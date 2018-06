Horoscop 17 iunie 2018. Balanțele iau decizii pe baza unor informații greșite

Horoscop 17 iunie 2018. Afla ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de duminică.

Horoscop 17 iunie BERBEC - Numai prudenta te poate scapa de riscul care trece azi prin calea ta. Se stie ca ai uneori presentimente care te avertizeaza daca e bine sau nu sa te implici in anumite actiuni si, cum azi intuitia iti spune sa stai pe loc, vei scapa cu brio de efectele neplacute. Parca cineva te trage de maneca si-ti spune sa stai pe loc chiar si in cel mai palpitant moment, dar, dupa ce trece impasul, iti vei da seama ce bine ai facut ca ti-ai ascultat vocea interioara. Numai daca rezisti ispitei de a te baga singur in mijlocul furtunii, totul va trece fara urmari.



Horoscop 17 iunie TAUR - Esti inconjurat de multe figuri feminine care au diverse roluri in treburile tale. Exista una care te stimuleaza, te incurajeaza sa te implici mai mult intr-o actiune interesanta, pe cand alta, poate cu mai multa experienta de viata sau mai matura, te opreste din elan si iti aduce aminte de chestiuni materiale sau pragmatice pe care nu le ai in cea mai buna ordine si iti cere sa le rezolvi pe acestea mai intai. Ambele vor avea intr-un final un rol important, pentru ca iti vor fi de folos exact asa cum e mai bine pentru tine: una te impinge de la spate, alta sa te trage de maneca.



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ GEMENI - Azi te joci de-a iubirea in cel mai copilaresc mod, pentru ca nu e momentul sa discuti despre planuri comune, despre viitor, despre decizii de cuplu cu o incarcatura capitala. Ia-o mai usor, bucura-te de tot ce simti, de fluturii din stomac, de distractia care insoteste fiecare clipa petrecuta in doi, fara sa pretinzi de la celalalt angajamente de cursa lunga. Vor veni si ele, dar azi cel mai bine e sa tratezi iubirea ca pe o aventura frumoasa in doi in care fiecare e liber sa experimenteze si sa se simta bine.



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ RAC - Suferintele din amor nu ocolesc pe nimeni iar azi dai si tu piept cu o astfel de situatie in care simti ca inima ti se umple de tristete. Simti ca se destrama un vis frumos, ca ceea ce credeai ca e pe placul tau are de fapt si o fata ascunsa ce te face sa suferi iar iluziile se risipesc precum baloanele de sapun. Daca nu esti tu, direct, vizat de astfel de momente cu incarcatura emotionala negativa, atunci suferi pentru altcineva drag tie de parca ar fi propriile tale probleme. Pui suflet in necazurile sale si cauti o solutie in locul lui.



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ LEU - Discuta cu prietenul tau cel mai bun despre afaceri, pentru ca s-ar putea sa primesti de la el niste ponturi foarte profitabile, pe care chiar le poti pune in aplicare cat de curand. Mai mult: poate va asociati intr-o activitate comuna in care fiecare sa-si joace rolul care i se potriveste cel mai bine: tu poti deveni finantatorul, sursa principala de capital, in timp ce el vine cu ideile, cu relatiile, cu talentele sale din domeniul comunicarii, care, trebuie sa recunosti, sunt esentiale pentru a va face cunoscuta afacerea. Nu fi egoist cand vine vorba de castig, spunand ca daca tu bagi banii, tot tu esti cel care trebuie sa-i adune, pentru ca la fel de important este si rolul camaradului tau!



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ FECIOARA - Daca esti un premergator, un avangardist care are de multe ori opinii diametral opuse majoritatii, azi vei da piept cu o multime de afronturi si refuzuri de la cei care nu sunt de acord cu viziunea ta indrazneata. Te zbati pentru o cauza in care nu cred si ceilalti, ca atare tot efortul tau de a-i convinge pare in zadar. Alege-ti cu mai multa grija tovarasii cu care sa faci echipa, pentru ca azi nu ai parte de camarazi pe aceeasi lungime de unda sau cu interese similare. Tu crezi in una, ei in cu totul altceva si, mai devreme sau mai tarziu, iti vei da seama ca ai inotat impotriva curentului.



