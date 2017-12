Strabunii nostri au intrat in contact cu civilizatii extraterestre!

Numerosi oameni de stiinta sunt convinsi ca vechile civilizatii s-au intalnit pe Pamant pe extraterestrii care, in vremuri strabune, au vizitat planeta rosie.

Astfel, una dintre dovezi il constituie, in opinia cercetatorilor, capacul sarcofagului maya. Potrivit arheologilor, acest popor a comunicat cu reprezentanti ai unor civilizatii extraterestre inteligente. Specialistii au gasit niste cilindri de piatra, acoperite de desene care constituie, de fapt, instructiuni pentru zborurile spatiale.

Sunt descrise, printre altele, actiunile echipajului inainte de decolare, de la aprinderea motoarelor pana la stabilirea cursului pe aparatura de bord.

In plus, pe teritoriul Egiptului au fost descoperite o serie de harti zodiacale stravechi. Documentele dezvaluie ciclul de viata al sistemului Sirius, care este de 1460 de ai.

Desenul stravechi al unui cosmonaut a fost gasit in Turcia, document care, in prezent, se gaseste la muzeul arheologic din Istambul.

In Peninsula Kamciatka, la doua sute de kilometri de satul Tighil, oamenii de stiinta rusi au vazut in cilindrii zimtati gasiti in timpul unor sapaturi, un dispozitiv mecanic si care, potrivit estimarilor, ar avea 400 de milioane de ani.