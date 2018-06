Horoscop 19 iunie. Sagetatorii se vor lupta cu cei cu mai mult tupeu sau cu gura mare

Horoscop 19 iunie. Afla ce ti-au hatazit astrele pentru ziua de marti.

Horoscop 19 iunie BERBEC - Desi incerci de fiecare data sa vorbesti amabil cu oricine, nu ai parte de cei mai placuti interlocutori, incat nici nu ar merita sa te porti atat de frumos cu ei. La tonul tau amabil, ei iti raspuns cu ton ridicat, la vorbele tale frumoase, ei raspund cu critici, incat nu ai nicio satisfactie in relatia ta cu lumea. Cu toate acestea, reusesti sa-ti pastrezi cumpatul si sa nu cazi in capcana intinsa de ei, aceea de a te scoate din sarite cu orice pret. Nu le merge, ci tu ramai zambitor si calm pana ce dezamorsezi tensiunea.



Horoscop 19 iunie TAUR - Cineva incearca sa-ti taie elanul cu povestiri rele despre ceea ce te asteapta, dar tu nu te lasi influentat. N-au decat sa bata pasul pe loc, blocati in depresie si neputinta, pentru ca tu privesti cu incredere spre viitor, pregatit pentru orice ar urma. Vei vedea ca aceasta atitudine pozitiva, increzatoare va fi si cea mai buna solutie pentru a ajunge acolo unde doresti, deoarece ceilalti, care-si fac griji din orice si isi toarna cenusa in cap, isi reduc singuri sansele de a depasi impasul. Nu te lasa coplesit de vestile cu tenta negativa: in fond fiecare cu norocul lui!



Horoscop 19 iunie GEMENI - Nici nu-ti vine a crede ce bine se rezolva azi o problema cu care te-ai confruntat multa vreme, dar care isi gaseste solutia aproape peste noapte. E un noroc chior, s-ar putea spune, de parca ti se face dreptate intr-o clipa, in ciuda eforturilor de luni de zile de dinainte. Practic, treci prin locul potrivit in momentul potrivit pentru a le reaseza pe toate pe fagasul normal. Ai motive de bucurie, pentru ca resimti aceasta situatie ca pe un drept recastigat pe merit si pentru care ai de ce sa fii fericit.



Horoscop 19 iunie RAC - Ai impresia ca nimic nu merge, dar daca ai fi mai atent, ti-ai da seama ca problema nu e la tine, ci la anturajul nepotrivit in care ai nimerit. Te-ai inconjurat de oameni tristi, impovarati de probleme care discuta pe un ton sumbru, fara sa se poata agata de nimic bun din preajma lor. Degeaba gandesti tu pozitiv daca ceilalti te monopolizeaza cu ale lor, deci ori pleci din aceste medii cat mai repede, ori incerci sa le insufli tu lor un dram de bucurie. Poate te vor asculta.



Horoscop 19 iunie LEU - Nu te poate opri nimeni si nimic din elan, deoarece tu vezi in orice eveniment o provocare prin care iti pui si mai bine in valoare calitatile. La energia de care dai dovada, la ambitia care te insoteste si la dorinta ta de a te remarca - pentru ca ai cu ce! - rezultatele nu pot fi decat exceptionale. Cu cat atitudinea ta e mai tonica si mai pozitiva in fata oricarui moment cu care te confrunti, cu atat lucrurile vor evolua din ce in ce mai bine spre un scop pe care ti l-ai propus, e bine sa iti mentii acest tonus ridicat pe tot parcursul demersurilor tale, fara a te lasa invins de vreo piedica. Si acestea au rolul lor!



Horoscop 19 iunie FECIOARA - Ai invatat multe de la viata si azi ai ocazia de a arata concret efectele unei anumite lectii asumate candva. Atunci ai gresit, ai platit pentru greseala ta, dar ai luat o decizie prin care ai dat dovada de ambitie si dorinta de a deveni mai bun. Acum se vad urmarile acelui moment decisiv si acum totul iese mult mai bine, chiar daca treci prin momente similare. Acum nu mai ai motive sa gresesti, ci dimpotriva, e o oportunitate excelenta de a demonstra cat de mult te-ai maturizat si ce bine ai invatat lectia respectiva candva. Acum spui cu mai multa incredere ca orice problema are o solutie!



