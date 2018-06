Horoscop 21 iunie. Gemenii vor sa stea de vorba cu lumea

Horoscop 21 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de joi.

Horoscop 21 iunie BERBEC - Ai alaturi un om a carui valoare o recunosti in felul tau, dar nu poti sa iti controlezi invidia care te cam macina atunci cand te compari cu el. Ti-e superior din anumite puncte de vedere si ai uneori tendinta de a-l critica decat sa-l apreciezi sincer pentru ceea ce reprezinta. E un exemplu demn de urmat, dar gelozia iti pune bete in roate si nu iti permite sa faci precum iti arata celalalt ca ar fi bine. Preferi sa i te opui cu orice pret, decat sa faci cum spune el ca ar fi mai bine, dar intr-o zi vei ajunge tot la vorba lui.



Horoscop 21 iunie TAUR - Este o zi de succes in care toate ar trebui sa-ti mearga ca pe roate! Ai sansa de a colabora cu oameni deosebiti, de a fi primit sub aripa protectoare a unei persoane importante sau de a invata o multime de lucruri interesante ce vor avea un rol major de acum inainte in viata ta, mai ales in plan profesional. Ti se umple inima de o pasiune noua, esti entuziasmat, plin de energie, dornic sa ajungi cat mai repede la telul pe care ti l-ai propus, iar evolutia rapida a lucrurilor te determina de depui si mai multa pasiune, ca sa ti se implineasca visul.



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ GEMENI - E o placere sa stai de vorba cu lumea, chiar si cu oameni complet necunoscuti, pentru ca din discutiile pe care le porti cu ceilalti primesti azi cele mai inteligente solutii, cele mai practice idei, cele mai bune sfaturi. Si tu ai multe de transmis celor cu care intri in contact iar dialogul se va dovedi a fi extrem de util de ambele parti. Ai sansa de a face o cunostinta noua in persoana unui om care poate juca un rol cheie de acum inainte in treburile tale cele mai importante. Asculta cu atentie orice informatie!



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ RAC - Atmosfera zilei depinde enorm de mediul in care nimeresti. Ai tendinta sa te alaturi celor tristi, pesimisti, negativisti, care te vor molipsi si pe tine, in loc sa cauti compania oamenilor veseli, care iti pot ridica moralul si atrage in actiuni constructive. Nu te complace in starea de comoditate si liniste pe care ti-o inspira cei tristi, pentru ca acum nu conteaza faptul ca tu le faci lor bine cu prezenta ta, ci ca ei te trag mult in urma, facandu-te sa semeni cu ei. Daca vrei o zi reusita, inconjoara-te de cei mai optimisti decat tine!



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ LEU - Muncesti mult, cu placere si cu spor, pentru ca roadele eforturilor tale se vad si sunt apreciate de cei carora le dedici. Sefii te lauda, clientii sunt multumiti si, cu asemenea cuvinte de incurajare care vin de pretutindeni, satisfactia muncii implinite e la cote maxime, ceea ce te motiveaza sa dai si mai mult din tine! Ai mari sperante de la ceea ce te asteapta la finalul proiectului la care iti aduci din plin contributia, convins va va iesi ceva de rasunet, cu care te vei putea mandri in fata oricui sau care va conta mult in cariera, de acum incolo.



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ FECIOARA - Vestile care sosesc de la o oarecare distanta de casa te ingrijoreaza, incat ai fi in stare sa urci in primul tren ca sa ajungi acolo unde se petrec toate aceste evenimente. Nu te poti linisti cat timp nu vin noi si noi informatii de acolo si iti pare rau ca nu ai solutii pentru a fi de ajutor celor de acolo, chiar si prin telefon. Daca pornesti azi la drum, e posibil sa apara tot felul de situatii neprevazute ce vor strica placerea calatoriei, deci n-ar fi rau sa te informezi atent inainte de a pleca! Poate eviti astfel neplacerile.