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ BALANTA - Informatia gresita pe care ti-o trimite cu rea intentie un amic care nu merita increderea ta, te poate trimite pe o pista falsa, cu riscul de a consuma inutil timp si energie pentru ceva ce nu va ajunge acolo unde speri, afla din mai multe surse incotro te indrepti sau pe ce te bazezi, pentru ca ai pitea fi indus in eroare si vei regreta mai apoi ca nu ai fost mai atent la avertismente. Primesti suficiente semnale de alarma la tot pasul ca sa te pun pe ganduri cu privire la adevaratele intentii ale celui care te abureste acum cu tot felul de minciuni.



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ SCORPION - Formezi o pereche bine inchegata cu o persoana care te completeaza excelent. Fiecare vine in acest tandem cu alte resurse, cu atu-urile sale forte, iar tu esti sursa principala de imaginatie, de creativitate si de sensibilitate. Celalalt este un izvor de energie si, daca va uniti fortele intr-un sens comun, se va naste un proiect de succes. Ca e o prietenie de durata, ca e o poveste pasionanta de iubire sau o colaborare rentabila pentru amandoi, ai impresia ca ai gasit persoana cu care te intelegi cel mai bine.



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ SAGETATOR - Atmosfera nu e prea placuta acasa, de parca fiecare membru al familiei ar avea ceva pe suflet si nu reuseste sa exprime prin cuvinte ce simte. Ar fi bine ca fiecare sa-si ia inima in dinti si sa spuna clar ce il macina, de ce ii este frica, ce nu ii convine, pentru ca sigur exista o rezolvare pentru toate. Decat sa pastreze fiecare in interiorul sau nemultumiri, dileme si frustrari, mai bine ati sta cu totii de vorba fata in fata, ca sa gasiti tot impreuna solutiile cele mai eficiente. La baza acestei stari apasatoare din locuinta voastra se afla un blocaj de comunicare, dar unul din voi trebuie sa lase primul garda jos si sa-l invite pe celalalt la dialog sincer.



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ CAPRICORN - Atitudinea rigida a unui prieten de langa tine are efecte negative si asupra ta, pentru ca simti imediat starile negative ale celor din jur. Devii si tu la fel de sensibil, de speriat, de suspicios cand il vezi pe cel alaturi cat de pesimist priveste unele lucruri si in loc sa lupti cu emotiile sale neplacute, te lasi atras si tu in aceeasi zona sumbra. Unul din voi trebuie sa lupte cu depresia, cu emotivitatea aceasta negativa, cu apatia si oboseala psihica, altfel transformati aceasta zi intr-un motiv de lacrimi si suspine. Chiar si in cel mai intunecat spatiu tot se gaseste un punct de lumina care merita valorificat: cauta-l!



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ VARSATOR - Cand privesti spre etapele urmatoare ale planurilor la care iti aduci contributia, te cuprinde entuziasmul si nerabdarea. Probabil se prefigureaza deja rezultatele pe care le-ai visat, incat simti ca nu mai poti astepta pana acolo. Nu te grabi totusi, fiecare pas are rolul sau in constructia finala, si daca ai incerca sa sari peste unele etape care ti se par neimportante, ai putea scapa din vedere momente esentiale. Incet, pas cu pas, totul inainteaza spre telul cel mare, dar parca nu mai ai rabdare: ai vrea rezultate mai rapide.



Horoscop 17 iunie​​​​​​​ PESTI - Stai si astepti de undeva declicul care sa-ti deschida calea spre un sens nou, mai entuziast si mai dinamic. De la tine nu prea vine, pentru ca nu esti de felul tau foarte indraznet si pregatit de provocare, de aceea te copleseste o stare de nesiguranta si comoditate, asteptand din alta parte solutia. Ai noroc, apare in preajma ta o persoana mai curajoasa si mai entuziasta care te poate molipsi si pe tine. Daca v-ati uni fortele intr-un sens comun, ati avea parte de roade care va vor incanta pe amandoi in egala masura. Nu sta degeaba, nu astepta sa-ti pice din cer, ci profita de ocaziile bune care ajung la tine prin intermediul unor persoane tinere si tonice.





