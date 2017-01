Horoscop 2 ianuarie 2017. Este o zi dedicata lucrurilor frumoase, luminoase

Horoscop 2 ianuarie 2017 - Berbec

Dedica-ti aceasta zi unor activitati banale pe care le-ai tot ignorat in ultima vreme pentru ca nu le considerai importante, Daca tot nu se petrece nimic iesit din comun astazi, bucura-te de aparenta liniste si ocupa-te de ceva drag sufletului tau. Ar fi perfect sa faci o vizita unei persoane care te-a invitat demult pe la ea, dar tot nu ai avut starea si timpul necesar pentru acest gest.

Acum sunt intrunite toate conditiile optime pentru asa ceva, deci lasa orice activitate la o parte si suna la usa prietenului tau. Te va primi cu bratele deschise si cu inima plina de bucurie, si iti vei da seama ce bine ii face prezenta ta.

Taur Horoscop 2 ianuarie 2017

Nu te simti bine printre cei din jurul tau, incat aproape ca ai prefera singuratatea, decat asemenea anturaj. Parca atragi alaturi de tine doar oameni tristi, pesimisti, care se plang intruna de lipsuri si probleme, or tu nu esti deloc in asentimentul lor. Tu ai fi mult mai tonic si mai vesel, daca te-ar lasa ei in pace, ca atare, daca vrei o zi reusita, fa abstractie de anturajul nefast.

Daca stai prea mult printre astfel de persoane, vei incepe sa gandesti ca ele, sa te lamentezi ca ele, sa vezi in jur doar partea negativa a lucrurilor, or tu nu esti croit pe asemenea calapod.

Gemeni Horoscop 2 ianuarie 2017

Orice vis se destrama la un moment dat tot asa cum si aventura inceputa candva se incheie, fiind nevoit sa revii cu picioarele pe pamant si sa privesti realitatea in fata. Pentru ca esti un om care iubeste enorm libertatea (de miscare, de decizie, de creatie) simti ca, dupa acel final de film de actiune, parca iti lipseste ceva si trebuie sa te supui unor conditii printre care nu ai cum sa te misti in voie.

Revin in discutie legi, regulamente, limite stricte, ceea ce nu-ti convine deloc, dar tot ce poti face in acest moment, cand balonul de sapun se sparge, e sa speri cu tarie ca realitatea dura trece, si curand vei porni o noua aventura pe placul tau!

Rac Horoscop 2 ianuarie 2017

Ceea ce esti gata sa pornesti acum – o afacere, o calatorie, un proiect maret – va da roade dintre cele mai bune in viitor, dar totul depinde de energia si elanul cu care iei startul. Da-i bataie, asadar, aprinde flacara si alimenteaza intruna cazanul cu lemne, pentru ca te indrepti spre ceva foarte promitator.

Totul e sa nu-ti pierzi interesul si entuziasmul de acum, ci fa in asa fel incat sa mentii mereu flacara intensa pana ajungi acolo unde ti-ai propus. Poti reusi, ai toate resursele necesare, iar increderea pe care o ai in ceea ce te asteapta la capat te impinge sa vaslesti din ce in ce mai repede. Cat timp se mentine elanul la cote maxime, tinta ta e din ce in ce mai aproape!

Leu Horoscop 2 ianuarie 2017

Este o zi dedicata lucrurilor frumoase, luminoase, iar iubirea pare a fi principala ta preocupare, pentru ca gesturile de afectiune dintre tine si persoana iubita sunt la cote maxime. Te vei trezi de multe ori zambind sau razand datorita celui drag de langa tine, si oferi si tu inapoi aceleasi semne de afectiune intensa.

Daca abia azi intalnesti pe cineva nou, vei simti ca-ti bate inima incredibil de tare, avand curajul sa spui ca e cea mai mare iubire! Profita de auspiciile norocoase pentru a trai momente de varf in plan sentimental, cum ar fi o declaratie de dragoste, o cerere in casatorie sau… deja nunta!

Fecioara Horoscop 2 ianuarie 2017

Se deschide in fata ta o etapa noua si interesanta. Iti dai seama ca exista si unele riscuri, pe ici, pe colo, dar esti gata sa ti le asumi, desi nu esti, din fire, stilul aventuros. De data aceasta te atrage prea mult directia aceasta ca sa-i poti rezista, de aceea iti iei inima in dinti si faci primul pas spre aceasta noua directie care e deocamdata necunoscuta.

