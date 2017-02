BANCUL ZILEI: Prietenul... la nevoie se recunoaște!

L-am privit în ochi… şi i-am zis de la obraz….



– Bă… cu tine am fost la muncit, cu tine am fost la iubit, cu tine am fost şi la bine şi la rău, iar tu …. să mă lasi ca prostu la bufet aseară….să râdă fraierii de mine…



Habar n-am dacă m-a înţeles, pentru că… doar a nechezat uşor!