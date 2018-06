Horoscop 15 iunie. Fecioarele se vor relaxa si se vor bucura de viata

Horoscop 15 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de vineri.

Horoscop 15 iunie BERBEC - Nu te simti deloc bine intr-un anturaj in care nu se vorbeste decat despre probleme, necazuri, lipsuri. Esti intr-o pasa sensibila cand astfel de subiecte te pot influenta in mod negativ, dar oricat ai incerca sa abati discutiile de la aceste motive de intristare, se revine la ele iar si iar. Cauta ceva de care sa te agati, pentru a redescoperi si partea buna a lucrurilor, dar nu te poti relaxa in acest anturaj care te trage si pe tine la fund cu subiecte negative. Ai si tu probleme, asa e, dar nu le transforma in catastrofe. Sigur ai ceva de invatat din toate, fara sa aluneci pe panta depresiei din aceasta cauza.



Horoscop 15 iunie TAUR - Intalnirea de astazi aduce lumina in viata ta, de parca ai cunoaste exact persoana de care aveai nevoie pentru a rezolva o problema. Mesajul transmis de cel care iti iese astazi in cale se va dovedi a fi salvator, ca atare fii deschis spre toate persoanele cu care ai ocazia sa discuti. Printre ele se afla un potential prieten sau o posibila iubire, dar numai de tine depinde cum profiti de ocazia care se iveste. Culmea, nu e unica, ai atat de mult noroc incat, daca nu profiti azi de sansa, ti se va mai arata si a doua oara, dar, daca esti deja la a doua incercare, trebuie sa pui acum, repede, mana pe sansa!



Horoscop 15 iunie GEMENI - Ai mai multe directii interesante de explorat, dar nu te poti ocupa de toate deodata, ca atare trebuie sa discerni clar intre variantele pe care le ai la dispozitie si s-o alegi doar pe cea care simti ca va duce acolo unde speri. Culmea e ca, dupa ce te vei hotari asupra unei singure cai, va aparea cineva care va incepe sa-ti prezinte o alta varianta mult mai atractiva si mult mai interesanta si te va deruta si mai tare, pentru ca tu tocmai ai ales. Analizeaza repede daca merita sa schimbi macazul din mers, pentru ca prea suna bine ceea ce-ti transmite cel de langa tine. Iti prezinta roadele finale intr-o nota atat de optimista si de tonica, incat te intrebi ce sa faci...



Horoscop 15 iunie RAC - Arunca o privire in urma, pentru ca undeva in trecut se afla cheia problemei cu care te confrunti astazi. Data trecuta ai rezolvat totul foarte bine, deci ajunge doar sa-ti aduci aminte cum s-au rezolvat toate atunci si sa repeti reteta de odinioara. Tot in trecut se afla un eveniment cu care te mandresti inca, pe care probabil nu l-a aflat toata lumea, ca atare e bine uneori sa mai treci in revista propriul palmares, ca sa stie toti cu ce te lauzi. De fapt nici nu e lauda de sine, ci e o simpla informare a celor din jur cu privire la reusitele tale de altadata si care pot conta si acum.



Horoscop 15 iunie LEU - Iubirea e la cote maxime astazi pentru tine, si ai o relatie cu totul speciala cu oameni fata de care simti o anumita afinitate sufleteasca. Prietenia conteaza enorm, dragostea e la loc de cinste, gesturile de simpatie si de tandrete nu lipsesc din peisaj, dar vei vedea ca acestea se vor amplifica si mai mult daca esti tu cel care le daruieste primul. Nu se poate sa nu ti se raspunda frumos, amabil, afectuos, daca tu esti cel care ofera aceste gesturi de afectiune, ca atare fii generos si daruieste cu inima deschisa. Primesti inzecit, pentru ca ai norocul de a atrage alaturi de tine oameni care tin la tine cu adevarat.



Horoscop 15 iunie FECIOARA - Lumea te stia om serios, matur, asezat, rezervat, cumpatat, dar azi te comporti complet altfel. Uiti de varsta pe care o ai sau de responsabilitatile pe care le duci pe umeri si te porti ca un copil liber, lipsit de orice griji. Ai si tu dreptul sa te relaxezi si sa te bucuri de viata, desigur, dar nu te comporta asa in situatii in care superficialitatea pe care o afisezi nu are ce cauta. La serviciu, sefii nu vor aprecia lejeritatea cu care tratezi lucrurile importante si s-ar putea ca imaginea ta de profesionist de incredere sa aiba cumva de suferit. Nu glumi asa, ca sa nu lasi o impresie ciudata in societate.



