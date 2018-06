Horoscop 23 iunie. Gemenii vor intalni la momentul potrivit o persoana-cheie

Horoscop 23 iunie. O zi plina de surprize pentru unele zodii. Vor avea castiguri financiare si vor scapa de unele probleme.



Horoscop 23 iunie RAC - Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu gusturile sau preferintele tale, ci asteapta-te si la comentarii acide la adresa lor. Nu poti fi mereu pe aceeasi lungime unda, nici macar cu cei mai apropiati de sufletul tau, deoarece fiecare are alte preocupari. Daca tie iti place o anumita muzica, nu inseamna ca si cel de langa tine o va agrea la fel de mult. Tot ce tine de emotie, de suflet, de sentimente poate genera azi mari diferende de opinie. Chiar si in cuplu se ivesc neintelegeri pe seama celor mai marunte preferinte, dar disputele sunt absolut normale, nu le transforma in conflicte majore!



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ LEU - Fa ceva sa te debarasezi odata de acea amintire urata care iti tot revine in minte iar si iar! Nu iti prieste, are numai efecte negative asupra ta si practic te tine blocat in trecut intr-o zona nefasta. De tine depinde sa stergi acea restanta, fie ca e vorba de o relatie esuata pe care trebuie s-o scoti din viata ta, de o eroare de demult care inca iti strica imaginea sau de un conflict care revine in actualitate din cand in cand, atat cat sa ti se ridice tensiunea. Cu un efort de vointa, poti scapa de acea ghiulea pe care o tot tragi dupa tine!



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ FECIOARA - Te afli in compania unor persoane cu care, altadata, aveai o relatie constructiva din care fiecare avea ceva de castigat, dar azi colaborarea scartaie. Problema e atitudinea celor pe care-i ai alaturi, pentru ca unii nu au incredere in rezultatele pentru care lucrati umar la umar si, cu o astfel de atitudine pesimista, negativista si ostila, cum sa apara succesul? Daca vrei sa fie o zi de succes, alege-ti cu mai multa exigenta tovarasii de lucru, pentru ca totul va merge ca pe roate alaturi de oameni la fel de interesati, la fel de dornici de coopera si la fel de deschisi spre provocare. Nu poti lucra cu cei care se tem chiar si sa incerce.



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ BALANTA - Privesti spre viitoarele etape ale unui proiect cu o usoara retinere, dand dovada de maxima prudenta, ceea ce, de obicei, nu prea te caracterizeaza. E bine sa fii atent la fiecare pas pe care il faci, la fiecare cuvant pe care il rostesti, pentru ca orice atitudine impulsiva poate avea efecte asupra planurilor incepute. Cu cat evoluezi mai lent si mai precaut, cu atat cresc sansele ca roadele care ies de aici sa fie mai bune, deci ia-o incet, fara sa pretinzi rezultate imediate. Altadata te-ai grabit si ai scapat multe din vedere, dar acum arati ca ti-ai invatat lectia si faci pasi mici spre scopul tau cel mare!



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ SCORPION - Muncesti mult, dar nu prea dai randament, pentru ca ceva iti lipseste. Ori nu esti prea motivat de ceea ce te asteapta la final, ori energia ta e pe terminate si tare ai avea nevoie de o pauza, ori nu ai colaboratori de nadejde care sa contribuie eficient la ceea ce aveti de facut impreuna. Totusi vei incerca de unul singur sa duci mai departe ce ai inceput, acordand maxima atentie sarcinilor asumate, dar rezultatele vor fi mult sub asteptari, avand, uneori, impresia ca muncesti prea mult pentru ceva ce nu ar merita atata implicare.



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ SAGETATOR - Esti obosit, de aceea ar trebui s-o lasi mai moale cu eforturile supraomenesti sau cu excesul de zel. Daca nu tii cont de nivelul de energie de care dispui cu adevarat, risti sa strici tot. Cineva te trage de maneca sa nu te mai agiti atat, sa nu faci lucruri peste puterile tale. Daca nu tii cont de incercarile sale de a te tempera, te vei convinge singur ca nu are rost sa exagerezi cand vor aparea primele greseli. Nici un abuz nu e bun, ca atare micsoreaza ritmul in care muncesti, pentru ca nu faci altceva decat sa te extenuezi si sa ramai fara energie in cel mai nepotrivit moment. Ce-i prea mult strica!