Horoscop 19 iunie BALANTA - Esti extrem de ocupat iar contactul cu lumea este foarte aglomerat, fiind intr-o continua agitatie toata ziua. Nu-ti propune azi deplasari la distante foarte mari, pentru ca nu detii toate resursele pentru a face fata unor calatorii mai lungi. Mult mai potrivite ar fi deplasarile scurte, prin imprejurimi, pentru ca e nevoie de tine repede inapoi acasa. Chiar daca esti deja la drum, vei descoperi ca apar tot felul de situatii nedorite care nu te lasa sa calatoresti conform planurilor facute de acasa, si ori esti nevoit sa stai pe loc, ori sa-ti modifici traseul din mers.



Horoscop 19 iunie SCORPION - Iti place sa stai in medii cat mai populate, nicidecum de unul singur la tine acasa, de aceea vei iesi oriunde vezi cu ochii, cu sau fara un motiv anume. Unde-i loc de socializare, hop si tu, de aceea esti cel mai usor de gasit in spatii deschise, in aglomeratie, in locuri publice, unde dorinta ta de comunicare e satisfacuta din plin. Ce-i drept, unde sunt atat de multe tipuri de oameni, se mai pot incinge si dispute, dar incearca sa le detensionezi cu o gluma, nu tot cu ton ridicat.



Horoscop 19 iunie SAGETATOR - Nu te lasa invins de cei cu mai mult tupeu sau cu gura mare, pentru ca ai si tu ceva de spus. Disputele sunt la ordinea zilei, dar desi esti un negociator innascut care prefera sa faca pace foarte repede, de data aceasta contradictiile te irita si pe tine si sari la atac. Vei fi multumit ca ti-ai aparat punctul de vedere in fata celor care spun nu la orice. Nu te lasa insa atras in capcana celor nervosi, pentru ca ei abia asteapta sa te scoata din sarite si sa te domine cu agresivitatea lor.



Horoscop 19 iunie CAPRICORN - Ce bine te simti! Inima ta e usoara, sufletul impacat, pentru ca invalui tot ce este legat de sufletul tau intr-o aura luminoasa, plina de iubire! Cu cat tratezi lucrurile din jurul tau, chiar si pe cele mai neplacute, cu mai multa toleranta si intelegere, cu atat viata ta e mai linistita si mai ordonata, ca atare nu te stresa singur pentru cine stie ce fleacuri. Nimic nu e atat de grav in viata ta incat sa cauti nod in papura la orice! Bucura-te de lucrurile simple si frumoase ale vietii, pentru ca de acolo iti poti extrage tu linistea!



Horoscop 19 iunie VARSATOR - Te afli intr-o companie aparent placuta, dar dupa cateva discutii, vei incepe sa-i privesti pe ceilalti cu un dram de suspiciune, de parca ai presimti ca au si ceva de ascuns. Nu te baza intru totul pe promisiunile lor, pentru ca ai putea avea de suferit de pe urma generozitatii iesite din comun dar care nu se va materializa in nici un fel. Mai bine te bazezi doar pe fortele proprii, decat sa crezi tot ce ti se promite acum sus si tare!



Horoscop 19 iunie PESTI - Decat sa cauti mereu vinovati pentru problemele care iti tot apar in cale, mai bine ai invata ceva din toate! Nimeni nu e vinovat, eventual doar tu esti singurul responsabil, pentru ca nu ai stiut sa profiti de ocaziile care ti s-au oferit. Incapatanarea de a nu-ti recunoaste greselile a generat alte situatii neplacute si, mai devreme sau mai tarziu, si acestea vor iesi la lumina cerand de la tine si mai multe eforturi pentru a le echilibra. Stai un pic si priveste-te cu realism in oglinda si, daca descoperi ca esti totusi vinovat de o anumita eroare, grabeste-te s-o repari.





Horoscop oferit de www.acvaria.com