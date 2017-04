Horoscop 1 mai 2017. Stai si chibzuieste cu calm situatia in care te afli

751/Getty Images/iStockphoto Cardinal signs Cardinal signs









Horoscop 1 mai 2017. Berbecii au de ales intre doua directii la fel de tentante.

Berbec

Ai de ales intre doua directii la fel de tentante. Pe moment, ai vrea sa le urmezi pe amandoua, pentru ca nu te poti opri asupra uneia singure, dar dupa o vreme vei ajunge la concluzia ca nu sunt valabile ambele, ca de fapt fugi dupa doi iepuri care nu duc acolo unde crezi. Asculta ce-ti transmite mintea dar si ceea ce-ti sopteste inima, deoarece e o decizie in care ambele resurse ale tale au ceva de spus. Cantareste pe indelete, nu te grabeste nimeni sa dai raspunsul pe loc, dar alege ceva ce se pliaza perfect pe sperantele tale actuale.

Taur

Prietenii mai in varsta sunt sursa ta de intelepciune si inspiratie, deci incearca sa apelezi mai des la ei. Exista cineva in preajma ta gata sa te ajute cu indrumari bine documentate, provenite din experienta proprie, deci ai avea numai de castigat daca il ascuti cu luare aminte. Retine tot ce-ti spune, aseaza totul in memoria ta, pentru ca va veni o zi cand te vei folosi de toate aceste informatii, ba chiar le vei transmite si tu mai departe celor aflati in situatii similare cu tine acum.

Gemeni

Stai si chibzuieste cu calm situatia in care te afli, pentru ca de deciziile pe care le iei acum depinde soarta unei actiuni de lunga durata. Ca si cum ai fi in fata unei alegeri dificile, iti dai seama de gravitatea momentului, tocmai de aceea nu trebuie sa alegi repede, la primul impuls, ci analizand totul cu rabdare pe toate partile. In fond, nu te grabeste nimeni sa-ti exprimi ultimul cuvant, ca atare ia-ti timpul necesar unei analize la rece, punand in balanta toate argumentele pro sau contra pe care le-ai adunat. Abia peste cateva zile vei spune ce ai decis.

Rac

Se prefigureaza la orizont un rezultat excelent ce te stimuleaza enorm si daca mai primesti de la cei din jur si aprecieri si laude, parca prinzi si mai mult chef sa ajungi mai repede la tinta visata. Faci pasi mari spre acel moment care va incununa eforturile tale din ultima perioada si va deschide o etapa noua si mai interesanta de acum inainte. Ai curaj sa faci deja planuri de viitor, pentru ca iti place ceea ce se va intampla foarte curand in viata ta si pentru care primesti deja garantii concrete.

