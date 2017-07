Statul Qatar si conflictul cu tarile arabe din Golful Piersic

"Izgonirea "Qatarului din randul tarilor din Golf, nu a fost o surpriza pentru lumea araba , pentru ca se astepta de mai mult timp o reactia fata de politica externa a micului stat . Qatarul cu o populatie de 300.000 de locuitori are un rol important pe piata pretului petrolului si gazelor naturale extrase din perimetrul comun cu Iranul.Nu este de neglijat locul pe care il ocupa pe harta bazelor militare pe teritoriul quatarez, SUA . Toate acestea au creat Qatarului un loc cheie in geostrategia zonei, dar si un anumit " tupeu " in relatiile cu tarile arabe din Golf.Embargoul impus pe uscat,aer,si apa ,de Arabia Saudita,Emiratele Arabe Unite, Bahreinul si Egipt a creat la inceput un soc, depasit cu dificultati la inceput.Din acest considerent una din interventiile majore in aplanarea disputei a fost cea a SUA procupata de soarta dispozitivului militar american din regiune aflat la Al-Udeid, Qatar, 10.000 de militari . Scopul declarat este cel de a conduce operatiunile americane impotriva terorismului,gruparii Statului Islamic si supraveghere a spatiului petrolifer.Disputa a venit pe fundalul preocuparilor musulmanilor ,vecini, care dezaproba actiunile Qatarului privind sponsorizarile grupurilor teroriste, Fratii Musulmani si cordialitatea relatiilor cu Iranul. Vizita presedintelui Trump in Arabia Saudita, contactele altor oficialitati americane, au fost tot atatea prilejuri de a incerca, atenuarea disputa. Din pacate, rezultatele sunt destul de departe de asteptari.Pentru expertii zonei, desfasurarea evenimentelor este extrem de complexa pentru ca esenta disputei se desfasoara pe fundalul istoricului relatiilor dintre sunitii condusi de Arabia Saudit si siitii dirijati de Iran.Un lucru este cert , izolarea Qatarului este o problema foarte dificila deoarece acest stat poate cauta alternative privind securitatea tarii apeland la vecinii din jur si in primul rand la Iran .Solutie este de departe cea mai primejdioasa pentru ca intelegerile in asemenea zone au avut intodeauna sfarsit nefericit . In acelasi context, se afla relatiile turco -qatareze stiindu-se ca raporturile Turciei cu Qatarul au o lunga istorie atat in domeniul militar cat si economic.In 2016 a fost sem nat un acord la Doha privind desfasurarea de trupe turcesti pe teritoriul Qatarului pentru perfectionarea armatei si cooperarea militara . Ceva asemanator, este si un acord pentru antrenarea jandarmeriei din Qatar de catre cea din Turcia. Fata de aceste actiuni nu este un secret faptul ca, la vedere Turcia, a refuzat sa se alature grupului format in jurul Arabiei Saudite vazand in "miscarea "saudita dorinta de a deveni lider regional in ciuda aceiasi dorinte a Iranului si Turciei .Cele doua state au fost alaturi de Primavara Araba din Egipt cand au sprijinit acapararea puterii de catre Fratii Musulmani si condamnat apoi preluarea puterii de catre generalul Abdel Fattah el-Sisi. Relatiile turco-qatareze s-au dezvoltat dupa lovitura de stat din Turcia, cand Emirul Qatarului; Sheikh bin Hamad Al Thani a fost alaturi de presedintelui Erdogan, sprijinind actiunile acestuia . In privinta pozitiei celor doua state fata de Iran, acestea refuza ideia izolarii acestei tari, ca fiind neproductiva, in contextul regional si mondial.Turcia are o pozitie delicata in raporturile cu Arabia Saudita cu care a semnat in 2016 un acord privind intarirea raporturilor economice. In acest context singura cale pentru depasirea tensiunilor din zona este apreciata calea diplomatica ,indiferent ca convine sau nu.De aceea toata lumea urmareste naveta diplomatica care se desfasoara in acest timp, in regiune, cu scop declarat de a calma situatia si a evita destramarea singurului for capabil sa aduca unui anumit punct comun tarilor zonei : Consiliului de Cooperare din Golf.Criza dintre Qatar si monarhiile din Golf va capata o solutie, dar cu siguranta dupa interesele celor mari .