Horoscop 29 iunie. Varsatorii se vor lupta cu problemele

Horoscop 29 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de vineri.

Horoscop 29 iunie BERBEC: Nu esti sigur ca e momentul potrivit pentru a celebra deja succesul, ci esti inca prudent. Parca nu te poti bucura pe deplin de evenimentele care se petrec in jurul tau.

Horoscop 29 iunie TAUR: Te simti bine pe oriunde mergi, te bucuri de simpatia prietenilor si de o primire calduroasa peste tot, pentru ca ai pentru toti o vorba buna si o atitudine joviala care face placere.

Horoscop 29 iunie GEMENI: Esti nevoit sa suporti o atmosfera tensionata, constient ca inainte de clarificarea situatiei, intotdeauna se agita spiritele, iar tu esti acum in miezul acestei actiuni.

Horoscop 29 iunie RAC: Nu poti ramane blocat in grijile care te-au coplesit la nesfarsit, dar exista mereu cineva alaturi care te influenteaza negativ si te trage inapoi si pe tine cu vaicarelile sale.

Horoscop 29 iunie LEU: Iubirea evolueaza bine si o vezi cum creste sub ochii tai. Va intelegeti de minune, aveti atatea vise in comun si va puneti fortele laolalta pentru o relatie de succes.

Horoscop 29 iunie FECIOARA: Bucura-te de atmosfera relaxanta si calda, banala in fond, dar chiar aveai nevoie de o zi absolut normala. care sa nu ceara nimic in plus de la tine.

Horoscop 29 iunie BALANTA: Esti persoana potrivita pentru toate provocarile acestei zile, pentru ca ai un caracter puternic si esti oricand gata de o confruntare chiar si cu cei mai acerbi inamici.

Horoscop 29 iunie SCORPION: Cel care te ataca dur se dovedeste a fi cel mai de temut rival al tau, la momentul acesta. E bine ca se arata la fata, ca sa stii mai clar cu cine ai de a face.

Horoscop 29 iunie SAGETATOR: Unii vor incerca sa te intimideze cu critici si cu acuze dure, dar fii sigur ca sunt nemeritate. Acesta e modul lor de a-si impune pozitia printr-o atitudine superioara.

Horoscop 29 iunie CAPRICORN: Mare grija la tentatii, pentru ca esti gata sa faci o greseala, impins de cineva care, sub aparenta unui prieten, cauta sa te induca in eroare.

Horoscop 29 iunie VARSATOR: Nu esti singur in lupta cu problemele, deci nu-ti mai turna cenusa in cap! Priveste un pic in jur sa vezi cati prieteni adevarati apar la nevoie, deci accepta-le ajutorul.

Horoscop 29 iunie PESTI: Relatia pe care o cladesti nu merge atat de lin cum ai visa. Si aici e nevoie de munca si sacrificiu pentru a cladi ceva solid care sa va implineasca pe amandoi.

