Cele mai FERICITE zodii ale horoscopului!

Pe locul trei au fost plasati Varsatorii. Potrivit astrologilor, cei nascuti sub acest semn zodiacal trateaza cu usurinta problemele vietii, evita o implicare sufleteasca excesiva, si, prin natura lor, sunt atrasi de placeri. Desi viata lor nu este lipsita de nori, ei se simp fericiti. In plus, Varsatorii nu se leaga de un loc anume, nu sufera daca partenerul de viata lipseste de langa ei. De ce? Pentru ca eu foarte multi prieteni.

Si pentru ca nu sufera, sistemul lor cardiovascula, dar si cel nervos, sunt mai puternice fata de orice alta zodie. Varsatorii stiu sa se bucure de viata. Mai mult, Varsatorii sunt inteligenti, preocupati de studii, de cunoastere si sunt interlocutori placuti. De aceea nu raman niciodata singuri. Toate acestea ii fac sa se simta cele mai implinite fiinte.

Zodia Leu ocupa pozitia secunda, cei nascuti sub acest semn fiind, pur si simplu, obligati sa se regaseasca pe lista celor mai fericiti oameni. Sunt personalitati ambitioase si perseverente, care reusesc tot ce isi propun. Sunt mai increzatori decat altii in propriile forte si decizii, au un orizont de cunostinte amplu. De aceea, oamenii roiesc in jurul lor, pentru ca se simt in siguranta, pentru ca vor sfaturi, ajutor.

Leilor le place frumosul, luxul, sunt atrasi de obiectele costisitoare, dar de buna calitate. Altfel spus, ei incearca sa obtina in viata tot ce mai bun. De cele mai multe ori au succes si stiu sa se poarte in public, de aceea au si multi admiratori.

Gemenii sun liderii clasamentului si nu intamplator, se pare. Reprezentantii acestei zodii imbina in mod perfect gratia, darul de a domina si placerea de a trai a Leilor cu usurinta de comunicare a Varsatorilor. Gemenii au ceva ce altora le lipseste - sunt absolut liberi.

In general, Gemenii incearca multe de-a lungul vietii, alegand insa numai ceea ce le face placere. Ei reusesc sa duca la indeplinire mai multe lucruri deodata si se bucura de orice le tine companie. Conform statisticilor, peste 90% dintre Gemeni se considera niste oameni absolut fericiti. Pe de alta parte, ei stiu sa ofere iubire altor oameni, ceea ce ii face deosebit de pretiosi in ochii rudelor si prietenilor.