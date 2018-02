Pestera extraterestrilor, descoperita intre China si Tibet!

Cercetatorii au descoperit, intr-o zona situata intre China de Tibet, o pestera sub forma unui buncar, cu doua intrari. Istoricii cred ca, in vremuri de demult, aici au locuit oameni foarte evoluati, pentru ca nu oricine ar fi putut construi asemenea adaposturi sapand in piatra.

Iata de ce, oamenii de stiinta sunt de parere ca pestera a fost realizata de vizitatori veniti de pe alte planete. De altfel, specialistii au constatat, in adancul muntelui, un nivel ridicat de radiatii. In opinia expertilor, respectivul buncar ar fi jucat rol de adapost temporar, folosit de extraterestrii. Una dintre iesiri era folosita pentru transportul de carburant, avand in vedere fondul radioactiv din zona.

Pe de alta parte, oamenii de stiinta americani au stabilit ca una dintre primele civilizatii ale omenirii au folosit energia sonora pentru a intra in contact cu locuitorii altor planete din Univers. Conform unui ultim studiu, citat de publicatia The Sun, misterioasele structuri rotunde descoperite in special pe teritoriul Mozambicului de astazi, genereaza energie prin formarea unor unde sonore naturale.

Teorie inspirata din descoperirile arheologice din sudul Africii si care i-a condus pe experti la ideea ca o straveche civilizatie de oameni genera energie cu ajutorul unor unde sonore naturale, stabilind, astfel, legatura cu alte civilizatii.