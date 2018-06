Horoscop 29 iunie. Fecioarele au parte de o imensa doza de noroc

Horoscop 29 iunie RAC - Primesti o veste cu tenta oficiala pe care te poti baza in proiectele tale profesionale de viitor. E ca si cum ai primi o certificare, o garantie scrisa sau un document de necontestat ce va sta la temelia ascensiunii tale in cariera. Stii mai bine spre ce te indrepti, esti mult mai sigur pe scopul tau de acum inainte iar oamenii pe care ii intalnesti in drumul tau spre succes te sustin si iti sunt de folos in atingerea scopurilor tale. Ai mereu ceva nou si util de invatat din contactul cu persoanele cu diverse functii cheie la usa carora trebuie sa bati acum.



Horoscop 29 iunie LEU - Se deschide un capitol nou in planurile tale profesionale si, ca la orice inceput de drum, si cuprins de entuziasm si de pasiune. Iti place tot ce-i nou, tot ce-i provocator si te pune la treaba, de aceea nu vei sta sa te gandesti mult inainte de a-i da startul. Te implici trup si suflet in noua etapa tocmai inceputa, constient ca rezultatele finale depinde numai de efortul pe care il investesti in ce ti-ai propus. Nu e ceva usor de atins, nici nu ti se ofera pe tava, dar detii toate calitatile sa ajungi la rezultate de top, deci munceste!



Horoscop 29 iunie FECIOARA - Ai de partea ta o imensa doza de noroc pe care merita sa o valorifici intr-un scop caruia ii acorzi acum mai multa importanta. Adu-ti aminte de un anumit plan care poate n-a mers tocmai bine inainte, ceva ce n-a pornit cu dreptul, si ocupa-te de el din nou acum. Intre timp, s-au mai acumulat unele aspecte pozitive, s-au mai rearanjat sortii si acum lucrurile pot evolua pe un teren mult mai bun. De aceea, daca vezi ca ceva nu merge acum, e bine sa-l lasi o vreme deoparte si sa te apuci de el mai tarziu. Acum a venit vremea sa repornesti un proiect care prima data n-a mers chiar asa de bine: a doua sansa e mai buna!



Horoscop 29 iunie BALANTA - Ai o presimtire sumbra cu privire la adevaratul caracter al persoanei de langa tine. Influentabil cum esti de multe ori, esti gata sa-i cazi in capcana, pentru ca se pricepe sa umble la coarda ta sensibila si sa te convinga, dar totusi intuitia ta ramane alerta. Simti ca ceva e in neregula cu felul sau de a fi si, mai devreme sau mai tarziu, vei intelege cine este si ce intentii are. Chiar daca esti usor de pacalit de mastile sale mincinoase, lasa loc si ratiunii sa analizeze situatia, alaturi de suflet, pentru ca asa vei vedea si lucrurile cele mai ascunse.



Horoscop 29 iunie SCORPION - Dai piept cu o situatie la care nu te asteptai si care, pe moment, te determina sa-ti pierzi increderea in planul la care munceai. Nu mai crezi ca poate ajunge undeva, nu mai ai de ce te agata concret iar sacrificiile care ti se cer, par, momentan, inacceptabile. Nu lua decizii acum, sub impactul primului soc, ci lasa sa treaca primul val ca mai apoi sa schimbi radial macazul. Se mai poate salva ceva, nu e totul pierdut, dar trebuie sa scapi mai intai de senzatia de fatalitate pesimista care te cuprinde in prima instanta.



Horoscop 29 iunie SAGETATOR - Este o zi de succes in care toate ar trebui sa-ti mearga ca pe roate! Ai sansa de a colabora cu oameni deosebiti, de a fi primit sub aripa protectoare a unei persoane importante sau de a invata o multime de lucruri interesante ce vor avea un rol major de acum inainte in viata ta, mai ales in plan profesional. Ti se umple inima de o pasiune noua, esti entuziasmat, plin de energie, dornic sa ajungi cat mai repede la telul pe care ti l-ai propus, iar evolutia rapida a lucrurilor te determina de depui si mai multa pasiune, ca sa ti se implineasca visul.



