Horoscop 27 iunie. Capricornii sunt coplesiti de coplesit emotii, slabiciuni si propriile temeri

Horoscop 27 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de miercuri.

Horoscop 27 iunie RAC - Combina cu succes cele doua calitati ale tale de care, cel putin azi, dai dovada din belsug: e vorba de tenacitate, rezistenta, prudenta la care se adauga un plus de tupeu si de dorinta de a schimba ceva. Din aceasta combinatie de forte nu poate iesi decat un rezultat excelent care va sta la baza succeselor tale viitoare. Lasa timiditatea si modestia deoparte, pentru ca acum castiga cei indrazneti, cei care fac un pas in fata cu incredere maxima in propria valoare. Tu te poti afla azi printre cei de acest gen!

Horoscop 27 iunie LEU - Nu te grabi sa cheltuiesti banii pe care i-ai adunat de ceva vreme cu atatea eforturi intr-o directie care iti face azi cu ochiul. Poate cineva incearca sa te atraga intr-o afacere sau, daca iesi la cumparaturi, vezi un obiect pe care ti-l doresti atat de mult incat esti gata sa deschizi portofelul pentru a-ti satisface acea dorinta. Vei regreta mai tarziu graba cu care ai luat aceste decizii financiare, ca atare n-ar fi rau sa pleci azi de acasa fara bani in buzunar. Asa vei evita ispita de a da totul pe cine stie ce atractie costisitoare!

Horoscop 27 iunie FECIOARA - Cineva iti cere ajutorul si esti pregatit sa i-l oferi cu generozitate, constient ca rezolvarea problemelor sale actuale depinde enorm si de sustinerea ta. Tu detii azi solutia practica la ceea ce il framanta si, daca tot stii ce e de facut, cum sa nu intervii concret in problema sa pentru a-l ajuta sa depaseasca impasul? Nu astepti nimic in schimb, un simplu multumesc ti-ar fi de ajuns, ca atare ofera tot ce stii sau tot ce sta in puterea ta pentru a-l sustine pe cel de alaturi. Intr-o zi, va face si el la fel pentru tine!

Horoscop 27 iunie BALANTA - Fii foarte atent la cel care incearca azi sa ti se bage pe sub piele, pentru ca intentiile sale nu sunt deloc pozitive si nicidecum in avantajul tau. Urmareste sigur ceva si profita de vulnerabilitatea ta, dictata de atmosfera de sarbatoare, si umbla la coarda la sensibila pentru a obtine un beneficiu de care fii sigur ca se va folosi candva. Masca pe care a pus-o pe figura ascunde un dram de egoism, dar, pentru ca e o zi cu conotatii spirituale, esti dispus sa i le ierti si sa le treci cu vederea, ca si cum ai vrea sa vezi in jur doar lucruri bune. Nu fi atat de naiv: nu e atat de bun pe cat vrei tu sa-l vezi!



Horoscop 27 iunie SCORPION - Ai un mare tel de atins in cariera, dar e cale lunga pana vei ajunge la materializarea lui. Trebuie sa mai pui mana pe carte, sa inveti ceva nou, sa apelezi la persoane specializate in domeniul cu pricina, deci cauta de pe acum mijloacele concrete de a-ti vedea visul implinit. Ai toate sansele sa ajungi acolo, doar ca trebuie sa te folosesti de foarte multe instrumente intermediare. Azi poti intalni persoana care te poate indruma pe calea ta spre implinirea visului si de aici incepe aventura.



Horoscop 27 iunie SAGETATOR - Visezi frumos iar visele tale implica toata familia, pentru ca nu poti concepe viitorul fara cei dragi aproape. Discuti cu partenerul de viata despre o perspectiva noua spre care ai dori sa pornesti si, daca primesti din partea sa aprobare, vei trece imediat la fapte. Ai nevoie doar de sustinere, in rest esti capabil de adevarate miracole, pentru ca atunci cand e in joc fericirea familiei, dai tot ce ai mai bun! Cat timp stii ca ai adepti care cred in tine si te incurajeaza in directia aleasa, nimic nu te poate opri din elan.



