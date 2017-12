Avertismentul Medicilor de Familie nu provoacă îngrijorare?

Nici nu am intrat în noul an, 2018, că un avertisment transmis de către dr. Rodica Tănăsescu, președintele Federației Naționale a Medicilor de Familie (SNMF), ne pune cât se poate de serios pe gânduri. Dat fiind faptul că după o lună de discuții cu autoritățile nu s-a ajuns la nici-un rezultat, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Federația Națională a Medicilor de Familie au decis că, de la 1 ianuarie, nu se vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurări de sănătate. Asta înseamnă că nu se vor mai elibera bilete de trimitere, rețete și concedii medicale, până când solicitările medicilor de familie ,,nu vor fi luate în seamă’’. Excepție făcând serviciile ,,pro bono’’ pe care unii medici de familie le vor oferi, dar care, după cum am spus mai înainte, nu vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate.

Așadar, după o lună de discuții cu autoritățile, reprezentanții celor două organizații ale medicilor de familie constată că solicitările lor nu au primit un răspuns pe măsura așteptărilor și,în consecință, au decis să recurgă la o măsură categorică de natură să afecteze, în modul cel mai serios, milioane și milioane de români. Situație care atrage, numaidecât, întrebarea: cine poartă răspunderea pentru acest foarte grav și foarte îngrijorător impas? Firește, termenul echivoc- ,,discuția cu autoritățile’’- folosit de doamna doctor Rodica Tănăsescu poate fi tradus la fel de bine prin Ministerul Sănătății, ca și prin casele de asigurări de sănătate , așa încât ar fi fost de așteptat ca până la această oră să fi aflat și punctul de vedere al acestora privitor la situație. Ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat.

Dar, dacă s-a ajuns în impas, iar factorii implicați în negocieri nu au găsit o soluție viabilă și reciproc acceptabilă, iar sorți de reușită într-un viitor apropiat nu se întrevăd, mă întreb și eu, ca tot românul îngrijorat de ce ne așteaptă, dacă nu era cazul ca domnul Prim Ministru, Mihai Tudose, să îi invite la discuție cele două federații și să încerce găsirea unei soluții? Nu de alta, dar așa cum, în cea de a treia zi de Crăciun, domnia sa și-a manifestat disponibilitatea pentru un dialog cu protestatarii #rezist et comp – întâlnire care, între noi fie vorba, nu a depășit stadiul lui geaba vii, geaba te duci, geaba rupi bieții papuci- poate că era cazul să își găsească pe agenda de lucru un modest interval de timp pentru un asemenea dialog.

Iar, dacă tot am deschis discuția, mă mai întreb și cum se face că situația de mare gravitate în care se vor afla, de mâine 1 ianuarie 2018, milioane și milioane de români, cărora medicii de familie nu le vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurări de sănătate, nu a fost de natură să ofere motive de îngrijorare unor anumite ambasade, așa cum s-a întâmplat în cazul legilor justiției? Nu contest, justiția este un factor esențial, determinant al unei societăți cu adevărat sănătoase, dar îndrăznesc să cred că și derapajele din viața medicală, în cazul de față problemele serioase cu care se confruntă medicii de familie, au toată îndreptățirea să beneficieze de același din partea atât de grijuliilor noștri parteneri externi.

Să fie,oare, de vină pentru asta, reprezentanții medicilor de familie, care, la dialogul eșuat cu autoritățile, nu au venit înarmați cu pancarte de rit #rezist?!…