Horoscop 28 iunie. Racii sunt coplesiti de griji

Horoscop 28 iunie BERBEC - Parca nu te poti bucura pe deplin de evenimente excelente care se petrec in jurul tau. Tu ai inca unele dubii, nu esti sigur ca e momentul potrivit pentru a celebra deja succesul, si ramai inca in expectativa, de parca ai astepta sa se aseze toate lucrurile pe un fagas mai clar inainte de a putea spune si tu daca e de bine sau de rau. Presimti ca nu e un succes deplin, ci inca se mai poate schimba ceva pe parcurs. Nu te lasi influentat nici de veselia din jur, nici de entuziasmul celor care te inconjoara, si vei dovedi, in final, ca o atitudine rezervata e de preferat pana la proba contrarie.



Horoscop 28 iunie TAUR - Te simti excelent pe oriunde mergi astazi, pentru ca esti primit cu bratele deschise de toata lumea. Te bucuri de simpatia prietenilor, de afectiunea rudelor si de o primire calduroasa peste tot, pentru ca ai pentru toti o vorba buna si o atitudine joviala care face plpcere tuturor. Te poti astepta la invitatii foarte placute la o plimbare, la un film, la o distractie, iar daca faci vreo vizita, vei fi tratat regeste, pentru ca esti o prezenta care anima atmosfera si bucura pe oricine.



Horoscop 28 iunie GEMENI - Treci si tu cu vederea atmosfera agresiva din jurul tau! E normal ca toata lumea sa se agite cat timp lucrurile nu au ajuns pe un teren mai clar. Nici tu nu esti sigur pe directia in care mergi, nici ceilalti nu se pot linisti inca, de aceea conflictele mocnesc aproape de tine. Esti nevoit sa suporti aceasta situatie, pentru o vreme, constient ca inainte de clarificarea unei situatii, intotdeauna se agita spiritele, iar tu esti acum in miezul acestei tensiuni. Nu mai e mult si se va linisti atmosfera, dar pana atunci mai exista cateva momente de tensiune maxima, greu de tolerat.



Horoscop 28 iunie RAC - Nu poti ramane blocat in grijile care te-au coplesit la nesfarsit, dar exista mereu cineva alaturi care te influenteaza negativ si te trage inapoi cu vaicarelile sale. Fa un efort sa te rupi de astfel de medii nefaste, pentru ca nu-ti fac bine. Alege-ti cu mai multa exigenta colaboratorii, pentru ca azi ai tendinta de a te alatura celor necajiti, saraci, tristi, care vad decat jumatatea goala a paharului. Nu esti genul lor, deci ridica-i tu pe ei la lumina, nu te lasa tu tras inapoi in intuneric de catre ei.



Horoscop 28 iunie LEU - Relatia care a inceput nu demult evolueaza foarte bine si o vezi cum creste sub ochii tai in cel mai promitator sens. Va intelegeti de minune, aveti atatea vise in comun si va puneti fortele laolalta pentru a le vedea cat mai repede implinite. Fie ca e o relatie de dragoste care evolueaza de minune, fie ca e o relatie de afaceri care se dezvolta armonios, ai mari asteptari de la omul din fata ta. Ai incredere ca isi doreste la fel de mult ca voi doi sa mergeti mai departe pe un teren pasnic si bun, simtind, reciproc, afinitate, atractie, interes de a fi impreuna pentru un scop de care veti beneficia si unul si altul. Te implici total!



Horoscop 28 iunie FECIOARA - Tocmai pentru ca nu apare nimic spectaculos in program, te poti detasa si tu de toate! Iti poti permite o zi libera in toata puterea cuvantului, in care sa nu te gandesti la nimic complicat, in care sa faci totul cum iti vine, fara sa te impinga nimic urgent de la spate. Bucura-te de aceasta atmosfera relaxanta si calda, probabil banala in fond, dar chiar aveai nevoie de o zi absolut normala. care sa nu ceara nimic in plus de la tine. Tocmai prin monotonia pe care ti-o ofera, tie iti convine de minune, deoarece nu trebuie sa muncesti. Iti duci aminte de acele activitati firesti de week-end in care nu faci altceva decat sa te odihnesti, sa lenevesti, sa-ti reincarci bateriile.



