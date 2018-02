Cum ne poate influenta eclipsa solara din 15 februarie?

Chiar daca nu este vazuta, o eclipsa solara isi face simtita existenta in diferite feluri. Pentru ca, daca Luna pune in miscare tot ce este ascuns in noi, fiind un ghid in subconstientul nostru, Soarele imprima principalele trasaturi ale temperamentului nostru.

Prin urmare, se poate spune ca, atunci cand Luna acopera Soarele, actiunea acestuia inceteaza, impingand subconstientul la suprafata. In aceste conditii, apar dorinte absolut nebanuite, ies la iveala temeri si frici negandite, intuitia devine mult mai puternica.

Daca o persoana nu este sensibila la "vocea interioara" si nu crede in glasul intuitiei, influenta eclipsei se poate manifesta altfel. Concret, ea poate simti cum ceva se intampla acolo, in adancul sufletului, dar nu poate intelege despre ce este vorba.

Luna isi intensifica influenta si, in orice caz, accelereaza procesele interioare. Pe timpul eclipselor, oamenii devin nervosi, nerabdatori si mai putin capabili de a evalua limpede situatiile. Deciziile luate in aceste perioada nu sunt suficient cantarite si constientizate.

Specialistii cred ca eclipsele de soare constituie momente perfecte pentru o introspectie in lumea interioara. In sfarsit, puteti gasi raspunsuri la intrebari care v-au chinuit de-a lungul timpului, puteti realiza ca, de fapt, v-ati fi dorit sa aveti alt parcurs profesional sau puteti privi lumea cu alti ochi.