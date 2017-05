FOTO + VIDEO - Cea mai lungă pisică din lume trăiește în Austrailia

Omar, un motan din rasa Maine Coon în vârstă de trei ani, este probabil cea mai lungă pisică lume, măsurând 1,20 metri şi cântărind 14 kilograme, informează miercuri BBC News.



Omar avea aceeaşi dimensiune cu ceilalţi pisoi atunci când a fost luat acasă de către stăpâna sa, Stephy Hirst, din Melbourne, în 2013, însă în prezent situaţia este complet schimbată.



După ce Omar a devenit faimos pe internet, Hirst susţine că a fost contactată de reprezentanţii Cărţii Recordurilor pentru a le trimite dimensiunile felinei.



Actualul deţinător al recordului este tot un Maine Coon, cu o lungime de 1,18 metri din Wakefield, West Yorkshire.



În urmă cu două săptămâni Stephy i-a creat lui Omar un cont pe reţelele de socializare, iar fotografiile cu acesta au fost distribuite pe contul Cats of Instagram de peste 270.000 de ori. De atunci, felina a apărut în principalele ziare australiene şi la televiziunea naţională.



Omar se scoală de obicei la ora 05:00, se răsfaţă cu hrană uscată la micul dejun, se joacă în curte, doarme pe trambulină, iar seara mănâncă carne de cangur. "Este singurul fel de carne pe care vrea să-l mănânce", a explicat proprietara acestuia.



În timpul nopţii, pentru că felina tinde să ocupe prea mult loc în pat, Stephy încuie uşa dormitorului cu cheia, aşa că motanul, altfel talentat să deschidă uşi şi sertare, rămâne pe afară.AGERPRES

