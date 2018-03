Cele mai tari meme de Ziua Internaţională a Femeii

Ziua Internaţională a Femeii. 8 martie este ziua în care sărbătorim femeile de peste tot din lume şi nu poate trece fără a oferi mulţumiri tuturor femeilor din viaţa noastră pentru toate lucrurile minunate pe care le-au făcut.

Ziua Internaţională a Femeii este momentul în care comemorăm paşii pe care i-am făcut în privinţa drepturilor acordate femeilor, dar trebuie să rămână şi un moment în care să ne gândim cum să facem îmbunătăţiri în această privinţă.

Metro sărbătoreşte Ziua Internaţională a Femeii prin intermediul unor meme-uri:

How to dress for your body type pic.twitter.com/qzT4E8rGX9 — FEMINISM (@WeNeedFeminlsm) March 1, 2018

Another long day of fighting the patriarchy. pic.twitter.com/qphwfNBPYX — Andrea Gibson (@andreagibson) March 3, 2018

gonna take down the patriarchy with my pic.twitter.com/7Njjzp2tBU — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) February 26, 2018

“If your definition of feminism is not intersectional, it’s not feminism.” Ctto https://t.co/lKyJQXipYk pic.twitter.com/PcxRkp0xnC — Girl Up Philippines (@GirlUpPH) February 25, 2018