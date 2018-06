Admirabila lecție de unitate, cu sau fără dedicație, a europarlamentarilor noștri

Astăzi, în Parlamentul European, s-a petrecut ceva care , dacă nu este chiar o premieră, cu siguranță că va reprezenta o mare surpriză. Plăcută sau neplăcută, asta depinde din ce unghi privești lucrurile. Astfel,upă cum consemnează pe pagina sa de Facebook europarlamentarul Victor Boștinaru, cu ocazia dezbaterii care a avut loc în Parlamentul European cu premierul Olandei, Mark Rutte, europarlamentarii români au depășit disputele interminabile (și sterile, aș zice eu!) pe care,din păcate, le-au transferat și în arealul forurilor comunitare și, într-un admirabil consens, au susținut, fără ezitare și fără compromisuri, ideea aderării țării noastre la Spațiul Schengen. Fac mențiunea că expresia ,,au susținut fără ezitare și fără compromisuri ’’ îi aparține domnului Victor Boștinaru, care a asociat-o, în mod firesc și necesar, ideii că, prin aceasta, toți europarlamentarii români au pus mai presus de orice deosebire de natură doctrinară ,,interesele legitime ale țării noastre legate de accesul la Schengen’’. Emoționantă și încurajatoare știre căreia mă grăbesc să o adaug și pe cea de ultimă oră despre curajoasa scrisoare pe care europarlamentar noastră, Maria Grapini, i-a adresat-o, pe același subiect fierbinte, premierului Mark Rutte.

Depășind stadiul impactului emoțional al acestei știri, avem, cred, câteva foarte temeinice motive să considerăm că ne aflăm în fața unei situații cu adevărat de excepție, care depinde numai de noi dacă ea va reprezenta un început de drum sau doar… un accident de parcurs. Desigur, în primul rând pentru europarlamentarii români (dar, de bună seamă nu numai pentru mulți dintre membrii Parlamentului European) pentru care aversiunea categorică și vehementă a premierului Olandei, Mark Rutte, față de România și mai ales față de însăși ideea ca țara noastră să aibă acces în Spațiul Schengen, nu mai este de multă vreme o noutate. Dânsul fiind un reputat zicător de ,,nu!’’, ori de câte ori s-a pus în discuție această problemă. Nu!, atât pentru România cât și pentru Bulgaria. Ba, să nu mint, de câteva ori, același șef al executivului din Țara Lalelelor, dădea semne că ar concede să le acorde ceva șanse vecinilor noștri de peste Dunăre. De data asta, însă, halt! Același ,,nu’’ categoric și pentru noi și pentru patria lui Hristo Botev. Motivul sau mai cinstit pretextul invocat (măcar în ceea ce ne privește) fiind același cu cel pe care îl clamează , sus și tare, anumiți mai mari comunitari-în special aceia din PPE –ul din familia căruia face parte și Partidul Popular pentru Libertate și Democrație(VVD) al cărui președinte este tocmai dl Mark Rutte. Ați ghicit: corupția! Am folosit termenul ,,pretext’’ în loc să scriu ,,motiv’’ pentru că, în realitate, adevărata cauză a opoziției diriguitorilor Olandei este :portul Constanța. Port care,după cum se știe, reprezintă un foarte puternic concurent pentru portul Anvers. Situație care tot la vorbele lui Vladimir Ilici Lenin venim:,,politicul este economicul concentrat’’.Punct!

Devine, acum, mai ușor de înțeles de ce am scris la începutul acestor rânduri că știrea aceasta nu va fi pe placul unui anumit segment de public. Adică taman al aceluia care și-a făcut din anticorupție paravan pentru o odioasă campanie de prigonire și de stigmatizate a adversarilor politici, supuși unui odios linșaj mediatic , fără drept de apel, pe motiv de ,,corupție’’ și considerați, din start ,,penali’’. Campanie a cărei adevărată deviză este una lansată tot de către Lenin:,,cine nu este cu noi, este împotriva noastră!’’ Deviză preluată de către Stalin și poliția sa politică și, după care, lucrează- cât o mai lucra?!- procurorii DNA sub ocârmuirea Laurei Codruța Kovesi. Această Nefertiti pe care nu vrea cu nici-un chip să o clintească din funcție însuși președintele Klaus Werner Iohannis!

Cel care, printr-o foarte semnificativă potrivire a lucrurilor, tot astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Motiv pentru care urându-i un sincer ,,La mulți ani!’’ îmi iau permisiunea de a-i transmite și această știre despre cum au dovedit azi, 13 iunie 2018, europarlamentarii românii că- mai presus de orice dezbinare și în pofida unor otrăvite incitări la ură și la intoleranță- pot și reușesc să susțină și promoveze interesele țării noastre, interese ale tuturor românilor cinstiți și demni, privind accesul în Spațiul Schengen.

Am făcut, cumva, o gafă dacă am procedat așa? Dumneavoastră ce părere aveți?...

Șerban CIONOFF