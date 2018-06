VIDEO - Peste 1.500 de porumbei dotaţi cu becuri LED au luminat cerul londonez în cadrul unui festival de artă

Peste 1.500 de porumbei purtând becuri LED au fost eliberaţi după lăsarea întunericului, în noaptea de miercuri spre joi, în cadrul unui eveniment exterior inclus în programul unui festival de artă desfăşurat în această lună în capitala Marii Britanii, informează Press Association.



Evenimentul, care face parte din programul Lift Festival - cunoscut şi sub numele de Festivalul Internaţional al Teatrului din Londra - s-a dorit a fi un omagiu adus porumbeilor voiajori care au ajutat la transmiterea de mesaje pe distanţe lungi în timpul Primului Război Mondial.



Coregrafia spectacolului intitulat ''Fly By Night'' a fost semnată de artistul american Duke Riley. Evenimentul s-a desfăşurat Thamesmead şi a durat circa 40 de minute.



Acest spectacol a avut premiera la New York în 2016.



Riley a petrecut circa trei luni pentru dresarea păsărilor în vederea spectacolului de săptămâna aceasta din Londra.



Peste 100.000 de porumbei voiajori au fost utilizaţi ca mesageri în Primul Război Mondial.AGERPRES

