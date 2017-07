Cum au fost aleşi interpreţii lui Mihai Viteazul şi Maria Tănase

“Am regizat 75 de filme, am realizat pelicule pentru Germania, am lucrat cu actori cu o cotă impresionantă, dar afirm apăsat, cel mai bun actor de film pe care l-am întâlnit a fost Amza Pellea”. Aceasta a fost destăinuirea lui Sergiu Nicolaescu. Alegerea actorilor care vor face parte din distribuţia unui film este nu numai o probă a profesionalismului regizorului, ci şi un crâmpei de inspiraţie în a intui ce actor se îmbracă cel mai bine în personalitatea, în pielea personajului. Uneori, până a ajunge la formula finală a distribuţiei, regizorul trece prin mai multe opţiuni. Se întâmplă ca regizorul să se şi răzgândească, procedează la înlocuirea unor actori ca urmare a unei idei apărute neaşteptat. Aşa s-a întâmplat la începutul realizării superproducţiei “Mihai Viteazul”, un film clasat de americani în primele trei filme istorice grandioase din istoria mondială a cinematografiei. Îşi aminteşte părintele acestui film, vizionat de peste 30 de milioane de spectatori, Sergiu Nicolaescu: “S-a început cu o colaborare cu renumitele studiouri americane Columbia. A fost o listă lungă de pretendenţi în a juca rolul teribilului Voievod, au fost vizaţi uriaşi ai actorimii mondiale, Richard Burton, Laurence Harvey şi alte figuri ilustre. Până la urmă, s-a luat hotărârea ca Mihai să fie interpretat de un român, am fost desemnat eu. Chiar începusem filmarea unor scene de luptă cu mine conducând bătăliile. Într-o noapte, am avut o revelaţie, mi-am dat seama că cel mai potrivit în rolul lui Mihai Viteazul este de fapt Amza Pellea. Şi s-a adeverit, Amza a fost magistral. Am renunţat la scenele filmate cu mine în fruntea oştirii, am refolosit doar secvenţele de bătălii filmate de la distanţă”. Un alt moment a apărut când Amza a fost diagnosticat cu un polip pe corzile vocale, această crescătură flutura în curentul de aer şi actorul vorbea ca un adolescent cu vocea în schimbare, ba cu glas gros, ba cu voce piţigăiată. “Am fost obligat să-l dublez pe Amza ca voce cu glasul lui Emanoil Petruţ, replicile lui Mihai le rostea pe coloana sonoră Petruţ, nu Amza”. Sergiu Nicolaescu a visat să facă un film de succes cu viaţa Mariei Tănase. S-a urcat la cer înainte de a demara proiectul. În sertarele lui Nicolaescu s-a găsit un dosar cu variantele de interpretă pentru geniala Marie. Era şi varianta celebrei soprane Angela Gheorghiu, dar şi posibilitatea de a juca Jojo, o actriţă apreciată de Sergiu. Unul dintre romanele de dragoste de mare valoarea este “Fiul risipitor”, scris de Radu Tudoran. Personajul feminin este senzaţional. L-am întrebat pe Sergiu Nicolaescu cum de nu s-a grăbit să ecranizeze acest roman de valoare mondială. “De vreme lungă mă zbucium să găsesc cea mai bună interpretă pentru senzaţionala Eva din roman, n-am reuşit să fac alegerea”.