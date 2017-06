Coc bărbătesc şi codiţe rasta - Ken, partenerul păpuşii Barbie, va beneficia de un "look" actualizat

Ken, partenerul de viaţă al păpuşii Barbie, va trece printr-o procedură de actualizare, ce va consta în punerea în vânzare a unor versiuni moderne ale sale, care vor afişa noi coafuri - inclusiv cocuri bărbăteşti şi codiţe rasta - noi stiluri corporale, o garderobă şic şi tonalităţi ale pielii corespunzătoare mai multor grupuri etnice, informează Reuters.



Producătorul de jucării Mattel a anunţat joi că va pune în vânzare 15 modele noi de păpuşi Ken. Acestea vor avea şapte culori diferite ale pielii, nouă coafuri şi trei stiluri corporale - inclusiv unul care prezintă o păpuşă cu un fizic mai musculos.



Anunţul urmează introducerii în 2016 a trei noi tipuri corporale - scundă, înaltă şi voluptuoasă - pentru păpuşa Barbie, despre care compania Mattel, ce are sediul general în California, a spus că reflectă lumea actuală, aflată într-o continuă schimbare.



Ken, iubitul fidel al lui Barbie de peste 56 de ani, va fi la rândul lui actualizat.



"Redefinim felul în care păpuşile Barbie şi Ken arată pentru această generaţie", a spus Lisa McKnight, senior vicepreşedinte şi manager general pentru divizia Barbie din cadrul companiei Mattel.



Noua varietate de păpuşi Ken va permite fetelor "să personalizeze şi mai mult rolul pe care vor ca el să îl joace în lumea lui Barbie".



Ken a fost inventat în 1961 în calitate de companion al păpuşii Barbie, sub forma unui prieten brunet cu ochi albaştri, însă de atunci a trecut prin multe transformări, ce au inclus prima versiune afro-americană a sa, în 1981, şi Earring Magic Ken în 1993, care a devenit un model foarte bine vândut în rândul bărbaţilor gay.



În 2004, relaţia lui cu Barbie a fost întreruptă de compania Mattel, însă producătorul de jucării a reunit oficial cele două păpuşi de Sfântul Valentin în 2011.



Lansarea noilor modele Ken se produce în contextul scăderii vânzărilor pentru păpuşile Barbie pe plan mondial, deoarece fetele par să prefere tot mai mult alte păpuşi şi jucăriile electronice.



În aprilie, compania Mattel a raportat că vânzările de păpuşi Barbie au scăzut cu 13% în primul trimestru al anului 2017, alături de pierderi trimestriale mai mari decât cele aşteptate şi şi-a anulat previziunea de creştere a vânzărilor pentru acest an.



Toate cele 15 noi modele de păpuşi Ken vor ajunge în magazinele de jucării în a doua jumătate a acestui an.AGERPRES