Horoscop 28 iunie BALANTA - Esti persoana potrivita pentru toate provocarile acestei zile, pentru ca ai un caracter puternic si esti oricand gata de o confruntare chiar si cu cei mai acerbi inamici. Oricare ar fi lupta la care esti nevoit sa participi, succesul nu poate fi decat al tau, deci fa un pas in fata cu incredere, pentru ca nimeni nu te poate intrece astazi. Ca e o competitie intelectuala, ca e un concurs pentru a obtine un premiu sau doar o infruntare cu o persoana la fel de bine pregatita ca si tine, sansele de reusita sunt de partea ta deoarece ai incredere absoluta in puterea si valoarea ta. Bravo tie!



Horoscop 28 iunie SCORPION - Cel care te ataca azi atat de dur se dovedeste a fi cel mai de temut inamic al tau, la momentul acesta, dar e bine ca se arata la fata, ca sa stii mai clar cu cine ai de a face. Acesta apeleaza la vorbe dure, la lovituri sub centura, la injurii si atacuri, carora le poti face fata cu brio. Uneori, e bine sa ai astfel de confruntari mai directe cu cei care nu te plac, pentru a-ti face si tu o idee cu privire la numarul real al dusmanilor din umbra. Ar fi mai greu sa lupti cu cineva bine ascuns in spatele unei masti false, or, o astfel de intrevedere directa te inarmeaza pe tine cu tot arsenalul necesar pentru o contra-ofensiva de succes!



Horoscop 28 iunie SAGETATOR - Nu te lasa invins de tonul ridicat al celor cu care discuti azi, ci urmeaza de fiecare data caile corecte si legale in ceea ce faci. Unii vor incerca sa te intimideze cu critici si cu acuze dure, dar fii sigur ca sunt nemeritate! E modul lor de a-si impune pozitia apeland la o atitudine dura, ca de profesori pusi pe note proaste, dar cat timp tu nu te simti vinovat de nimic si faci totul ca la carte, nimeni nu te poate ingenunchea. Lupta cu dovezi incontestabile, fara sa te abati nicio clipa de ca calea cinstita, caci adevarul invinge de fiecare data!



Horoscop 28 iunie CAPRICORN - Mare grija la tentatiile rele ale acestei zile pentru ca esti gata sa faci o mare greseala, impins de cineva care, sub aparenta unui prieten, cauta sa te induca in eroare. Sunt doar rele intentii si, daca le asculti, ai putea ajunge in fata unui esec imposibil de reparat. Este o zi in care riscul isi baga coada in treburile tale si, daca nu esti prudent sau atent la semnalele negative care vin din toate partile, ai putea strica totul, fara a mai recupera ceva dupa aceea. Poate e chiar ispita de a face tu singur un rau, de a comite o infractiune, cu speranta ca nu se va observa, dar de aici nu poate iesi nimic bun, decat o complicatie si mai mare. Nu face nimic ilegal, riscant sau malitios!



Horoscop 28 iunie VARSATOR - Nu esti singur in lupta ta cu problemele, deci nu-ti mai turna cenusa in cap! Priveste un pic in jur sa vezi cati prieteni adevarati apar la nevoie, totul e sa-i lasi tu sa se apropie si sa faca ceva pentru tine. Esti intr-o pasa atat de proasta incat ai tendinta de a spune ca nimeni nu te iubeste, nimeni nu face nimic pentru tine, ca tu ai facut totul pentru altii iar acum ei au uitat de tine. Te inseli: exista un grup de suport care poate face enorm pentru tine, iti poate ridica moralul, poate chiar iti poate rezolva tie problema, dar, marcat de pesimism si emotii negative, nu prea il vezi!



Horoscop 28 iunie PESTI - Nimic nu se ridica peste noapte, ci toate necesita efort, rabdare si timp pentru a ajunge la nivelul cel mai bun. La fel si in iubire, pentru ca relatia pe care incerci sa o cladesti nu merge atat de lin cum ai visa. Si aici e nevoie de munca si sacrificiu pentru a cladi ceva solid care sa va implineasca pe amandoi. Nu pretinde nici miracole, nici rezultate imediate in relatia care evolueaza acum pas cu pas, ci ai rabdare pentru a construi o relatie trainica! Doar asta vrei, iar din partea celuilalt vezi aceeasi dorinta de a dezvolta relatia voastra cu seriozitate si maturitate. Iubirea nu e o joaca!





Horoscop oferit de www.acvaria.com