Cum imbatraneste fiecare dintre zodiile Horoscopului!

Berbecii prefera sa nu observe trecerea timpului. Ei traiesc momentul si nu se gandesc la ziua de maine. Sufletul lor mereu tanar le asigura o energie de invidiat pana la varste inaintate. Poate ca la 60 de ani, vor aborda o tinuta vestimentara mai retinuta, dar nu vor renunta la motocicleta, la tot ce inseamna palpitant.

Taurii adora sa manance, mult si bine. Motiv pentru care, odata cu inaintarea in varsta, se aduna suficiente kilograme in plus. Cu trecerea anilor, Taurii deven mai putin flexibil, atat din punct de vedere psihologic, cat fizic. Cu toate acestea, Taurii sunt rezistenti si, in pofida afectiunilor de care vor suferi, vor trai mult.

Gemenii isi stabilesc din tinerete cateva obiective ferme si merg hotarati spre indeplinirea lor, refuzand sa incetineasca odata cu anii. Nu trebuie sa va asteptati ca Gemenii vor pleca mai devreme de la serviciu. Chiar si la batranete nu-i veti vedea odihnindu-se, tolaniti in fata televizorului. Ascensiunea lor profesionala va continua pana la pensie si, daca e posibil, chiar si dupa acest moment.

Racii pot fi de doua tipuri: cei care nu imbatranesc niciodata si cei care, la o varsta mai inaintate, se coupa de cei din jur. Ca si in cazul Leilor, Racilor le face placere ca oamenii din jurul lor sa le "respecte firele albe". Racii sunt candidatii perfecti la rolul de "bunici si bunicute" clasice, asa cum si-ar dori, probabil, majoritatea parintilor pentru copiii lor.

Indulgenti si puternici prin natura lor, Leii vor ramane la fel odata cu anii, dar experintele vietii vor face din ei personalitati chibzuite, impunatoare si intelepte. Vor cauta sa fie mai mult respectati, sa serveasca drept model si exemplu pentru altii. De aceea, ei vor dori sa-si atinga scopurile propuse cat mai repede, pentru a dobandi faima la care ravnesc.

Odata cu varsta, multe Fecioare vor percepe tot mai negativ lumea inconjuratoare, in special daca vor scapa de sub control inclinatia lor spre critica. Au grija de aspectul lor fizic, de starea de sanatate, mereu cauta perfectiunea la locul de munca. De aceea, ajung la batranete ca niste domni si doamne pusi la patru ace, destul de nesuferiti, dar destepti.

Marea preocupare a Balantelor este aspectul exterior. De aceea, vor incerca sa adopte toate masurile posibile pentru a preveni luarea in greutate si aparitia ridurilor. De regula, reusesc. Chiar si la 80 de ani, Balantele vor incerca sa-i convinga pe ceilalti ca nu au implinit inca 50.

Odata cu inaintarea in varsta, Scorpionii devin mareti si impunatori. Le face placere sa se gandeasca la persoana lor ca la niste filosofi, care au acumult cu timpul suficienta intelepciune. Din pacate, la batranete multi Scorpioni capata fixatii puternice.

La fel ca Berbecii, Sagetatorii nu vor sa se gandeasca la batranete. Uneori acest lucru se transforma intr-o adevarata obsesie, astfel ca vor ajunge sa ii chinuie pe cei din jur cu intrebari despre varsta lor, din dorinta de a obtine cateva complimente.

Capricornul este un semn care, de multe ori, este asociat cu timpul, pentru ca sunt patronati de Saturn, planeta care raspunde de timp si de scurgerea lui. Interesant este insa ca, pentru Capricorni, timpul parca s-ar scurge in directie opusa. Capricornii se nasc "imbatraniti" si, de mici sunt seriosi, intelepti, chiar responsabili. Cu timpul, acestor calitati li se adauga un dram de nebunie si copilarie. Astfel ca la batranete, Capricornii se comporta precum copiii.

Influentati destul de puternic de Saturn, Varsatorii sunt inca de mici destul de seriosi. Precum Capricornii. Cu trecerea anilor, Varsatorii devin mai excentrici, renunta sa-si mai faca probleme despre ce cred unii si altii, astfel ca la 80 de ani se comporta asa cum vor.

Batranetea ii sperie pe Pesti. Mereu se intreaba daca vor reusi sa indeplineasca tot ce si-au propus. Motiv pentru care, periodic, Pestii trag linie si fac bilantul realizarilor, al etapelor parcurse. O moalitate de a-si pastra echilibrul interior, ceea ce ii face ca, la varste inaintate, sa traiasca fericiti, convinsi fiind ca nu au facut degeaba umbra Pamantului.