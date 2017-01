Anul Cocoșului de Foc. Ce ne aduce noul an chinezesc

A început noul an chinezesc, Anul Cocoșului de Foc. Acesta va ține până pe 15 februarie 2018 și se anunță un an favorabil pentru mai toate zodiile din calendarul chinezesc. Noul an va aduce însă mai puțin noroc tocmai celor născuți sub această zodie a cocoșului, scrie ziarulring.ro.

Astfel, pentru cei care sunt născuți în anii 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, adică sub semnul cocoșului, nu se anunță un an bun. Anul acesta ei pot ajunge să aibă mari probleme datorită faptului că nu suportă să nu se afle în centrul atenției.

Totodată, 2017 va fi un an al orgoliilor și al conflictelor, care vor fi resimțite din plin în Europa, susțin astrologii chinezi. Aici, lucrurile nu vor fi deloc calme, din pricina refugiaților și a Brexit-ului.

Cei ce se nasc în Anul Cocoșului de Foc sunt persoane oneste , muncitoare și încrezătoare în forțele proprii. Ele nu renunță deloc ușor la ideile proprii și sunt în stare să lupte până la sfârșit pentru ele. Sunt curajoși, talentați, direcți, vorbăreți, populari și atractivi.