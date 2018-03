Horoscop: Cele trei zodii care pot deveni sotii ideale!

Fiecare dintre noi avem propria intelegere a fericirii. Iar diferentele sunt atat de mari, incat chiar si un lucru fundamental precum o casnicie fericita este interpretata in fel si fel.

Taur

Alaturi de Taur sansele unei casnicii ideale sunt foarte mari. Femeile nascute sub acest semn au talentul de a transforma casa nu doar intr-o adevarata "fortareata", ci intr-un teritoriu inaccesibil, temeinic protejat de tot ce inseamna furtuni si nenorociri. In plus, ele confera locuintei un conform la care doresti mereu sa te intorci.

O curatenie desavarsita, o ordine ireprosabila, o mancare gustoasa de iti lasa gura apa, copii ingrijiti si educati - iata ce pot oferi reprezentantele sexului frumos din zodia Taurului. Mai trebuie adaugat romantismul.

Scorpion

Nu este deloc intamplator ca doamnele Scorpion sunt deseori numite "femei fatale". Daca dintre numeroasele dumneavoastra admiratoare, ati fost ales de un Scorpion, bucurati-va. E adevarat, viata dumneavoastra se va schimba radical, dar intr-o directie buna. Dar nu va mai depinde de dumneavoastra.

Problema este ca femeile Scorpion stiu intotdeauna ce trebuie facut pentru a obtine rezultatul dorit. Si vor atrage in aceste eforturi si pe ceilalti. Cu alte cuvinte, veti fi ghidat si inspirat.

Nu va trebui sa va chinuiti cu tot felul de chestiuni marunte - doamenele Scorpion le-au rezolvat deja. Locuinta va arata intotdeauna perfecta, copiii vor arata impecabil, iar sotul va avea mereu parte de partide de amor pline de pasiune. Singurul lucru pe care femeile Scorpion il vor in schimb - supunere totala. Si nu incercati sa o inselati, pentru ca viata dumneavoastra minunata se va transforma intr-o fractiune de secunda in cosmar.

Varsator

Unii se casatoresc pentru ca, in sfarsit, au gasit persoana alaturi de care se simte bine, care asculta si da raspunsurile dorite, care are un sfat la indemana. Un om care nu numai ca va genera, dar si va pune in aplicare ideile comune. Iar femeia-Varsator chiar face parte din aceasta categorie.

Cu idei intotdeauna originale si vesnic in cautarea a ceva nou, doamnele acestei zodii vor oferi partenerilor de viata o casnicie plina de suspans. In ceea ce priveste casa, locuinta, femeile Varsator nu sunt foarte preocupate de aspectul casnic al existentei comune. Altfel spus, va trebui sa va calcati singur camasile.

In schimb, educatia copiilor va fi in atentia lor - mamele Varsator vor face tot posibilul pentru a asigura o educatie solida, dar si o dezvoltare corecta a personalitate copiilor, atat in plan intelectual, cat si emotional.