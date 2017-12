HOROSCOPUL sanatatii. Ce trebuie sa stie fiecare zodie!

Horoscopul sanatatii va ajuta sa aflati ce parti ale organismului dumneavoastra au nevoie de un plus de atentie.

Berbec

Atentia dumneavoastra trebuie sa se concentreze, in primul rand, pe alimentatie. Un regim alimentar sanatos si o greutate moderata vor fi garantul sanatatii dumneavoastra in 2018. Invatand sa mancati cat trebuie si, mai ales, ce trebuie, veti putea atinge si alte obiective propuse.

Taur

Cei nascuti sub acest semn zodiacal se bucura, de regula, de o sanatate exemplara. Astrologii va avertizeaza insa ca in 2018 creste riscul unor accidente. De aceea, este recomandat ca in alimentatie sa introduceti produsele care ajuta la intarirea sistemului osos. In plus, este de preferat sa evitati activitatile periculoase.

Gemeni

Mai mult decat altii, trebuie sa aveti grija de sistemul nervos. Stresul si situatiile pe "muchie de cutit" pot provoca o revenire a unor afectiuni mai vechi. Stati cat mai mult la aer, odihniti-va mai des si mergeti neaparat la mare, indiferent de costuri.

Rac

Astrele va recomanda sa faceti niste analize si investigatii medicale mai aprofundate imediat dupa sarbatorile de iarna. Spre mijlocul anului este foarte posibila o agravare a bolilor cronice. Ganditi pozitiv, pentru ca toate se vor vindeca.

Leu

In 2018 trebuie sa va ocupati de forma dumneavoastra fizica. Ceea ce nu inseamna vizite regulate la sala de sport. Folositi mijloace aflate la indemna oricum, precum plimbari mai lungi la aer, renuntarea la activitatile statice in favoarea celor care impun miscare activa.

Fecioara

Un somn sanatos va fi pentru dumneavoatra cheia unei stari de bine. Nu mai pierdeti noptile si incercat, in masura posibilitatilor, sa dormiti minim sapte ore pe noapte. Pe de alta parte, urmariti cu atentie cantitatea produselor cu un continut ridicat de zahar. Luati masuri de precautie daca afara este polei.

Balanta

Cea mai mare problema: hobby-urile daunatoare. Daca reusiti sa renuntati la unele dintre lucrurile care va agraveaza starea de sanatate, acest lucru va influenta pozitiv multe sfere ale vietii dumneavoastra. Inclusiv cele care, aparent, nu prea au legatura cu sanatatea.

Scorpion

Exista riscul aparitiei alergiei, daca nu ati avut pana acum asa ceva. Cauza s-ar putea ascunde in oboseala accentuata, stare acuta de nervozitate, de tensiune. De aceea, incercati sa va stapaniti, sa va controlati emotiile. Poate ar fi cazul sa va ganditi la o schimbare a locului de munca, pentru ceva mai putin stresant.

Sagetator

Avand in vedere faptul ca sunteti corecti si muncitori, astrele va vor ajuta din plin in acest an al Cainelui de Pamant. Altfel spus, nu veti avea, practic, probleme de sanatate, veti fi cei mai sanatori dintre toate zodiile. Totusi, nu trebuie sa neglijati total cabinetul medicului. Un control de rutine este oricand binevenit.

Capricorn

Reteta sanatatii este foarte simpla pentru dumneavoastra. Introduceti cat mai multa variatie in viata dumneavoastra. Plimbati-va in aer liber, faceti scurte alergari, mergeti pe la sala de sport, evitati mancarurile grele, dormiti cat trebuie. Luati aceste recomandari drept reguli si nu veti avea probleme de sanatate.

Varsator

Spre sfarsitul anului s-ar putea sa acuzati o oarecare stare de indispozitie, iar motivul este munca. Daca nu vreti sa va ganditi la o schimbare in acest sens, poate incercati sa nu va mai consumati pentru orice fleac, sa nu intrati in panica de fiecare data cand apare o problema minora. Pentru vacanta poate petreceti cateva zile intr-o statiune balneara. Neaparat trebuie sa mergeti la mare.

Pesti

Primavara si toamna este posibil sa intampinati probleme ale cailor respiratorii. Pentru a nu petrece o mare parte a anului in pat, nu uitati sa luati vitamine si minerale. Poate ar fi cazul sa va intariti imunitatea cu preparate speciale.