Horoscop 29 iunie CAPRICORN - Daca nu stii incotro s-o apuci, ai curaj sa bati la usile potrivite pentru a cere raspunsuri. Vei intalni persoane dispuse sa iti impartaseasca din experienta lor bogata de viata, ba chiar se vor arata dispuse sa te ajute, pentru ca ele detin informatii la care tu nu ai ajuns inca. E o bucurie sa inveti de la astfel de oameni atatea lucruri interesante, dar cel mai mult te onoreaza faptul ca ei te primesc in randul lor cu deschidere, pentru ca vor sa-ti impartaseasca ce stiu. Nu au interese egoiste, nu vor sa tina ceea ce stiu doar pentru ei, ci sunt incantati ca pot sa transmita si altora, iar tu esti azi invitatul lor de onoare!



Horoscop 29 iunie VARSATOR - Ai niste talente iesite din comun de a rezolva orice problema intr-un stil original, mai aparte. Tu nu urmezi caile batatorite, ai alte viziuni si o alta optica in fata provocarilor si chiar daca stii ca multa lume te va considera ciudat, nu-ti pasa. Mergi pe calea ta, chiar daca nu esti in rand cu toata lumea, pentru ca, de multe ori, cele mai bune cai sunt cele pe care nimeni nu are curajul sa mearga. Tu ai acest curaj, tine-te de acest sens si intr-o zi vei deveni un exemplu pe care si altii vor pasi. Cineva trebuie sa fie si deschizator de drumuri noi, iar acum tu esti acela!



Horoscop 29 iunie PESTI - Viata e nedreapta, ti-e greu sa tolerezi situatiile in care stii sigur ca altcineva e vinovat. Daca poti, lupta pentru a demonstra adevarul, dar poate inainte de a porni o astfel de actiune, ar fi bine sa te detasezi un pic de ceea ce sta la baza revoltei tale de acum. Calmeaza-te un pic, asteapta sa se mai limpezeasca lucrurile si supararea ta initiala sa mai treaca, pentru ca acum esti mult prea implicat emotional si nu vezi lucrurile foarte clar. Totusi, nu uita indignarea care te impinge acum la atac, pentru ca daca iti trece furia de tot, s-ar putea sa renunti la orice act de justitie. Fa dreptate, dar mai asteapta un pic!

Horoscop 29 iunie BERBEC - Uneori, cele mai bruste solutii sunt si cele mai bune, fara sa ai timp suficient sa analizezi problema pe toate fetele. Azi primesti o veste neasteptata pe care o poti pune imediat in practica. Nu te mai gandi ce-ar fi fost daca incercai si alta varianta, ci profita imediat de aceasta situatie. Daca ai incepe sa cauti la bani marunti, ai descoperi tot felul de puncte slabe, dar daca o iei ca atare, asa cum apare la prima vedere, ai avea mai multe de castigat. Cu cat ai mai putin timp la dispozitie, cu atat sansele sa iasa bine sunt mai mari, deci hai, acum e momentul!



Horoscop 29 iunie TAUR - Incepi si tu sa te indoiesti ca planul la care muncesti cu sarg are sorti de izbanda cand atata lume se opune ideilor tale. Nu te lua dupa orice disputa care se naste, ci asculta mai intai argumentele contra. Unii nu stiu decat sa contrazica, sa critice, sa puna bete in roate, fara a oferi solutii viabile in schimb. Cel care ti se opune azi cu atata incapatanare nu are o idee mai buna, ci asa ii place lui sa comenteze tot ce aude de la altii. Daca ar avea un sfat, ar merita ascultat, dar daca e doar un refuz si atat, fara nimic care sa-i sustina punctul de vedere, mai bine nu-i dai nicio atentie.



Horoscop 29 iunie GEMENI - Afacerile merg bine, bugetul prinde contur si ai chiar curajul sa-ti faci planuri marete cu banii tai. Gasesti clienti buni pentru ceea ce ai tu de oferit sau nimeresti intr-un mediu unde poti intalni si atrage un posibil investitor sau asociat alaturi de care situatia ta materiala va cunoaste o ameliorare. Succesul financiar iti este azi la indemana, pentru ca stii sa te pui bine in lumina si sa-ti scoti in evidenta talentele si calitatile. Ideile tale sunt aducatoare de profit, deci pune-le in aplicare!





