Horoscop 24 iunie. Racii vor lua o decizie grea, dar corecta

Horoscop 24 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de duminica.



Horoscop 24 iunie RAC - Rolul tau se va dovedi a fi esential in situatia de azi, pentru ca tu privesti lucrurile dintr-un alt unghi decat restul lumii si poti lua o decizie corecta. Multi asteapta azi de la tine o parere avizata sau un raspuns si iti dai seama cat de importanta e pozitia ta in fata tuturor si nu vrei sa-i dezamagesti cumva. Iti iei inima in dinti si spui ce gandesti iar ceilalti vor prelua decizia ta ca pe litera de lege, convinsi ca ai gandit problema pe toate fetele. Esti cap de familie, lider de grup, conducator de oaste, cam aceasta e rolul tau, deci trebuie sa fii curajos si sa iei decizii si pentru altii.



Horoscop 24 iunie LEU - Esti tinut pe loc de atitudinea pesimista a celor care iti tin companie. Daca ei vad in jur doar ce-i mai rau si nu au nimic de care sa-si agate sperantele, e normal ca, empatic si impresionabil cum esti, sa aluneci si tu pe aceeasi panta descendenta. Mai bine iesi din astfel de medii, pentru ca prezenta lor nu-ti face bine, ci iti taie tot elanul pentru ce vroiai sa faci. Ei iti spun mereu ca nu se poate, ca nu e bine, ca nu va iesi nimic, si, pentru ca esti intr-o pasa emotionala hiper-sensibila la stimuli negativi, te pot trage si pe tine alaturi de ei, plangand unul pe umarul altuia.



Horoscop 24 iunie FECIOARA - Nu te crampona de piedicile absolut firesti din drumul tau catre victorie, pentru ca ele au rolul de a te pune la incercare, ca sa arati si sa-ti demonstrezi tie ca meriti si poti obtine ceea ce doresti. Apuca-te serios de treaba, cauta solutii, invata din mers si continua drumul pe care l-ai inceput pentru ca destinatia e promitatoare. Te indrepti, pas cu pas, spre prosperitate, spre roade demne de toata lauda, dar nimic nu ti se ofera pe tava. Esti inca in mijlocul acestui demers de durata care cere enorm de la tine, e un mare consumator de energie si de resurse, dar fii sigur ca tinta finala e succesul!



Horoscop 24 iunie BALANTA - Copilul din tine cere sa fie lasat sa se joace, deci ce-ar fi sa uiti varsta din buletin si sa te comporti ca si cum n-ai fi trecut de primii 10 ani de viata? Sigur, e o figura de stil, dar ai si tu dreptul sa te distrezi, sa zburzi, sa-ti cumperi jucarii, deci lasa deoparte grijile specifice varstei si alatura-te celor mult mai tineri. Ca ai sau nu proprii tai copii, e ideal sa-i ai alaturi si sa-i tratezi ca si cum n-ai fi departe de varsta lor. E modul tau de a te elibera de toarte si vei vedea ca a privi viata dintr-o perspectiva inocenta, pura, ca si cum toate ar fi frumoase, e benefica oricui. Merita sa vezi totul in roz!



Horoscop 24 iunie SCORPION - Esti la inceputul unei noi etape din viata ta si calci destul de nesigur, precum un elev intrat prima oara la scoala. E normal sa ai emotii, e firesc sa nu stii incotro mergi, dar esti dornic sa vezi ce urmeaza. Privesti ceea ce va veni cu inocenta si curiozitate, privind totul intr-o nota optimista si frumoasa, convins ca nu poate fi decat ceva foarte bun. Esti in fata unui nou inceput si abia astepti sa vezi spre ce te indrepti, pentru ca deocamdata nu stii clar decat un singur lucru: ca incepe! Cum continua si cum se termina, habar n-ai, dar nici nu-ti bati capul cu asta: ce-o fi o fi, deci la drum!



Horoscop 24 iunie SAGETATOR - Petrece ziua aceasta in sanul familiei, pentru ca acolo se naste o atmosfera vesela, destinsa, ce va alunga orice problema. Coboara-te cumva la nivelul celor mici care te vor coplesi cu bucuria lor. Glume, jocuri, feste, toate fac parte din meniu astfel incat sa va oferiti unii altora, cu mult entuziasm, o zi de milioane. Nimic nu mai conteaza daca si tu iti aduci aminte sa mai fii copil, deci lasa haina celui matur si plin de responsabilitati deoparte si fii gata de joaca! Umorul e la el acasa in familia ta, se rade in hohote, zambesti cu gura pana la urechi, deci totul suna a distractie continua!



