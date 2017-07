Poza lui Beyonce cu gemenii, parodiată de o irlandeză

Prima imagine postată de Beyonce pe Instagram cu gemenii ei Rumi şi Sir Carter a adunat peste 9 milioane de like-uri, dar o parodie realizată de o irlandeză mamă a doi gemeni de cinci luni a devenit şi ea virală pe reţelele de socializare, relatează marţi BBC.



Sharon Kellaway, din Kilworth, Comitatul Cork, din Irlanda, a recreat imaginea postată de Beyonce pe Instagram cu bebeluşii ei de cinci luni, Senan şi Zoe, pe un fundal mult mai puţin impresionant decât vedeta pop americană - propria ei grădină.



"Am văzut fotografia şi mi s-a părut grozavă, aşa că am pus pe mine o pătură roz şi am făcut propria mea versiune. Fiica mea Megan, care împlineşte duminică şase ani, a făcut poza. Nu trebuia să fie mare lucru, am pus o pătură roz pe mine pentru amuzament şi i-am trimis-o soţului meu şi prietenei mele din Canada", a povestit ea pentru BBC.



"Sunt o fană a lui Beyonce - îmi plac videoclipurile, muzica şi fotografiile ei", a adăugat Sharon Kellaway.





După ce a văzut imaginea, prietena ei din Canada a crezut că este prea bună pentru a o păstra numai pentru ele şi i-a spus că ar vrea să o posteze pe social media.



De atunci, telefonul Sharon Kellaway a sunat fără întrerupere şi femeia este în pericol de a deveni o mare vedetă ca Queen Bey, comentează BBC. Casnica, mamă a cinci copii, care a apărut în media locală, naţională şi internaţională, spune că toată afacerea a început să devină prea mult şi că a apărut în direct în Canada şi Australia "numai în această dimineaţă".



Sharon spune că este o mămică obişnuită a cărei idee de "zi bună" este o călătorie la grădina zoologică din Dublin şi că tot acest interes vizavi de persoana ei a devenit "puţin copleşitor".



"Nu am mai trecut niciodată prin aşa ceva. În fiecare zi mă caută ziariştii", a mai spus ea.AGERPRES