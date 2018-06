Horoscop 10 iunie. Racii vor avea parte de conflicte si certuri de la orice fleac

Horoscop 10 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de duminica.

Horoscop 10 iunie BERBEC - Ai pornit un drum nou, interesant, dar primii pasi aduc deja si primele piedici. Nu trebuie sa te lasi influentat de acestea, obstacolele sunt absolut normale la orice inceput de drum, deci trebuie sa-ti mentii interesul viu, pentru ca de hopuri nu scapa nimeni. Mergi mai departe, lupta cu ambitie impotriva celor ce ti se opun, celor care spun nu la propunerile tale, pentru ca succesul acestui proiect depinde enorm de vointa ta, de energia pozitiva pe care o investesti si de curajul de a trece peste toate oprelistile, deloc putine, care se vor ivi pe parcurs.



Horoscop 10 iunie TAUR - Toate bune si frumoase la orizont, pare o zi a vestilor superbe, a evenimentelor fericite, a intalnirilor capitale, deci fii pregatit pentru surprize dintre cele mai deosebite. Familia e principalul tau punct de atractie, pentru ca acolo se petrec cele mai interesante momente: o masa festiva, o aniversare, o nunta, o petrecere. Oricare ar fi evenimentul care va aduce la un loc cu mic cu mare, atmosfera este vesela, tonica, galagioasa, perfecta pentru a va simti cu totii bine! Profita de energia pozitiva degajata de cei dragi pe care ii ai aproape.



Horoscop 10 iunie GEMENI - Atmosfera este foarte contradictorie in jurul tau. Tu te-ai apucat serios de o activitate de durata, in care nu simti nevoia sa te grabesti, in timp ce colaboratorii tai incep sa te preseze sa ajungi mai repede la rezultate. Nu poti da randament in acest ritm, pentru ca e totusi o actiune ce necesita concentrare, atentie, lucru fara graba, deci, daca te lasi influentat de cei agitati de pe margine, incepi sa faci greseli. Fa totul ca la carte, asa cum consideri tu de cuviinta, pentru ca sub asemenea presiune nu poti ajunge la roadele dorite. N-au decat sa te astepte ei pe tine!



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ RAC - Calatoriile acestei zile sunt intesate de conflicte si certuri de la orice fleac. De la violenta celor participanti la trafic pana la dispute prin telefon, a lua legatura azi cu ceilalti e un stres major! Aproape ca ai vrea sa te retragi in banca ta, sa te izolezi de toata lumea, de vreme ce orice incercare de a intra in contact cu ceilalti se soldeaza cu un mic scandal. Nu esti tu vinovat de aceasta stare de tensiune, ci interlocutorii tai care sunt grabiti, nervosi, agitati, care isi elibereaza tot stresul pe ceilalti. Ai ghinionul de a le trece chiar tu azi prin cale.



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ LEU - Ai alaturi de tine o persoana care te incurajeaza, iti da incredere in tine insuti, te sustine trup si suflet, deci il poti numi cel mai bun prieten! Te ajuta intr-o situatie care lui ii este deja cunoscuta, a trecut si el prin ceva similar, si nu te lasa sa pierzi timp pretios cautand solutii pe care el deja le detine. Ti le impartaseste cu bucurie si cu atat mai mare e satisfactia sa de a-ti fi de ajutor cu cat vede ca tu chiar ii urmezi sfaturile si indrumarile. De aici se poate lega o relatie de succes, din care ai multe de invatat.



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ FECIOARA - Erai convins ca nu se mai poate face nimic intr-un proiect care sta pe loc de la o vreme, dar ai parte de o surpriza. Apare o solutie salvatoare care da un nou sens acelui plan blocat si iti da si chef sa te apuci din nou de treaba. Nu abandona un plan daca nu se mai misca, pentru ca acum, dupa o perioada in care s-au mai asezat unele lucruri, totul ar putea reporni in forta. Da o a doua sansa unui plan esuat mai demult, pentru ca acum ai alte resurse la indemana ce pot avea efect mai bine ca data trecuta.



