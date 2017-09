La UZPR, un pucist a plecat, năravul i-a rămas!

Mi-aș fi dorit să nu mai scriu un nou comentariu despre situația creată în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în urma puciului instrumentat de trioul cu epoleți care a preluat puterea în mod abuziv și ilegal, până când vineri, 8 septembrie, Adunarea Generală a uniunii noastre va analiza și va decide. Am ales să procedez în acest fel pentru a nu tensiona mai mult starea de spirit a confraților noștri, membrii ai uniunii, dar și ținând seama de faptul că, în ședința publică din 31 august, Judecătoria sectorului 1 a dispus suspendarea efectelor deciziei Comitetului Director al UZPR( de fapt, a auto-proclamatului organism!), prin care Doru Dinu Glăvan fusese suspendat din calitatea de membru al uniunii, până la soluționarea acțiunii de fond având ca obiect de fond ,,anularea act’’ înregistrată pe rolul acestei instanțe. Un alt motiv fiind acela că, în urma unor semnalări pe care subsemnatul și alți confrați le-am lansat în spațiul mediatic, șeful Serviciului de Transmisiuni Speciale, general maior inginer Ionel Sorinel Vasilca, i-a cerut purtătorului de cuvânt al acestei unități a sistemului național de apărare, colonelul Adrian Fulea, să pună capăt, imediat și necondiționat, situației de incompatibilitate în care se afla dat fiind faptul că îndeplinea, în același timp, și funcția de secretar general al UZPR.

Prin urmare, conform bine știutei zicale ,,cei patru evangheliști ai fost trei, Luca și Matei’’, din trioul de comandă cu epoleți au mai rămas doi colonei( în rezervă): Ion Petrescu și Benone Neagoe. Din păcate, dacă, mai bine mai târziu decât niciodată, colonelul Adrian Fulea a părăsit eșalonul de comandă a UZPR, asta nu înseamnă că au dispărut și urâtele sale practici de calomniere a celor care nu s-au raliat comandamentelor militarizate ale juntei de presă. Dimpotrivă, acestea au fost preluate și sunt continuate în forță de către colonelul (în rezervă) Benone Neagoe, cel care i-a luat locul în funcția de secretar general al uniunii.

Astfel, în zilele premergătoare așa-zisei Adunări generale pusă la cale de puciști, mai mulți colegi, membrii ai UZPR au primit de la colonelul ® Benone Neagoe, de la adresa secretariat.uzpr@gamail.com, mesaje cu titlul ,,Glăvan se aude zornăit de cătușe’’, prin care erau înștiințați că,,Guvernul cere Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București adoptarea măsurilor care se impun în cazul Doru Dinu Glăvan’’.Doru Dinu Glăvan fiind cel pe care ziariști cu epoleți l-au constrâns să se autosuspende din funcția de președinte al UZPR, confiscându-i, totodată, ștampila și cheile de la sediul uniunii. Sediu care, ulterior, a fost pus sub cheie, pe motive de revizie tehnică, până fix pe 4 septembrie,după ce se va fi ținut pretinsa adunare a unei anumite părți a presei!…

Gândindu-se că,poate, mesajul nu a băgat, cui trebuie, frica în oase, emitentul a adăugat un sever avertisment sau, mai degrabă, o amenințare cu adresă directă:,,Cei care girează ilegalitățile la UZPR trebuie să–și pregătească pixul pentru declarații la procuratură’’. Evident, sintagma ,,cei care girează ilegalitățile’’,vizându-i exclusiv pe acei membri ai UZPR care nu acceptă samavolniciile și abuzurile puciștilor și ale colaboraționiștilor lor de circumstanță. În final, colonelul ®Benone Neagoe conchide apoteotic: ,,NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ A ÎNCEPUT!!!’’

Așadar,într-un stat de drept, stat membru al Alianței Nord Atlantice și al Uniunii Europene, secretarul general al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, dă de știre norodului cum că ,,Guvernul cere’’ Parchetului ,,adoptarea măsurilor care se impun’’?! Doamne , Dumnezeule, în ce țară trăim, de vreme ce am ajuns să aflăm că executivul comandă procurorilor ,,să adopte măsurile care se impun în cazul X’’, adică într-un caz direct nominalizat? În temeiul cărei legi, începând cu Legea Fundamentală, Constituția României, se poate face acest demers? Demers care nu poate fi calificat decât ca o comandă politică, tipică, prin definiție, dictaturilor militare de sinistră notorietate.

Spre cinstea lor, cei mai mulți dintre cei care au fost gratulați cu asemenea mesaje, le-au respins, în mod categoric, cu multă demnitate, ceea ce s-a putut vedea inclusiv pe paginile de Facebook ale acestor admirabili colegi de breaslă. Numai că, spre ghinionul lui Benone Neagoe și al comilitanților, minciuna are picioare scurte. Ceea ce dovedește documentul postat fix pe pagina Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, mă refer, desigur, la pagina confiscată și manipulată după bunul plac al puciștilor. În realitate,lucrurile stau cu totul și cu totul altfel decât susține, sub proprie semnătură electronică, subitul inchizitor.

Este vorba despre adresa transmisă de către Secretariatul General al Guvernului, la 11,08, 2017, ca răspuns la reclamația adresată Executivului de către liderii puciului referitoare la ,,posibile fapte de natură penală’’ săvârșite în aplicarea Legii nr.8/2006, mai precis în ceea ce privește acordarea indemnizației de membru al UZPR pentru ziariștii pensionari membrii ai acestei uniuni de creație. Situație în care, sub semnătura domnului director Dragoș Condrea, petenților li se comunică faptul că ,,materialul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în vederea adoptării măsurilor ce se impun’’.

Acesta este textul răspunsului primit din partea Secretariatului General al Guvernului! Răspuns în care nu există absolut nici-o referire la ceea ce, de bună voie și nesilit de nimeni, colonelul® Benone Neagoe a denumit ,,cazul Doru Dinu Glăvan’’. Răspuns din care, de asemenea, nu reiese, în nici-un fel, că Guvernul ,,cere Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București adoptarea măsurilor ce se impun’’ în ,,cazul Doru Dinu Glăvan’’.

Rămâne de văzut cum se va descurca pretinsul justițiar atunci când va trebui să le răspundă celor cărora le-a adresat mesajele sale otrăvite și amenințătoare. Eu,însă, mă întreb și, la rândul meu, întreb mai departe, poate că aude și cine trebuie: cum se numește –în termenii legii- fapta unei persoane care denaturează, în interes propriu sau de grup, textul unui document emis de către o entitate a Guvernului României și, ulterior, îl difuzează cu intenția de a dezinforma și de a manipula opinia publică? Pun, desigur, întrebarea doar așa, ca să nu spun că am că m-am lăsat mințit de la obraz, fiindcă la o evaluare, sub aspect deontologic, realizată de către auto-intitulații lideri ai UZPR, oricâtă bunăvoință aș avea, nu am la ce să mă mai aștept!