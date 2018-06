Horoscop 22 iunie. Racii pornesc spre implinirea unui vis

Horoscop 22 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de vineri.

Horoscop 22 iunie BERBEC - Tot ce ai nevoie vine catre tine la momentul cel mai potrivit. Chiar daca tu ai vrea rezultate mai rapide, vei vedea ca toata aceasta asteptare are totusi un rol, ca atare nu pretinde roade imediate! Ai rabdare, cladeste ce ti-ai propus convins ca e nevoie de aceasta constructie lenta, si cand e programat undeva acolo sus sa se intample, vei fi recompensat cu ceea ce meriti. Nu te opri din investitia continua de resurse care ti se cere pentru ceea ce speri sa primesti la final, si ofera tot ce stii sau ce ai din abundenta, pentru ca nimic nu se cladeste din nimic. Cu cat depui mai multa energie si pasiune, cu atat roadele vor fi mai bogate!



Horoscop 22 iunie TAUR - Iesi in lume si ai sansa de a cunoaste oameni noi. Fata de unul din acesti necunoscuti simti o atractie speciala: ganditi la fel, vorbiti la fel, incat merita sa-i deschizi usa catre o posibila prietenie. Relatia voastra se va cladi in timp, dar vei vedea ce frumos va completati unul pe altul, ce usor comunicati si colaborati, ce bine va simtiti cand sunteti impreuna! Bucura-te daca si el simte la fel, pentru ca azi puteti pune bazele unei minunate prietenii. Totusi, ca sa-i faci loc lui in viata ta, nu e exclus sa pierzi un alt prieten, de aici si dilema ta cea mai mare: nou sau vechi? Lupti pentru o fosta prietenie sau accepti alta?



Horoscop 22 iunie GEMENI - Nimic nu se construieste peste noapte, totul necesita timp de coacere si rabdare, ceea ce ai nevoie si tu ca sa-ti vezi visele implinite. Esti pe drumul cel bun spre tinta ta finala, dar nu trebuie sa sari peste etape. Drumul de la scanteia initiala la valvataia maxima e inca lung, desi tu ai vrea sa ajungi acolo pe loc, dar merita asteptarea. Vorbeste despre dorintele tale, nu le pastra doar pentru tine, deoarece a le verbaliza, a le exprima liber, face parte din procesul de constructie a visului tau. Scrie pe hartie ce-ti doresti, povesteste celor dragi la ce visezi, pentru ca cineva acolo sus te aude si te va recompensa insutit intr-o zi. Dar nu imediat!



Horoscop 22 iunie RAC - Coincidentele sunt semne de bun augur care te duc mult mai repede spre implinirea unui vis, iar azi ai parte de multe astfel de semne bune! Profita de ele, bucura-te daca-ti apar pene in drum, monede pe strada, sau cine stie, chiar si un cosar, desi suna demodat, dar toate aceste superstitii au rolul de a-ti ridica tie moralul si de a te face sa zambesti pentru a avea o zi buna. Cand vezi cat de multe se aglomereaza azi in drumul tau, ar fi si culmea sa nu le observi, deci incarca-te de energia pozitiva a acestor semne pe care destinul ti le presara in cale spre bucuria ta. Altfel te simti dupa ce tocmai ai vazut ca cineva acolo sus te iubeste si iti lasa astfel de maruntisuri dragalase!



Horoscop 22 iunie LEU - Oricat de orgolios ai fi, nu se poate sa nu te gandesti la cat de multe ai de pierdut daca te incapatanezi sa tii suparare pe cineva. Arunca o privire la cel care te-a ranit si ai sa vezi cat de jenat se simte si el, cat de mult ar vrea sa-ti intre iar in gratii. In sinea ta descoperi ca si tu vrei impacarea la fel de mult. Lasa garda jos, arata ca regreti situatia in care ati ajuns, si deschide o portita, cat de mica, spre dialog si explicatii. E sansa ta de a ierta, de a repara ceea ce nu a mers, pentru ca, hai, recunoaste, si tu vrei la fel de mult sa-ti recuperezi prietenul. Amandoi impartasiti aceleasi sentimente si, daca nu va impacati acum, fiecare va ramane cu regretul si cu dorul infipte in suflet.



Horoscop 22 iunie FECIOARA - Vrei, nu vrei, trebuie sa accepti unele schimbari din mers in viata ta, dar vei vedea ca toate acestea sunt, in final, in beneficiul tau. A porni acum pe un alt drum poate te destabilizeaza, dar vei vedea, dupa o vreme, cat de multe s-au ameliorat in destinul tau, semn ca de cele mai multe ori startul spre o alta directie atrage dupa sine o serie intreaga de transformari pozitive. Parca si lumina e diferita, parca si aerul e mai pur, parca tu arati altfel, deci ajunge doar o cat de mica abatere de la sensul initial si ai sa vezi ca ajungi in cu totul alta parte!



