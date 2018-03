Cine cu cine: Cele mai puternice cupluri ale Horoscopului!

Fiecare zodie are trasaturile ei puternice, care sporesc substantial cand au alaturi partenerul potrivit. Care sunt, prin urmare, zodiile care pot forma cupluri de individiat.

Berbec si Balanta

Berbecul are tot ceea ce ii trebuie unui lider puternic, poate fi categoric si obiectiv. Calitati care se reflecta atat in plan profesional, cat si in viata personala. Berbecii prefera sa-si asume rolul principal in relatii si sa-si poata controla partenerii. Urasc manipularile, minciunile, preferand sa fie sinceri, indiferent de pret.

In intimitate, sunt plin de pasiune, putand avea ca parteneri Leii si Scorpionii, care corespund nivelului lor de sexualitate. Dar, pentru o relatie de durata si de implicare sufleteasca absoluta Berbecilor li se potrivesc Balantele, foarte echilibrate si corecte. Cand sunt impreuna, Berbecii si Balantele devin o pereche energetica si puternica.

Taur si Fecioara

Cu picioarele pe pamant si de incredere, Taurilor li se potriveste, in primul rand, rolul de stapl al familiiei, care apreciaza timpul petrecut alaturi de cei dragi. De asemenea, el tine la traditie. Pentru Taurii, a face dragoste este mai mult decat un act fizic. De aceea, ei sunt compatibili cu Fecioarele, care, la randul lor, apreciaza valorile familiale.

In relatiile intime va exista armonie intre cei doi, in conditiile in care Fecioarele acorda prioritat laturii sentimentale, placerii de durata. Uneori, Taurii se impaca bine si cu Scorpionii, mai ales daca primii detin deja o locuinta personala. In schimb, Taurii trebuie sa stea cat mai departe de Sagetatori.

Gemeni si Sagatatori

Veseli si lipsiti de griji, Gemenii pot convinge pe oricine. Cu ei nu te plictisesti nici o clipca. Caracterul tumultuos al Gemenilor ii impiedica sa intretina relatii de durata. Majoritatea nu agreaza responsabilitatile si cand simt ca lucrurile incep sa devina serioase, se retrag.

Gemenii cauta la partenerii lor o minte sclipitoare, prezenta de spirit. Ei au nevoie de aceia care atrag privirile altora si care au simtul umorulului. Inteligenti si comunicativi, Sagetatorii reusit sa capteze atentia Gemenilor. Caractere impulsive, ei se completeaza reciproc. Impreuna ei se simp fericiti si protejati.

Rac si Taur

Racii sunt, poate, printre cei mai norocosi si saritori oameni. Iubesc competitia si nu pot refuza rugamintile altora, mai ales daca vin din partea unor apropiati sau prieteni. In plus, ei nu cauta aventuri de o noapte. Pentru Raci, importante sunt relatiile si viseaza la o legatura profunda si frumoasa.

Taurii par perechea ideala. Si unii si altii prefera intimitatea locuintei, unde pot petrece timpul facand exact ceea ce le place. Racii sunt destul de sensibili si pun totul la suflet, orice cuvant nelalocul lui putandu-i supara. Racii trebuie sa se fereasca de Lei.

Scorpion si Pesti

Aparent insensibili si absenti, Scorpionii sunt, in interiorul lor, nemaipomenit de sensibili, tanjind dupa iubire si atentie. Ei pun pasiune in tot ceea ce fac. Cand le vine vreo idee, se concentreaza total asupra ei, ignorand ceea ce se intampla in jur. Este una dintre cele mai razbunatoare zodii. Scorpionii nu uita nici cine i-a suparat in clasele primare, fiind capabil sa construiasca un plan de razbunare ani de zile.

In relatii, ei prefera sa domine. Pot fi usor agresivi si patimasi. Scorpionii si Pestii sunt doua semne emotionale, care se inteleg intuitiv una pe cealalta, simtind care sunt nevoile celuilalti. Scorpionii trebuie sa stea departe de Berbeci.

Pesti si Capricorn

Pestii figureaza printre cele mai creative semne zodiacale. Sunt talentati si spontani. De regula, ei cred ca visele li se vor implini. Dar o asemenea incredere se poate indrepta impotriva lor. Cand ceva nu le iese, isi pot pierde orice speranta. Pestii sunt gata sa se abandoneze, practic, in bratele partenerului.

Pestii si Capricornii par total opusi unul altuia, dar, in cazul de fata, antagonismele se atrag. Amandoi vor aprecia pasiunile celuilalt, iar Capricornii vor trage Pestii in sus, cand acestia din urma se vor simti pierduti.