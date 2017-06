Bancul Zilei - Blonda și telefonul

Se duce o blondă la telefoane şi îi spune funcţionarei:

– Aş dori un cui pentru telefon.

– Poftim?!

– Vă rog să-mi daţi un cui pentru telefon.

– Domnişoară, nu aveţi aviz de plată?

– Nu, eu am platit, vreau doar un cui pentru telefon.

– Nu vă înţeleg, cum adică un cui pentru telefon?!

– Păi da, că am avut telefonul defect…

– Şi l-au reparat?

– Da!

– Şi atunci care e problema dvs?!

– Păi am întrebat dacă funcţionează şi mi-au spus că da. Şi am întrebat dacă pot să dau telefon. Şi mi-au spus că da, dacă am cui.