Horoscop 22 iunie BALANTA - Daruiesti oricui are nevoie de ceva de la tine, pentru ca esti intr-o pasa generoasa si nu te gandesti la tine, ci doar la ceilalti. Oferi cu draga inima tot ce-ti sta in putere sa oferi: bani sub forma de imprumut, ajutor sub forma implicarii tale efective in problemele altuia, intelegere sub forma unei urechi bune de ascultat. Simti ca e momentul cel mai potrivit sa impartasesti ceea ce stii sau ai, pentru ca nu consideri ca trebuie sa le tii doar pentru tine. Mai rar asemenea atitudine altruista si darnica, incat multi ar putea chiar sa profite de bunatatea ta, dar nu-ti pasa: tu daruiesti mai departe!



Horoscop 22 iunie SCORPION - Trateaza cu un dram de amuzament situatia cu care dai piept azi, nu te crampona si nici nu lua prea in serios. Mai degraba cu o atitudine usor naiva, de copil nevinovat, poti depasi mai bine acest moment, pentru ca daca privesti totul cu gravitate, cu ochi de om responsabil care vrea solutii perfecte, mai degraba generezi o dezamagire. Glumeste un pic, ia peste picior, fa haz de necaz, joaca-te cu vorbele, pentru ca nu merita atata incrancenare. Vei vedea ca totul revine mult mai usor la normal daca nu cauti prea multe justificari, scuze sau solutii ca la carte. Lasa lucrurile in voia lor si zambeste, convins ca totul se rezolva de la sine!



Horoscop 22 iunie SAGETATOR - Linisteste-ti sufletul tulburat, pentru ca nu ai motive sa-ti faci atatea griji! Stresul a pus stapanire pe tine fara nici un rost, ca atare aceste griji care te apasa nici macar nu sunt justificate. Te temi de lucruri care nu exista, vezi in jurul tau pericole neinsemnate, si iti incarci sufletul cu emotii negative care te fac sa te comporti ciudat. Calmeaza-te inainte de a lua decizii sau de a face ceva, pentru ca aceasta stare emotionala sensibila te-ar putea determina sa faci alegeri gresite, impins de la spate de frici. Esti pe teren sigur, deci nu are nici un rost sa te temi de nimic, deci mai relaxeaza-te si tu!



Horoscop 22 iunie CAPRICORN - Privesti spre ultimele etape parcurse de tine intr-un proiect in derulare si nu esti deloc multumit de rezultate. Daca tot ti-ai dat seama ca nu ai mers pe cea mai potrivita cale, ce-ar fi sa schimbi chiar acum directia? Ai sa vezi ca exact aceasta modificare de sens era solutia potrivita pentru a ajunge acolo unde doreai. E semn ca ai pornit cu stangul, la inceput, dar e mult mai bine ca ai descoperit pe parcurs eroarea, ca sa poti modifica totul din mers, inainte de a ajunge la un final greu de schimbat. Poti deturna totul acum, iar lucrurile vor reveni repede pe fagasul normal, deci nu te teme de schimbarile bruste.



Horoscop 22 iunie VARSATOR - Nu incerca sa controlezi tu toate etapele unui plan pe care il construiesti, pentru ca unele lucruri chiar nu depind de programarea ta stricta. Mai e nevoie si de putina flexibilitate, sa te lasi dus de curent incotro vrea el, pentru ca si hazardul are un cuvant de spus in succesul final. Daca incerci sa conduci totul dupa niste reguli foarte rigide, exista riscul sa scapi din vedere aspecte care ar putea aparea pe parcurs din afara propriei tale vointe si, dorind sa mergi doar pe drumul ales de tine, sa nu le vezi sau sa nu le lasi sa se manifeste. Mai lasa lucrurile sa curga un pic si asa cum vor ele: poti avea parte de surprize!



Horoscop 22 iunie PESTI - Asculta ce-ti transmite inima, pentru ca de acolo vin azi unele semnale care cer atentie. Fie ca e vorba de presentimente negative care te trag de maneca la timp, fie ca e vorba de un impuls pozitiv de a duce mai departe, desi te incearca frica, starea ta emotionala este si cel mai bun indrumator. Fa totul precum iti transmite sufletul, fie ca te indeamna spre ceva, fie ca te retine sa nu mai continui. Ascultandu-ti semnalele pe care intuitia, inima, subconstientul ti le transmit, vei reusi sa eviti la timp o situatie care ar fi putut avea efecte si mai profunde asupra psihicului tau. Ceva in interior iti spune stop si e bine sa tii cont de aceste avertismente!





