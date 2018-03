Vloggerul Ela Voineag intră în culisele ”The Four – Cei 4”

Mihai Stetcu/Mihai Stetcu/www.mihaistetcu.com





Vloggerul Ela Voineag va intra în culisele ”The Four – Cei 4”, emisiune care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, pentru a afla totul despre show-ul care schimbă regulile și transformă competiția.

Cu experiență în muzică, televiziune, film și stand-up, în prezent, Ela Voineag invită vedetele la interviuri mai puțin formale, însoțite de un pahar de vin, în rubrica ”Vin la vorbă”, la ”Xtra Night Show”. În această primăvară, vloggerul Ela Voineag va fi cea care va avea ocazia să intre în culisele ”The Four – Cei 4” ca să afle mai multe detalii despre supershow-ul primăverii și să discute cu jurații și cu Cei 4.

”Am o experiență de peste 10 ani în industria muzicală, am participat la European Music Awards, am făcut interviuri cu vedete internaționale, am urmărit parcursul unor nume devenite cunoscute din muzica din România, iar acum vreau să fiu în locul în care se naște noua generatie de super-vedete. Din culisele ”The Four-Cei 4", vreau să îi cunosc așa cum sunt când nu cântă pe o scenă, vreau să le aflu slăbiciunile, să știu ce temeri au și ce iubesc acești tineri talentați. Vreau să văd din ce <material> e făcut următorul superstar și să aflu drumul său până când va deveni câștigătorul ”The Four – Cei 4” și întâmplările care l-au adus acolo, fie ele bune sau rele, dureroase sau amuzante”, spune Ela Voineag.

Fiecare dintre ”Cei 4” are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”, însă în fiecare ediție aceștia trebuie să lupte pentru a-și păstra locul.

Macanache, cel care va urca pe scena ”The Four – Cei 4” în calitate de prezentator, le reamintește concurenților că în fiecare ediție lupta se dă pe loc, astfel că noua provocare a emisiunii va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleși să își păstreze locul deja câștigat și să devină mai buni de la o săptămână la alta!

Astfel, începând cu data de 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, Cei 4 vor fi pregătiți să lupte în fiecare ediție cu challengerii care vor încerca mai întâi să convingă juriul că merită să primească șansa de a se duela.

Fiecare challenger care obține toate cele patru voturi ale juriului poate alege un artist din Cei 4 să îl provoace la duel. Astfel, fiecare va interpreta o nouă piesă, iar de această dată, publicul din sală este cel care decide câștigătorul, votând prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”.