parcursul emisiunii Cheloo a fost cel care a l-a forțat să își depășească limitele și l-a ”aruncat” la duel cu challengerii în aproape fiecare ediție.

Vlad Musta a mărturisit că cel mai drag lucru al său este chitara electrică, cea care i-a adus noroc de fiecare dată, așa că nu e de mirare că în copilărie și-a cumpărat singur una. ”Cea mai importantă și plăcută amintire din copilărie rămâne momentul în care mi-am cumpărat chitara electrică... cu toți banii din casă...!”, își amintește Vlad râzând.

Din fericire, familia sa, care i-a fost alături și în marea finală ”The Four – Cei 4”, și-a dat seama destul de repede de talentul lui, iar părinții l-au susținut să urmeze cursuri de specializare. ”Aveam 15 ani atunci când am început să studiez chitara, nu am avut planuri mărețe inițial, dar am încercat mereu să progresez, să fiu într-o luptă interioară constantă ca să descopăr cea mai bună versiune a mea. De la 16 ani m-am apucat de canto cu doamna Crina Mardare și am reluat cursurile de chitară cu un alt profesor, iar experiența mea ca și instrumentist a crescut foarte mult. Așa am ajuns să fiu chitarist în diferite trupe și ușor, ușor, am început să prind o anumită experiență”, spune Vlad.