Bunul simt si paradoxul domnului ministru

Multe și felurite gesturi sau declarații jignitoare la adresa presei și a slujitorilor săi de către unii sau alții dintre efemerii puternici ai politichiei carpato-pontico-dâmbovințe mi-a fost dat să aud sau să citesc în cei peste cincizeci de ani de când mă îndeletnicesc în această nobilă breaslă, dar, cu siguranță, cea pe care a debitat-o azi ministrul(încă) în exercițiu al justiției,Tudorel Toader, le pune capac la toate!

Așadar, întrebat de către câțiva ziariști cine sunt membrii proaspăt investitei Comisii de anchetă a SIPA, domnul ministru de justiție- rog citiți: profesor universitar doctor!- Tudorel Toader a răspuns așa:,,Sigur, pot să vă spun dar nu am să o fac’’. Curat magister dixit, nu-i așa?!

După care, spre a–și susține categorica și, mai ales, arbitrara, decizie, domnia sa revine numaidecât și declară că ar fi vorba despre o ,,măsură de protecție’’ fără de care ,,îi veți întreba în fiecare zi (jurnaliștii pe membrii comisiei n.n.), ce au făcut, ce au constatat’’.

Sincer să fiu, mai că nu știu cum să calific un asemenea comportament, asemenea expresii și, mai grav,mentalitatea care le generează . Haideți, totuși, să nu ne pierdem cu firea și să o luăm în ordinea crescătoare a gravității zicerilor domnului (încă) ministru. Așadar:

1.Este vorba, în primul rând, despre un proces de intenție pe care domnul ministru (și profesor universitar!) îl intentează, la grămadă, gazetarilor. Nu contest, există, din păcate, și unii confrați care abuzează de dreptul la liberă informare, ceea ce pune instituțiile vizate în situații neplăcute. Drept pentru care purtătorii de cuvânt sau, mai nou, comunicatorii, trebuie să dea dovadă de mult calm și de stăpânire de sine pentru ca lucrurile să nu ia o turnură mai urâtă. Dar, de aici și până la a răspunde unui ipotetic abuz al gazetarilor și până la un efectiv abuz, al demnitarului, este o cale foarte lungă. Plus, maniera, elegant spus ,,neprotocolară’’, în care domnul ministru Tudorel Toader a ales să discute cu presa, ceea ce , între noi fie vorba, numai a limbaj academic nu aduce.

Repet și întăresc, este în dreptul domnului ministru Tudorel Toader să aibă și niscai suspiciuni rezonabile cum că s-ar putea ca unii jurnaliști să îi piseze , ziua sau noaptea, pe membrii comisiei, dar am încredințarea că domnia sa, profesor universitar fiind, putea să abordeze subiectul și pe un ton mai amiabil, dacă nu chiar mai civilizat. De exemplu, să le spună ceva la modul:,,Fac apel la înțelegerea dumneavoastră și vă rog ca, măcar pentru o primă etapă a activității comisiei, să nu ne cereți informații despre derularea cercetărilor. Vă promit, însă, că , în măsura în care vor apare informații semnificative, să vă informăm în timp real’’. Firește, am imaginat o posibilă replică a domnului ministru, deși sunt convins că domnul prof.univ.dr.Tudorel Toader are un discurs cu mult peste nivelul a ceea ce mi-am permis să scriu eu, aici. Are , dar, cel puțin în cazul de față, nu a găsit de cuviință să facă uz de el…

2. După câte știm și, desigur, știe și domnul ministru al justiției, Tudorel Toader, problema liberului acces la informațiile de interes public a fost reglementată prin Legea nor. 544/2001. Lege care a fost actualizată, dacă memoria nu mă înșeală, în anul 2016. Nota bene, a fost actualizată dar nu și abrogată! Cât privește ipoteza că informațiile privind activitatea curentă a comisiei de cercetare a cazului SIPA ar face parte, mai nou și mai nou, din categoria informațiilor clasificate sau ar fi accesibile numai persoanelor care dispun de certificate ORNISS, asta chiar că era nevoie ca domnul ministru Tudorel Toader să facă o mențiune expresă, răspicată. Nefăcând,însă, mențiunea respectivă, domnia sa a comis, deontologic vorbind, o mare greșeală. Adică , nici mai mult nici mai puțin decât că însuși ministrul justiției-culmea, profesor universitar la prestigioasa Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași, această ,,Florență a României’’, cum atât de frumos i-a spus G.Călinescu- , încalcă legea și îngrădește , după bunul plac, dreptul presei de a acea acces la informații de interes public și, la rândul ei, de a le difuza în mediul public.

Orice comentariu mie se pare de prisos. Desigur, mie, dar poate că nu și domnului Mihai Tudose, primul ministru al Guvernului din care domnul Tudorel Toader face parte!

3.În fine, dar câtuși de puțin în ultimul rând, mai este de menționat că acest comportament abuziv și arbitrar de care dă dovadă ministrul Tudorel Toader, este cu atât mai revoltător cu cât însăși anchetarea modului în care a fost gestionată arhiva SIPA a fost declanșată numai după ce presa – în mod deosebit Antena 3 și Jurnalul Național- a luat atitudine și a cerut factorilor abilitați să procedeze în conformitate cu cerințele legii.

Și, uite așa, din aproape în aproape, tot la vorbele admirabilului boier al literelor românești, Alecu Paleologu, ajungem noi:,,Bunul simț, ca paradox’’.