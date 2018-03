Alec Baldwin spune despre interpretarea lui Donald Trump că a devenit agonizantă

Interpretarea preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, în emisiunea ''Saturday Night Live'' pare să-şi spună cuvântul asupra lui Alec Baldwin. Actorul care a câştigat un premiu Emmy pentru parodierea lui Trump în scheciul de comedie şi care a cochetat chiar cu ideea de a juca acest personaj pe Broadway, a declarat recent că rolul a ajuns să i se pară ''o agonie'', relatează Entertainment Weekly.



''Acum, de fiecare dată când o fac, e ca o agonie'', a mărturisit Baldwin într-un interviu acordat The Hollywood Reporter.



Baldwin a declarat că este pregătit de o schimbare în Statele Unite şi că speră ca electoratul ''să scape'' de Trump.



''Dacă lucrurile nu merg în direcţia bună la (alegerile de la) jumătatea mandatului... aş ieşi pe stradă, să stau într-un colţ şi să bat pe umăr zece persoane. Şi, cel mai probabil, toţi zece vor fi mai calificaţi - etic, moral, intelectual şi spiritual - decât Trump'', a spus actorul.



''Aş vota pentru Mitt Romney. Nu-mi pasă. Pentru oricine cu excepţia tipului ăsta. Nu contează. Trebuie să scăpăm de el'', a mai spus Baldwin.



După ce a participat la gala de toamnă a democraţilor din Iowa, Baldwin a declarat pentru The Hollywood Reporter că va mai face câteva scheciuri. El a apărut la începutul acestei luni în emisiunea ''Saturday Night Live'' mâncând Egg McMuffin, una dintre mâncărurile despre care se spune că ar fi preferată de Trump, şi publicând mesaje pe Twitter. De asemenea, actorul a parodiat-o pe Omarosa Manigault, vedetă a emisiunilor americane de reality show, care a afirmat că lucrurile merg "prost" la Casa Albă unde a ocupat funcţia de consilier al lui Donald Trump până la plecarea ei la sfârşitul lui ianuarie.



''Soţia mea şi cu mine am căzut de acord că vom da tot ce putem. Şi dacă apoi, Doamne fereşte, (Trump) câştigă din nou în 2020, mă întreb dacă nu cumva pot fi gazda unei emisiuni concurs în Spania'', a mai spus Baldwin.



Liderul de la Casa Albă a criticat în mai multe rânduri felul în care este satirizat de Alec Baldwin la emisiunea de televiziune, spunând că personificarea sa este ''părtinitoare'' şi ''lipsită de amuzament''.



Alec Baldwin a câştigat în luna septembrie 2017 premiul Emmy pentru cel mai bun rol secundar masculin într-un serial de comedie pentru modul în care l-a satirizat pe preşedintele Donald Trump la "Saturday Night Live", un rol care a propulsat audienţa emisiunii la cote record.



Alegerile în care americanii votează pentru reprezentanţii lor în Congres, dar nu şi pentru preşedinte sunt cunoscute ca alegeri "la jumătatea mandatului" ("midterm"). La fiecare doi ani, americanii aleg membri ai Camerei Reprezentanţilor pentru mandate de doi ani şi circa o treime din senatori, pentru mandate de şase ani. Alegătorii desemnează cu acest prilej şi oficiali în posturi din administraţia locală şi de stat. Alegerile ''de la jumătatea mandatului'' se vor desfăşura în luna noiembrie a acestui an. Democraţii speră să recâştige de la republicani majoritatea în Congres.AGERPRES