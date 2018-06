Horoscop 26 iunie. Leii au nevoie de o pauza pentru a-si aduna fortele

Horoscop 26 iunie BERBEC - Ai curaj sa spui sincer ceea ce vrea inima ta! Incepe sa scrii chiar si o banala scrisoare in care sa-ti asterni singur dorintele, visele, asteptarile, dar scrie-le cu ton optimist, ca si cum ele ar fi deja indeplinite. Ai sa vezi ce efecte miraculoase are acest dialog cu sufletul tau, pentru ca asa vei descoperi doua lucruri. Unu: ca ai putea avea talent la scris si ar merita valorificat mai departe si doi: ca visele tale au pornit deja pe calea lor spre materializare. Nu aveai curaj sa le exprimi iar gestul de a le scrie traseaza deja schita viitorului edificiul in care vei aseza, rand pe rand, toate dorintele implinite. Deci hai, ia o foaie de hartie si scrie!



Horoscop 26 iunie TAUR - Esti in fata unui nou inceput care te duce spre o mare reusita. Nu te arunci totusi cu capul inainte fara sa gandesti bine ce ai de facut, ci iti stabilesti un program, o strategie clar conceputa de la care nu te vei abate. Te bazezi pe informatii certe si pe oameni de care esti sigur si cand ai astfel de garantii la indemana, toate vor evolua foarte bine. Ai sansa de a face noi cunostinte pentru ca iti apar in cale oameni necunoscuti, fata de care ai o anumita afinitate. Va intelegeti bine, comunicati excelent si de aici se leaga o prietenie frumoasa si de viitor.



Horoscop 26 iunie GEMENI - Nu esti singur in lupta cu problemele de zi cu zi, fii convins de asta, ci esti ascultat si ajutat, chiar daca ajutorul nu vine in cel mai concret mod. Vei trece cu bine de acest moment pentru ca vei primi, pe cai subtile, indrumarile cele mai potrivite, resursele adecvate, auspiciile optime ca totul sa se rezolve cu bine. Desi esti tentat sa numesti situatia in care te afli acum ca fiind un ghinion sau o mare incercare, dupa ce va trece, privind inapoi, iti vei da seama ca nu era deloc asa de grav pe cat ti se parea, ca in spatele aparentelor negre se afla si ceva bun, ce nu vedeai daca totul mergea bine. Nu-i chiar asa rau cum crezi!



Horoscop 26 iunie RAC - Chiar daca nu ai alaturi de tine persoana cea mai potrivita pentru starea in care te afli, nu generaliza spunand ca esti singur, ca nimeni nu te iubeste sau nu te intelege. E doar o perioada mai terna, mai rece, in care resimti un oarecare blocaj de comunicare cu cei din jur, mai ales in relatia cu sexul opus, care merge cel mai defectuos. Femeile nu sunt sustinute de barbati, barbatii nu sunt intelesi de femei, si de la o banala confruntare la un conflict conjugal nu mai e decat un pas. S-au acumulat tensiuni care se cer echilibrate cu toleranta, deci nu-l privi pe cel de langa tine ca pe un inamic, ci ca pe un om care trece si el prin momente dificile, la fel ca tine. Sunteti la fel de stresati, deci intelege-l!



Horoscop 26 iunie LEU - Profita de o zi de ragaz pentru a-ti aduna fortele sau a analiza la rece nivelul la care ai ajuns intr-un proiect de anvergura. Ai muncit mult pana si esti in punctul in care poti spune destul de clar incotro te indrepti si ce ai realizat. Chiar daca azi nu se mai misca nimic, e bine sa mai stai un pic, pentru ca o zi de pauza iti este de folos pentru a privi logic si detasat situatia. Vei descoperi ceea ce te tine pe loc, ba chiar ai putea primi informatii sau sfaturi salvatoare care te vor duce intr-o directie promitatoare. Permite-ti deci o zi de liniste, departe de miezul actiunii incepute.



Horoscop 26 iunie FECIOARA - E furtuna in jurul tau, dar aceasta energie scapata de sub control, iti prieste, pentru ca-ti redeschide pofta de a face lucruri marete. Aveai nevoie de un stimulent si acesta apare brusc, pe nepregatite. Pe moment, esti derutat si nervos, dar dupa socul primului impact, vei incepe sa te aduni si sa profiti de valul ascendent care te impinge mai repede decat ai fi sperat. Profita de tot ce ti se ofera azi in cantitati uriase: energie, entuziasm, pofta de viata, pentru ca te duc spre un scop care te va incanta la maximum.