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ BALANTA - Pleci la drum plin de elan, dornic sa rezolvi dintr-un foc toate sarcinile pe care le ai in plan. Iti place sa fii toata ziua pe drumuri, pentru ca toate dorintele tale sunt astfel implinite: dorinta de socializare, dorinta de a vedea lucruri noi, dorinta de a face noi cunostinte, iar la intoarcere vei putea spune foarte multumit ca ti-ai indeplinit cu succes misiunea. Nu ti se pare obositor cand mai schimbi si tu un pic decorul si preocuparile, ca atare ar fi bine sa gasesti o cale de a evada din mediul tau obisnuit, macar pentru o ora.



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ SCORPION - Nedreptate exista oriunde in aceasta lume, ca atare nu te gandi ca succesul tau se ridica pe insuccesul altuia, pentru ca asa e viata. Bucura-te de sansa ta, nu se stie de cate ori ti se ofera, fara sa te tot compari cu cei mai putin norocosi. Conteaza doar ocazia care ti se ofera tie, deci fa un pas in fata si profita de auspiciile excelente ale acestei zile. Norocul e acolo pentru tine, nu pentru altcineva, deci lasa modestia la o parte si priveste-ti visul cu ochii, fara sa te gandesti la cei de langa tine.



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ SAGETATOR - Banii sunt motivul celor mai mari dispute astazi, de parca nimeni nu se mai intelege cu nimeni din cauza sumelor vehiculate. Ori te certi cu cei care ar fi trebuit sa-ti dea niste bani, ori nu-ti convine pretul unei tranzactii si te opui, ca atare trebuie sa te inarmezi cu multa rabdare daca pornesti la cumparaturi sau daca discuti despre afaceri. Oricum ai mereu senzatia ca banii nu-ti ajung, ca nu te satisface remuneratia primita pentru un serviciu deja prestat si nici preturile nu-ti sunt pe plac daca mergi prin magazine, deci nervii tai cresc ori de cate ori vine vorba de bani. De luat sau de dat.



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ CAPRICORN - Te preocupa soarta unor investitii, a unei afaceri, si stai si chibzuiesti atent la pasii urmatori, ca sa fii sigur ca nu faci nicio greseala sau nici un abuz. Esti atent la cele mai mici cheltuieli, te gandesti chiar si la eventuale plati neprevazute, vrei sa stabilesti o strategie bine pusa la punct ca sa nu te ia nimic prin surprindere. Prudenta de acum, spiritul econom care te cuprinde in acest moment, capacitatea de planificare in detaliu se vor dovedi a fi cei mai buni prieteni in curand, cand roadele strategiei tale de acum se vor arata, profitabile.



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ VARSATOR - Dai piept cu o situatie la care nu te asteptai si care, pe moment, te determina sa-ti pierzi increderea in planul la care munceai. Nu mai crezi ca poate ajunge undeva, nu mai ai de ce te agata concret iar sacrificiile care ti se cer, par, momentan, inacceptabile. Nu lua decizii acum, sub impactul primului soc, ci lasa sa treaca primul val ca mai apoi sa schimbi radial macazul. Se mai poate salva ceva, nu e totul pierdut, dar trebuie sa scapi mai intai de senzatia de fatalitate pesimista care te cuprinde in prima instanta.



Horoscop 21 iunie​​​​​​​ PESTI - Reusesti sa te remarci prin maturitate, intelepciune, seriozitate, pentru ca simpla ta aparitie impune respect si prestanta. Esti cu ceva mai presus decat cei in fata carora te prezinti si admiratia pe care o poti citi in ochii lor te stimuleaza si te motiveaza sa faci totul perfect, pentru a nu-i dezamagi. Ai sansa de a atinge un apogeu intr-un proiect de lunga durata in care ai investit tot ce ai mai bun in tine, si vei putea sa te mentii, dupa aceea, multa vreme pe un nivel promitator, demn de lauda si mandrie personala.





