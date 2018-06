Horoscop 28 iunie. Sagetatorii viseaza frumos

Horoscop 28 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de joi

Horoscop 28 iunie BERBEC: Un succes de demult devine punctul de plecare spre un tel nou, pentru ca, daca a mers bine atunci, de ce nu s-ar repeta inca o data reusita? Incearca!

Horoscop 28 iunie TAUR: Daca ai nevoie de un ajutor, ai la cine apela pentru ca nimeresti intr-un mediu cu oameni de valoare de la care ai mereu ceva interesant de invatat.

Horoscop 28 iunie GEMENI: Primesti un verdict destul de brusc, ce nu-ti permite sa duci mai departe ce ai inceput. Esti nevoit sa-i pui punct aici si, pe moment, esti trist si debusolat.

Horoscop 28 iunie RAC: Lasa timiditatea si modestia deoparte, pentru ca azi castiga cei indrazneti, cei care fac un pas in fata cu incredere maxima in propria valoare. Fa si tu la fel!

Horoscop 28 iunie LEU: Nu te grabi sa cheltuiesti banii pe care i-ai adunat cu atatea eforturi. Poate te atrage un obiect pe care ti-l doresti enorm, dar vei regreta mai tarziu ispita de a deschide portofelul.

Horoscop 28 iunie FECIOARA: Detii solutii practice la ceea ce-i framanta pe altii. Daca tot stii ce e de facut, intervino concret in problemele lor pentru a-i ajuta sa depaseasca impasul.

Horoscop 28 iunie BALANTA: Fii atent la cel care incearca sa ti se bage pe sub piele, pentru ca intentiile sale nu sunt deloc in avantajul tau. Urmareste ceva si profita de prietenia ta.

Horoscop 28 iunie SCORPION: Ai un mare tel de atins in cariera, dar e cale lunga pana vei ajunge la materializarea lui. Poti intalni persoana care te poate indruma pe calea spre succes.

Horoscop 28 iunie SAGETATOR: Visezi frumos iar visele tale implica toata familia, pentru ca nu poti concepe succesul fara cei dragi aproape. Ai nevoie doar de sustinere lor, in rest esti capabil de orice!

Horoscop 28 iunie CAPRICORN: Calci cu grija si nu te arunci spre nimic nou care ar implica vreo doza de risc, pentru ca presimti ca ceva se intampla si nu ai vrea sa gresesti.

Horoscop 28 iunie VARSATOR: Orice conversatie poate gravita azi in jurul banilor. De undeva ai putea primi un pont profitabil ce merita pus imediat in practica pentru un ban in plus.

Horoscop 28 iunie PESTI: Desi esti inconjurat de multa lume, nu te poti apropia de nimeni, de parca te-ai afla printre straini. Evita sa stai in compania unor astfel de persoane.