Horoscop 27 iunie CAPRICORN - Nu te simti in largul tau. De obicei esti mai puternic, mai sigur pe tine, dand dovada de maxima stapanire de sine, dar azi parca te-au coplesit emotiile, slabiciunile, propriile temeri. Calci cu grija si nu te arunci spre nimic care ar implica o oarecare doza de risc, pentru ca presimti ceva ciudat: ca ceva se va intampla, ca nu e directia cea mai buna, ca nu detii, inca, toate resursele de care e nevoie pentru a ajunge la succes. Azi preferi sa stai cuminte si retras in banca ta, sperand sa nu te observe nimeni, pentru ca nu esti tu cel pe care il stia lumea. Accepti de buna voie anonimatul si izolarea, asteptand pasiv din umbra.



Horoscop 27 iunie VARSATOR - Discuta cu prietenii si colegii, cu ceilalti colaboratori, pentru ca de undeva ai putea primi un pont profitabil ce merita pus imediat in practica pentru un ban in plus. Orice conversatie poate gravita azi in jurul banilor, dar nu pentru a te plange de cheltuieli sau pentru a-ti aminti ce lista lunga de facturi te asteapta, ci pentru ca primesti de la altii cele mai bune sfaturi despre cum reusesc ei sa se descurce in aceasta jungla a datoriilor. Daca cineva stie sa faca bani din ideile proprii, poti si tu, deci apuca-te de treaba cat mai curand. O afacere pe cont propriu ar merge perfect!



Horoscop 27 iunie PESTI - Desi esti inconjurat de multa lume, nu te poti apropia de nimeni, de parca te-ai afla printre straini. Nu gasesti subiecte comune de conversatie, nu te poti adapta in mediul respectiv si orice incercare de a te apropia de ceilalti duce la esec. De fapt, la originea acestei stari de tensiune, se afla neincrederea unora, ostilitatea, poate chiar invidia cu care esti privit de ceilalti, sau orgoliile prea mari care genereaza aceasta raceala in colectiv. Evita sa discuti cu asemenea persoane, pentru ca vei primi doar raspunsuri monosilabice si spate intors.

Horoscop 27 iunie BERBEC - Un succes de demult devine punctul de plecare spre un tel nou, pentru ca, daca a mers bine atunci, de ce nu s-ar repeta inca o data reusita? Merita sa-ti aduci aminte o reteta de succes care a functionat si sa o refolosesti sau macar sa o impartasesti si altora, pentru ca ar putea fi de folos si in alte imprejurari. Transmite cu bucurie si generozitate tot ceea ce stii, pentru ca exista alaturi de tine oameni care au nevoie de acest impuls. Daca te vor asculta, vor avea numai de castigat, pentru ca sfatul tau a avut efecte excelente la tine. de ce nu si la ei?

Horoscop 27 iunie TAUR - Daca ai nevoie de un ajutor, ai la cine apela pentru ca nimeresti intr-un mediu cu oameni de valoare de la care ai mereu ceva interesant de invatat. Stai cu urechile palnie la ceea ce au ceilalti de transmis, pentru ca ideile lor, solutiile lor, poate chiar interventiile lor concrete, iti sunt de mare folos. Ba mai mult: tine minte lectiile pe care ti le ofera unii cu generozitate, pentru ca le vei putea transmite si tu altora mai tarziu, devenind astfel bagajul tau de cunostinte de mare pret.

Horoscop 27 iunie GEMENI - Primesti un verdict destul de sever care nu-ti permite sa duci mai departe ce ai inceput. Esti nevoit sa-i pui punct aici si, pe moment, esti trist pentru ca nu e raspunsul pe care-l visai. Unde-i lege nu-i tocmeala, ca atare trebuie sa accepti acest final de drum cu oarecare smerenie, dar nu il considera o infrangere, ci o alta lectie invatata. Vei sti, altadata, sa nu mai faci greseli si sa urmezi doar caile corecte. Daca acum se inchide un capitol cu un refuz categoric, e semn ca trebuie sa schimbi imediat macazul, pornind pe calea cea buna.



Horoscop oferit de www.acvaria.com