FOTO VIDEO Un fenomen uluitor i-a "paralizat" pe brazilieni!

In statul brazilian Santa Catarina in jurul soarelui s-a creat un fenomen rar, dar fascinant - un halou optic.

Neobisnuita aparitie pe cer a fost observata in 26 februarie. Haloul a fost vazut in capitala statului, Florianapolis, precum si in cateva localitati din imprejurimi.

Halou

Haloul apare in jurul unor surse puternice de lumina, in special a Soarelui sau a Lunii. In general, fenomenul se produce din cauza cristelelor de gheata din norii aflati in straturile superioare ale troposferei.

De multe ori, lumina reflectata de cristale imprima haloului un aspect de curcubeu.

Potrivit meteorologilor, fenomenul prevesteste vreme rea in urmatoarele 48 de ore, vant puternic, ploi puternice sau temperaturi inalte.

De asemenea, daca haloul se petrece la inceputul verii, atunci se spune ca anotimpul va fi unul canicular, iar daca se petrece toamna tarziu, atunci iarna care urmeaza va fi una geroasa.

Fascinant