Horoscop 26 iunie BALANTA - Unii nu te lasa sa te manifesti in voie, te tin inchis ca intr-o colivie si nu-ti ofera nicio libertate de actiune, de miscare, de decizie. Nu accepta aceasta atitudine, nu-i lasa sa te trateze ca pe un sclav care are doar obligatii si nici un drept, deci trebuie sa faci ceva ca sa schimbi situatia. Vezi ce pretentii au ei de la tine si incearca sa le oferi cate ceva din asteptarile lor, dar ridica-te si tu cu mai mult tupeu pentru ceea ce consideri ca ti se cuvine. Nu tolera sa fii inhamat la caruta si sa tragi, cand ai si tu dorintele tale. Cere cu mai mult curaj ceea ce doresti, nu sta in banca ta, cuminte si umil, doar pentru ca altii spun nu la ceea ce ceri.



Horoscop 26 iunie SCORPION - Felul in care te priveste lumea azi iti mareste stima de sine. Chiar aveai nevoie de cuvinte atat de frumoase, de aprecieri sincere, de gesturi de afectiune si prietenie ca cele care vin azi catre tine, pentru ca de aici iti extragi energia de a merge mai departe. Ca atare, cand iti pierzi increderea in tine si stima de sine e la un nivel periculos, incearca sa te privesti prin ochii celor care tin cu adevarat la tine. Numai cel care te iubeste profund si sincer te va ajuta sa-ti (re)descoperi calitatile si te va incarca de energie pozitiva si curaj, ca atare tine-i pe cei dragi alaturi ca sa-ti ridice moralul. In ochii lor vezi cat de multe meriti!



Horoscop 26 iunie SAGETATOR - Toate se aseaza azi pe un fagas normal, semn ca ai atins, finalmente, mult dorita stare de echilibru catre care tanjeai. Poate o vreme, da, ai oscilat intre extreme, ba erai sus, ba erai jos, ba credeai in succes, ba te indoiai de el, dar azi primesti o veste ca o garantie a faptului ca ai ajuns la mijloc, intr-o stare de armonie totala cu tine insuti si cu ceilalti, fara nici un stres. Fa ceva sa mentii aceasta binefacatoare senzatie de echilibru interior si exterior, de pace si liniste, pentru ca numai in armonie deplina le vei rezolva pe toate cu bine. Ramai calm si nu strica echilibrul cu nici un exces!



Horoscop 26 iunie CAPRICORN - Ai mult de muncit pana ajungi la nivelul la care speri, dar nu te temi de eforturi! Dimpotriva, esti constient de puterile tale si, la nevoie, ai si de la cine sa ceri ajutorul. Nu te sfii sa bati la usa unor persoane care pot participa si ele la ceea ce cladesti tu prin fortele tale, pentru ca ei pot fi sursa ta principala de energie. Te stimuleaza, inspira, te sustin, si acesta e modul cel mai eficient de a primi ajutor de la ceilalti. Nu e o rusine sa ceri pareri sau sprijin, cand te simti impotmolit, pentru ca ai de la cine le primi. Ai suficienti prieteni sinceri aproape care sunt gata sa se implice daca ii chemi.



Horoscop 26 iunie VARSATOR - Calculezi resursele financiare actuale si rezultatul suna foarte promitator, ba chiar iti inspira un placut sentiment de prosperitate. Asta iti permite sa te gandesti si la cumparaturi noi, si la investitii mai masive, si la implinirea viselor mai costisitoare cu ajutorul banilor. In fond, acesta e rolul banilor, de a circula pentru a-ti oferi tie bucurie, deci nu-i mai tine la saltea, decat daca acumulezi sume mari pentru cine stie ce mare tel de perspectiva. Momentan, e cea mai mare placere pentru tine sa faci planuri cu banii tai, sa bati magazinele sa cauti ceea ce-ti doresti, iar stacheta e foarte ridicata: nu te multumesti cu lucruri ieftine, ci doar cu ce-i mai frumos si mai deosebit. Probabil chiar iti poti permite, in acest moment.



Horoscop 26 iunie PESTI - Prezenta ta face extrem de bine unei persoane dragi care nu se simte in apele sale. E mai trist, mai apatic, mai deprimat, dar are mare noroc ca ii stai alaturi, deoarece prin atitudinea ta mai optimista, mai vesela, ii poti distrage atentia de la ceea ce-l apasa. Te joci, apelezi mai des la glume, ii zambesti cald si asta il ajuta si pe el sa uite de problemele sale. Indiferent de varsta pe care o ai, iti aduci aminte sa mai fii si tu copil, stiind ca asa ii poti readuce zambetul pe buze si celui trist din fata ta. Esti ca o portie de energie pozitiva pentru cei care au picat pe panta pesimismului, deci foloseste-te de atuurile tale din plin!