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ CAPRICORN - Ti-ai pierdut increderea in sansele de reusita ale unei actiuni si, cat timp nu apare nimic care sa-ti ridice moralul, stai pe margine fara sa mai faci nimic. Daca te inchizi singur intr-o carapace sumbra, risti sa ratezi o multime de ocazii bune care vor trece pe langa tine si pe care nu le vezi din cauza atitudinii negativiste la tot ce ti se propune. Te-a coplesit pesimismul si ai tendinta de a vedea in jur doar ce e mai rau, cand, cu siguranta, trec pe langa tine suficiente ocazii care te-ar putea scoate din aceasta pasa proasta. Nu-ti turna cenusa in cap degeaba si lupta cu apatia care te incearca!



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ VARSATOR - Scoti prea mult in evidenta chestiunile financiare care nu te-au satisfacut, dar acum nu conteaza ca nu s-au dat banii in cont la nivelul visat, ci ca nu esti chiar atat de sufocat de datorii. Priveste inapoi cu detasare si descopera ca ai adus la zi o multime de plati apasatoare si datorita eforturilor depuse, acum poti rasufla usirat. Oricum nu puteai scapa de toate grijile materiale, dar sigur ai sters cateva puncte sensibile de pe lista, si acelea merita sarbatorite.



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ PESTI - Nu poti sta sa se rezolve problema in care esti implicat, pentru ca nu pasivitatea e solutia. Ar fi nevoie de un impuls nou, de curajul de a incerca ceva ce nu ai mai facut niciodata, dar esti intr-o pasa conservatoare care nu te lasa sa experimentezi nimic daca ti se pare cat de cat riscant. Astepti ceva care sa te stimuleze, sa iti dea curaj sa mergi mai departe, dar deocamdata nimic nou nu apare. Profita de acest repaus pentru a pregati o strategie care sa te duca la succes, dar nu transforma pauza in motiv de comoditate: fa ceva in timpul acesta!

Horoscop 23 iunie​​​​​​​ BERBEC - Ceva aparut din senin iti taie tot elanul cu care ai pornit un proiect important. De obicei nu esti atat de indraznet si de pregatit de asemenea confruntare, tocmai de aceea toti se mira ca ai dat startul cu atat avant. dar care, iata, iti este acum blocat de un hop pe care nu l-ai prevazut. Poate e bine sa iei o scurta pauza, ca sa treci in revista resursele de care dispui si abia dupa aceea sa continui. Acest hop iti transmite faptul ca nu ai analizat corect incotro mergi si pe ce poti sa te bazezi si acum ai putea descoperi punctul sensibil.



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ TAUR - Ai castig de cauza intr-o confruntare in care altii apeleaza des la informatii gresite sau rau intentionate. Nimeni nu te poate invinge azi, pentru ca simti de la o posta minciuna sau ipocrizia, si stii sa-ti iei masuri de precautie astfel incat sa nu te lasi inselat de nimeni. Ba chiar ai un talent aparte de a scoate la iveala adevarul chiar si in cele mai obscure situatii, pentru ca presimti ca cineva umbla cu cioara vopsita si nu te lasi pana nu-l demasti prin orice mijloace. Nu-i merge cu tine si bine faci ca lupti pentru adevar pana in panzele albe!



Horoscop 23 iunie​​​​​​​ GEMENI - Norocul te insoteste peste tot incat nici nu-ti vine a crede ce bine iti merg toate. De fapt, norocul tau se pare ca apare prin oamenii pe care ii intalnesti, pentru ca de fiecare data dai exact de persoana adecvata pentru problema care te preocupa in acel moment. Bati la usa care trebuie, intalnesti prietenul de care aveai nevoie sau, daca e vorba de specialisti sau persoane cu anumite functii de la care astepti rezolvarea unor chestiuni profesionale, ii gasesti in toane bune, disponibili pentru a-ti oferi exact solutia optima. Treci prin locul potrivit in momentul potrivit pentru a intalni persoana-cheie!