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ BALANTA - Abordezi o atitudine oarecum nepasatoare la problemele altora, de parca nu ai avea nicio legatura cu acestea. Poate nu e rau sa ramai detasat fata de ce se petrece in jurul tau, mai ales daca planeaza o atmosfera sumbra care de obicei te afecteaza, dar azi tu esti intr-o pasa buna pe care merita sa o pastrezi pe tot parcursul zilei. Lasa-i pe ceilalti sa se lupte cu piedicile si cu esecurile lor, pentru ca nu te privesc personal. Nu trebuie sa te pui de fiecare data in pielea lor, ca iti strici tu tot cheful.



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ SCORPION - Cand ai ocazia sa iti pui in valoare talentele native, nimic nu e prea greu, de aceea azi iti aduni fortele pentru a la canaliza intr-un proiect care te incanta si de la care ai mari asteptari. Muncesti cu pasiune, cu placere, cu o anumita bucurie pentru ca se prefigureaza rezultate demne de toata lauda la final. Nimic nu poate fi mai motivant decat sa faci ceea ce-ti place cu adevarat si care mai este si apreciat de cei carora te dedici. Chiar si bucuria celor din jur e o satisfactie suficienta pentru a lucra pana la capat.



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ SAGETATOR - Nu te mai crampona de lucruri marunte care nu sunt chiar asa cum ai fi dorit. Mai bine iti canalizezi energia spre un scop nou, care are mai mari sanse sa fie atins, decat sa te tot chinui sa duci mai departe acest drum care s-a impotmolit. Uneori, piedicile sunt cel mai bun lucru care ti se poate intampla, semn ca planul in care iti aduci contributia nu are sanse si ar fi mai bine sa te apuci de altceva. Asta trebuie sa faci si tu azi, sa abandonezi acel sens care nu mai vrea deloc sa inainteze si sa alegi un alt tel, mai frumos, mai entuziasmant, mai motivant. Propune-ti altceva, deci!



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ CAPRICORN - Nu tii cont de regulile nimanui si tu iti vezi de treburile tale concentrat numai asupra propriilor tale vise. Daca iti urmezi numai propriile principii si reguli, ajungi mult mai repede si mai usor la scopurile propuse, ca atare incearca sa faci abstractie de cei care apar in fata ta cu autoritate si iti dau tie ordine. Nu te supune lor, pentru ca planurile tale nu sunt compatibile cu ordinele lor, ca atare, in acest moment, conteaza doar ce e in propria ta minte. Urmeaza-ti drumul dupa politica ta, ca si cum nu ar exista altii mai puternici deasupra ta. Tu stii cel mai bine ce e mai bun pentru tine, nu altii!



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ VARSATOR - Se creeaza o atmosfera foarte placuta in grupul din care faci si tu parte, ceea ce va indeamna pe toti la dialog, la o cooperare fructuoasa, la o prietenie din care se pot naste rezultate care sa multumeasca pe toti. Alatura-te colegilor cu interese similare si uniti-va fortele intr-un sens comun, pentru ca ceea ce iese azi din eforturile voastre adunate la un loc e demn de lauda! Unul din secretele reusitei este optimismul, si atat timp cat va tratati unii pe altii ca de la egal la egal, ca buni prieteni, victoria comuna nu e departe.



Horoscop 10 iunie​​​​​​​ PESTI - Tu ai rezolvare la orice problema, pentru ca analizezi lucrurile lucid si cu seriozitate. Ba chiar ai putea avea sfaturi practice si pentru altii care-si bat capul cu tot felul de intrebari, deci ofera-te sa le fii alaturi la nevoie. Mai greu e cu cei orgoliosi care nu ti-ar recunoaste pentru nimic in lume ca nu stiu cum sa iasa din impas si ar fi in stare sa-ti refuze sprijinul care le-ar fi de ajutor. Nu incerca sa ajuti pe cineva cu forta, ci doar daca isi va calca pe mandrie sa te solicite! Un ajutor e benefic doar atunci cand cel care-l primeste chiar are nevoie de el!





