Sibiu, capitala teatrului indepedent pentru zece zile (9-18 iunie)

Sibiul este, începând de vineri, capitala teatrului independent din România, pentru următoarele zece zile, timp în care are loc Festivalul Fringe, un eveniment de mai mică amploare, care are loc în paralel cu marele Festival Internaţional de Teatru, care a debutat tot vineri, potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES.



Festivalul propune pentru deschidere un spectacol dedicat lui Emil Cioran, care va avea loc la Răşinari. "Exerciţii de admiraţie" este un spectacol eveniment despre copilăria şi viaţa lui Emil Cioran, despre o altă identitate a lui, un spectacol ce se desfăşoară pe străzile din Răşinari, începând cu şcoala unde a învăţat acesta şi mergând pe străzile copilăriei filosofului, ajungând la casa în care s-a născut. Spectacolul are loc vineri, de la 19,00, şi sâmbătă, de la 11,00.



Sibiu Fringe Festival este recunoscut şi pentru spaţiile neconvenţionale alese pentru desfăşurarea spectacolelor. De exemplu, "Cine spală oala de mămăligă" se va desfăşura într-o şură din Răşinari, sâmbătă, de la ora 19,00, dar şi duminică, de la ora 20,30, la Imperium Pub Sibiu. Acest spectacol propune o serie de povestiri cu tâlc culese direct de la povestaşii din Munţii Apuseni. Amprenta locurilor din care au fost culese povestirile este păstrată atât în "graiul" în care sunt interpretate textele de actorii Elena Ivanca şi Ioan Isaiu, cât şi în muzica originală compusă şi interpretată live la pian şi flaut de Edith Toth. Astfel, organizatorii propun un spectacol de "STORYTELLING" 100% românesc.



"Să râdem!... Asta este invitaţia acestei ediţii şi tema propusă. #râd, #rezist, #exist!... nu-i frumos? Deranjează? Nu cred!... Deranjează?!... Foarte bine!... Veniţi la teatru! De pe margine spre centru şi invers. Să fiţi... FRINGE în hohot sănătos şi liber!"a spus Radu Botar, actor al Companiei de Teatru BECOME Sibiu.



Ediţia din acest an are ca temă comedia şi sub această egidă se vor desfăşura până pe 18 iunie numeroasele evenimente.



Biletele au fost puse în vânzare pe tomtix.ro sau sbfringe.ro, dar vor fi disponibile şi în locaţiile de desfăşurare a evenimentelor.

Sursa: www.agerpres.ro