Horoscop 24 iunie CAPRICORN - Fii critic, ai tupeu, fii stapan pe tine, fa un pas inainte si arata la ce esti cel mai bun, fii tu insuti pentru ca e un moment in care aceste trasaturi ale tale joaca un rol esential pentru rezolvarea unei probleme. Daca ai sta modest in banca ta si ai trece cu vederea lucrurile care nu-ti convin, nu ai face altceva decat sa lasi nepriceputii sa te depaseasca. Trebuie sa arati ca nu esti dispus sa faci compromisuri ci ca ai niste principii solide de la care nu te abati si ca esti gata sa te lupti pentru a arata ca tu ai dreptate! Cu siguranta azi esti cu un pas inainte si cu un cap deasupra!



Horoscop 24 iunie VARSATOR - Nu esti in toane prea bune iar cei care iti tin companie toarna si ei gaz pe foc, cu riscul de a avea o zi ratata. Totul porneste de la atitudinea negativista si pesimista cu care iti incepi ziua si, colac peste pupaza, apar tot felul de alte motive de suparare pe parcurs. Dai mereu de oameni tristi, impovarati de tot felul de probleme, si, adunandu-le cu ale tale, transformati orice discutie intr-un cor al plangerii la care fiecare isi aduce contributia. Ca sa ai totusi o zi reusita, ar trebui sa fugi de oameni incarcati negativ care te vor molipsi si pe tine cu ale lor!



Horoscop 24 iunie PESTI - Exista o vorba care spune ca ceea ce semeni, asta culegi. Daca vrei sa primesti de la viata ceva, mai intai trebuie sa oferi tu acelasi lucru. Vrei respect, dar cum ai vrea sa te respecte lumea daca nici tu insuti nu ai despre tine o parere prea buna? Iubeste-te mai mult, meriti mai multa grija, pe care singur sa ti-o oferi, deci nu te mai privi in oglinda cu ochi critic. Apreciaza ceea ce ai, ceea ce stii, ceea ce esti, si arata lumii o imagine mai increzatoare. Daca tu emani incredere in propria persoana, vei vedea ca si oamenii din jur iti acorda credibilitate. Respectul de sine naste respectul lumii, si daca tu te vezi cu ochi buni, si ceilalti vor indulci tonul.



Horoscop 24 iunie BERBEC - O noua lectie a rabdarii vine azi intr-o forma cat se poate de concreta. Ti se arata ca ceea ce construiesti tu cu mainile tale nu poate ajunge la forma cea mai buna peste noapte, ci e nevoie de o slefuire indelungata, pas cu pas. Imagineaza-ti ca proiectul la care iti aduci tu acum contributia e o piatra bruta care necesita o continua prelucrare. Chiar daca e cale lunga pana ii vei descoperi stralucirea si frumusetea, merita sa astepti si sa depui toate eforturile necesare, pentru ca vei fi mandru si incantat de ceea ce vei obtine la capat. Deja incep sa se contureze roadele finale!



Horoscop 24 iunie TAUR - Modul unora ceva mai jucaus si mai superficial de a trata lucrurile te cam debusoleaza, pentru ca nu stii foarte bine cum sa tratezi impasul de fata. Ei iau in gluma astfel de momente, le fac sa para mai simple decat sunt in realitate. Ignora riscurile si piedicile si vor sa te influenteze si pe tine sa le privesti la fel, ca si cum ar fi floare la ureche. Poate chiar merita sa abordezi aceasta atitudine lejera, semn ca intotdeauna gandirea pozitiva te scoate din impas! Ce rost sa vezi numai probleme la tot pasul cand cu un zambet poti trece peste toate?



Horoscop 24 iunie GEMENI - Toate se aseaza azi pe un fagas normal, semn ca ai atins, finalmente, mult dorita stare de echilibru catre care tanjeai. Poate o vreme, da, ai oscilat intre extreme, ba erai sus, ba erai jos, ba credeai in succes, ba te indoiai de el, dar azi primesti o veste ca o garantie a faptului ca ai ajuns la mijloc, intr-o stare de armonie totala cu tine insuti si cu ceilalti, fara nici un stres. Fa ceva sa mentii aceasta binefacatoare senzatie de echilibru interior si exterior, de pace si liniste, pentru ca numai in armonie deplina le vei rezolva pe toate cu bine. Ramai calm si nu strica echilibrul cu nici un exces!





Horoscop oferit de www.acvaria.com