Horoscop 15 iunie BALANTA - Nu poti colabora la fel de bine cu cei care iti sunt alaturi, chiar daca unii promit marea cu sarea pentru a te convinge, ai unele indoieli cu privire la capacitatea unora de a-si duce promisiunile la indeplinire, pentru ca ti-au oferit si altadata ocazia de a te indoi de calitatile lor. S-ar putea ca adevaratul ajutor sa vina din cu totul alta directie decat ai avea la indemana, deci nu te multumi cu cei pe care-i ai aproape. Treci dincolo de limitele grupului tau obisnuit de prieteni, pentru ca exista si alte persoane cu care poti lucra foarte eficient.



Horoscop 15 iunie SCORPION - Daca faci echipa cu oamenii potriviti, toate vor merge azi ca pe roate. Ai nevoie alaturi si de o persoana mai matura care sa-ti ofere sfaturi provenite din experienta sa de viata, si de o persoana energica de la care sa primesti elanul si entuziasmul necesar unei reusite. Atragi alaturi tipuri complet diferite de oameni, din generatii diferite, cu educatii diferite, dar trebuie sa recunosti ca ambele atitudini sunt necesare in proiectul in care esti implicat. E nevoie si de prudenta dar si de curaj, si de vechi si de nou, deci incearca sa le impletesti eficient in ceea ce ai de facut.



Horoscop 15 iunie SAGETATOR - Banii vin, dar se si duc intr-o clipa, pentru ca mergi pe un teren destul de superficial in privinta finantelor familiei. Sumele care vin contin putine zerouri si, pentru ca sunt sume atat de mici, au si plecat pentru diverse cumparaturi obligatorii. Rezuma-te la strictul necesar, spune nu oricaror capricii costisitoare, pentru ca nu e momentul potrivit pentru distractii. Chiar daca apar multe cheltuieli marunte, una cate una in final, adunate, dau o cifra mai mare, deci nu te lasa pacalit de cheltuieli de doi-trei lei! Ia aduna-le si vezi cat iese! Trebuie sa-ti administrezi cu grija banutii, dar cu o atitudine totusi optimista, ca vin si vremuri mai bune.



Horoscop 15 iunie CAPRICORN - Nu primesti chiar ceea ce asteptai, dar in loc sa privesti totul ca pe o dezamagire, incearca sa gasesti jumatatea plina a paharului in ceea ce se petrece in fata ta. Poate nu e chiar asa de rau precum pare sau, mai bine zis, e altceva decat ai dorit, dar poate la fel de bun ca si varianta la care te gandeai initial. Profita de alternative, fara sa comentezi si fara sa cauti nod in papura, deoarece, dupa o vreme, iti vei da seama ca era doar o alta solutie decat ai gasit tu la inceput, dar la fel de eficienta.



Horoscop 15 iunie VARSATOR - Greu te descurci cu banii si simti o adevarata povara in felul in care iti gestionezi veniturile. Chiar daca nu s-ar putea spune ca stai pe un teren fragil, totusi ti-e cam teama sa cheltuiesti ceea ce ai adunat, ca nu cumva sa vina si vremuri mai grele. Desi nu esti atat de prevazator din fire, de data aceasta dramuiesti cu atentie fiecare leut, de parca presimti ca se apropie un moment critic pentru bugetul familiei si nu ai vrea sa te ia prin surprindere. E bine sa fii mai econom si mai calculat!



Horoscop 15 iunie PESTI - Ai alaturi un om a carui valoare o recunosti in felul tau, dar nu poti sa iti controlezi invidia care te cam macina atunci cand te compari cu el. Ti-e superior din anumite puncte de vedere si ai uneori tendinta de a-l critica decat sa-l apreciezi sincer pentru ceea ce reprezinta. E un exemplu demn de urmat, dar gelozia iti pune bete in roate si nu iti permite sa faci precum iti arata celalalt ca ar fi bine. Preferi sa i te opui cu orice pret, decat sa faci cum spune el ca ar fi mai bine, dar intr-o zi vei ajunge tot la vorba lui.





Horoscop oferit de www.acvaria.com