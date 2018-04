Six, Six, Six, the number of the Beast! Toți copiii știu jocul ăsta! Am putea să-i învățăm unul nou: 02.04.09! 4 februarie 2009! Ziua în care democrația în România a fost pur și simplu suspendată! Premier? Emil Boc! După el, Mihai Răzvan Ungureanu! Urmat de Victor Ponta! Apoi, la rând, Dacian Cioloș! Urmat de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose! Câți sunt? Unu, doi… șase! Cel mult, și cu mare indulgență, poate Emil Boc n-a știut de protocol! Restul, sigur au avut habar dacă nu de existența lui, măcar de întrebarea dacă există! La fel, vreo 3 premieri interimari din care doi sigur știau de pact: Predoiu și Oprea! Predoiu era chiar ministru al Justiției în februarie 2009! A fost nevoie de al șaptelea premier, Dăncilă, și un alt șef la SRI, Hellvig, ca acest document să fie public. A durat ceva!

De când a apărut am auzit și citit tot felul de reacții! Că protocolul era pentru corupți, că era prea mare corupția și atunci – mă rog, asta se subînțelegea – după modelul John Wayne ca să omori bandiți faci și tu ca ei, că nu știu care articol era de fapt bun, că alt articol era rău, că… o grămădă. Puțini, prea puțini au nimerit esențialul: Protocolul era rău pentru simplu fapt că exista! Și pentru că era secret!

Vi se pare mult dacă scriu că pe 4 februarie 2009 democrația din România a fost suspendată? Mie, nu! Stiți ce am învățat eu în Europa, că tot ne place să o invocăm scuză sau scut în funcție de cum ne pică bine? Într-o democrație, mai întâi de toate se respectă regulile scrise și votate în văzul lumii! Adică legile! Iar toți semnatarii acelui protocol aveau la îndemână, ca să-și facă treaba, legi multe și clare ca lumina zilei. Iar prima dintre ele este cea mai nesecretă dintre ele: Constituția! Are atât de puține articole că o puteau învața semnatarii pe de rost! Și mai aveau Codul Penal, facut cum au vrut chiar ei, aveau Codul de Procedură Penală, modificat și el, legi de organizare a justitiției, modificate și ele, legi ale siguranței naționale. Legi, una și una, publice, deloc secrete și puternice!

Vă mai întreb o dată! Vi se pare mult dacă scriu că pe 4 februarie 2009 democrația din România a fost suspendată? Partea proasta e că nu știu dacă între timp democrația s-a întors la Putere!