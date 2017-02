Horoscop 12 februarie 2017. Ai un profund sentiment de siguranta in mediul in care te afli azi

pixelparticle/Getty Images/iStockphoto Zodiac Signs Zodiac Signs









Berbec

stii cel mai bine ca dorintele tale se implinesc, dar nu din senin, ci doar daca pui mana sa le construiesti singur. Detii toate instrumentele necesare in acest sens: si putere de munca, si ambitie, si rabdare, si inspiratie, deci trebuie doar sa alegi momentul sa dai startul unui noi proiect care va duce, in final, la o alta dorinta implinita pe lista ta. Esti increzator in reusita acestui demers, se vede cat de mult vrei sa ajungi acolo, caci nu te opresti pana ce nu se intrevede deja destinatia dorita. Orice proiect ce necesita efort sustinut, timp consumat, o strategie de evolutie dupa un program precis va avea efectele scontate, de aceea te concentrezi trup si suflet catre rezultat. E ceva palpabil, material, deci miroase si a bani!

Taur

Stiai ca ai talente muzicale? Daca da, incearca sa le folosesti mai des in activitatea ta de zi cu zi, daca nu performand neaparat in acest domeniu, atunci macar insotindu-ti toate actiunile de un fond muzical adecvat. De fapt, nu muzica in sine are acum o conotatie speciala pentru tine, ci mai mult versurile cantecelor, ca atare asculta cu mai mare atentie textele! Ca asculti in metrou un cantec sau faci auditie cu intentia de a crea un mediu de lucru mai reconfortant, vei incheia ziua cu un sentiment ciudat: ca acel text auzit iti era dedicat. Vrei de undeva o indrumare sau un raspuns? Atunci asculta ce canta la radio: de acolo vine inspiratia!

Gemeni

Desi tu esti, de regula, un mare visator, azi detii si toate instrumentele sa construiesti ceea ce visezi. Esti ca un arhitect care creeaza planurile in cele mai mici detalii, dar dupa aceea pune si mana pe unelte ca sa puna in aplicare ce a gandit. Fii sigur ca ideile tale vor duce acolo unde visezi, vor prinde contur din ce in ce mai bine, pentru ca ai toate resursele potrivite unei constructii durabile, solide, de care sa fii mandru. Nu te crampona de fiecare cui sau caramida pe care le asezi in proiectul tau, ci priveste in perspectiva, la rezultatul final al acestei constructii.

Rac

Cu alte ocazii te-ai fi comportat ceva mai lejer decat acum, cand ai mereu impresia ca esti obligat de imprejurari defavorabile sa te misti doar cum ti se spune. Libertatea ta de actiune este mult diminuata de prezenta unor limite sau a unei autoritati superioare care traseaza principalele directii de evolutie. Nu incerca sa le ignori sau sa nu le iei in serios, pentru ca cel care dicteaza legea, are si puterea de a te sanctiona daca nu i te supui. Nu merge sa scapi cu o gluma de reguli severe si nici de sarcinile care iti revin!

Leu

Fa o pauza din ritmul alert in care esti prins, pentru ca, momentan, esti demoralizat si demotivat. Te simti vinovat pentru cine stie ce greseala, desi nu ai merita sa te privesti atat de sever. Inainte de a duce mai departe ce ai inceput, cauta sa-ti ierti propriile erori, sa repari ceea ce te nemultumeste, pentru ca sta in puterea ta sa faci asta. Nu-ti mai gasi doar vini si defecte, chiar daca nu ai facut totul perfect, asa cum ai fi dorit, ci intelege ca om esti si tu si mai poti gresi din cand in cand. Chiar si greselile au rolul lor: acela de a te obliga sa iei masuri ferme, sa pui mana pe unelte si sa faci totul mai bine. Lucrurile bune apar dupa ce initial ai facut zeci de greseli.

Fecioara

Ai un profund sentiment de siguranta in mediul in care te afli azi. Esti printre oameni care te iubesc, care te rasfata cu gesturi de prietenie si simpatie, deci cum sa nu te simti bine printre ei? Indiferent cine sunt persoanele care te inconjoara astazi, parca ar fi din familie sau cei mai buni prieteni ai tai, si vezi in ochii lor doar intentii pozitive, sentimente curate si ganduri bune. Investeste si tu aceeasi energie pozitiva in tot ce faci, dedicandu-va unii altora toata atentia. Cu cat folosesti mai multe cuvinte frumoase, cu cat esti mai amabil si mai afectuos, cu atat raspunsurile venite de la cei carora te adresezi sunt mai luminoase.

