Horoscop 25 iunie. Scorpionii isi vor canaliza energia spre proiecte de anvergura

Horoscop 25 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de luni.

Horoscop 25 iunie BERBEC: Lasa fricile deoparte, nu-l mai lua pe nu in brate, pentru ca totul e posibil. Ar fi pacat sa nu te implici din frica de esec, dar nici sa dai vina pe altii, daca vezi ca nu-ti iese.

Horoscop 25 iunie TAUR: Un entuziasm nou se naste si abia astepti sa duci la indeplinire ceea ce tocmai ai decis sa faci. Iei startul in tromba, incarcat de dorinta, de pasiune, de curaj.

Horoscop 25 iunie GEMENI: Valorile cele mai importante ale relatiei de iubire pe care o dezvolti graviteaza in jurul corectitudinii. Cat timp aveti incredere maxima unul in celalalt, iubirea voastra creste.

Horoscop 25 iunie RAC: Ai putea descoperi alta destinatie a iubirii tale, altceva sau altcineva, la care nu te-ai gandit inainte, merita iubirea ta si i-o oferi cu bucurie. Sufletul tau zambeste.

Horoscop 25 iunie LEU: Ai forta de a spune stop, pregatit sa pornesti intr-o alta directie. E mai bine sa rupi odata pisica decat sa tot prelungesti o stare de lucruri care nu mai are nimic de oferit.

Horoscop 25 iunie FECIOARA: Daca atragi oamenii potriviti, totul evolueaza repede spre un scop de care veti beneficia cu totii, ca atare cel mai greu aspect al reusitei de azi e legat de anturaj.

Horoscop 25 iunie BALANTA: Dumnezeu raspunde rugaciunilor tale in doua feluri: se aproba sau se aproba, dar... nu acum! Ca atare asteapta cu incredere ca succesul vine exact cand trebuie.

Horoscop 25 iunie SCORPION: In loc sa canalizezi energia spre proiecte de anvergura, competitii importante pentru reputatia si pozitia ta, s-ar putea s-o investesti in certuri inutile.

Horoscop 25 iunie SAGETATOR: Timpul se dovedeste a fi cel mai mare inamic. Ai mai avea nevoie de cateva ore pentru un anumit scop si nu stii de unde sa le scoti. E doar o chestiune de organizare.

Horoscop 25 iunie CAPRICORN: Un amic te-a ranit profund, dar tot tu te arati dispus sa-l ierti si sa-i acorzi o sansa de impacare. Daca si pe asta o strica, ar fi bine sa inchizi acest capitol.

Horoscop 25 iunie VARSATOR: Daca tot stai si analizezi problema care te framanta pe toate partile, nu faci decat sa te afunzi mai tare in ea. Ai nevoie sa te detasezi de miezul evenimentelor.

Horoscop 25 iunie PESTI: Ai dori sa fii in cu totul alt loc, ocupandu-te de altceva, dar daca e o obligatie, vei accepta cu jumatate de gura, de parca ai presimti ca la capat nu te asteapta ce ti s-a promis.



