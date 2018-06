HOROSCOP 25 iunie: Nu faceti afaceri cu terenuri sau constructii!

Daca sperati ca astazi sa bata la usa dumneavoatra un print pe cal alb, alungati aceste ganduri si reveniti cu picioarele pe pamant. Romantismul, pasiunile sentimentale, flacara iubirii - nu sunt de actualitate.

In schimb, puteti pleca in tot felul de calatorii si delegatii. Operatiunile care implica tranzactii cu terenuri sau in domeniul constructiilor amanati-le pentru vremuri mai bune.

Berbec. Fiti mai corect in comunicarea cu partenerii de afaceri, cu colegii de birou, cu sefii.

Taur. Trebuie sa va vedeti de treburi, nu va amestecati in viata altora.

Gemeni. Oricat de bine va merge, nu va laudati. Dusmanii stau la panda, asteptand momentul prielnic.

Rac. Incercati sa fiti mai calmi cand rezolvati treburile de serviciu.

Leu. E posibil sa va lipseasca determinarea, de aceea e mai bine sa amanati anumite afaceri, intalniri de lucru, etc.

Fecioara. Fiti ceva mai atenti ca de obicei: sunt mari sanse sa uitati sau sa pierdeti ceva.

Balanta. Puterea de convingere va ajuta sa rezolvati o serie de probleme in plan personal si profesional.

Scorpion. Spre seara, persoane apropiate vor veni cu vesti interesante si care va vor bucura.

Sagetator. Nu trebuie sa acordati prea mare atentie conversatiilro cu oameni pe care nu ii cunoasteti foarte bine, pentru a evita surprizele neplacute.

Capricorn. Ati cam uitat de prieteni in ultimul timp. E timpul sa remediati situatia.

Varsator. Pentru a dobandi un plus de energie, mergeti la sala, alergati prin parc sau cititi o carte buna.

Pesti. O zi foarte buna pentru cei cu inclinatii artistice. Nu scapati ocazia de a crea opera vietii dumneavoastra!