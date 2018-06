Peste 400 de artişti internaţionali participă la ediţia aniversară a B-Fit in the Street!

Peste 400 de artişti internaţionali au confirmat prezenţa la cea de a 10-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti, manifestare organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB, în perioada 13 iulie - 5 august.



Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de organizatori, această ediţie va celebra zece ani de existenţă dar şi Centenarul Marii Uniri, cu cea mai mare selecţie de producţii româneşti de până acum.



"Intitulată "O poveste românească în Anul Centenarului", ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti se numără printre cele mai de amploare evenimente din Anul Centenarului, cu patru week-end-uri ce cuprind peste 40 de spectacole din 12 ţări participante şi zeci de reprezentaţii în zone cheie din Bucureşti", se arată în comunicatul citat.



Artişti din Asia, America de Sud şi Europa vor surprinde publicul prin diversitatea limbajelor artistice, de la pantomimă la circ, dans, acrobaţie, muzică de stradă, teatru pe catalige şi jonglerie cu focul.



Conform organizatorilor, sunt incluse în programul festivalului, pentru prima dată, instalaţii interactive care transformă locuri emblematice din Bucureşti în terenuri de joacă pline de culoare, spectacole educative şi ateliere pentru copii susţinute de artişti români.



Programul ediţiei aniversare include producţii româneşti, instalaţii interactive, ateliere pentru copii, spectacole nocturne, parade şi spectacole itinerante.



Iniţiat în anul 2007, la Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti - B-Fit in the Street! - au venit, anual, peste 20.000 de participanţi în doar patru zile de festival. Din 2017 a fost extins programul la o lună de evenimente şi astfel a devenit cel mai mare festival de teatru de stradă din România. AGERPRES