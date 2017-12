HOROSCOP special: Ce vor face doamnele in ianuarie 2018

Prima luna din 2018 deschide numeroase oportunitati pentru manifestarea celor mai bune calitati, bunul simt jucand, din acest punct de vedere, un rol aparte. Prima jumatate a intervalului de referinta va continua sa fie dominata de Cocos, ignorat insa de toate semnele zodiacale, care asteapta minuni din partea Cainelui de Pamant, patronul anului 2018.

Prima decada se va derula sub semnul lui Mercur, care scoate la suprafata ganduri pasnice. Cu alte cuvinte, vacantele vor fi un real succes. Ultimele doua decade intra sub influenta Focului si a Aerului, ceea ce inseamna un nou inceput, fie in plan profesional, fie personal.

Berbec

Femeile nascute intre 21 martie si 20 aprilie trebuie sa invete ce inseamna moderatia: echilibrati-va cheltuielile cu venitul, chiar daca ati primit o suma importanta de bani. Prezenta lui Jupiter anunta stabilitate in viata personala. Persoanele singure au sansa sa-si intalneasca viitorul partener de viata. Va doriti schimbari in multe planuri, dar astrologii va recomanda sa va limitati la mici ajustari prin casa.

Taur

Sunteti cu capul in nori, va ganditi doar la petreceri si distractii. Nu trebuie insa sa uitati de prieteni si rude. Daca nu sunteti inca maritata, nu v-ati intemeiat o familie, ar fi cazul sa va ganditi la viitor. Cainele de Pamant agreeaza persoanele care au planuri serioase!

Gemeni

In ianuarie veti avea succes daca veti putea nivela influenta nu tocmai favorabila a Lunii. Ultimele doua decade v-ar putea oferi posibilitatea de a cunoaste persoane noi. Relatiile sentimentale si iesirile in oras nu va lasa sa va plictisiti sau sa va obositi prea tare la locul de munca.

Rac

Aveti multa energie si incep sa se vada roadele muncii depuse pana acum. De altfel, intreaga luna ianuarie va fi pentru reprezentantele sexului frumos o perioade de reusite. Succesul va insoteste, practic, la tot pasul.

Leu

Dati dovada de multa fermitate in tot ceea ce faceti. Incepeti anul hotarate sa promovati pe plan profesional, sa va consolidati situatia financiara. Totusi, nu uitati ca odihna va ajuta sa va intariti fortele, pentru ca in a doua parte a lunii sa "luati cu asalt" problemele de serviciu, afacerile. O schimbare de peisaj la locul de munca sau acasa vor avea un efect benefic.

Fecioara

Relatiile romantice va acapareaza in totalitate. Aveti incredere in alesii inimilor dumneavoastra si contruiti planuri de viitor. Exista insa si reversul medaliei: Luna poate provoca accese de gelozie. Pentru a evita certuri inutile si scene neplacute, incercati sa va pastrati calmul. Ganditi mici activitati comune, precum o iesire in afara orasului, vizionarea unui film sau mersul prin magazine.

Balanta

Sunteti deosebit de fermecatoare si atragatoare. Barbatii vor fi atrasi de dumneavoastra. Totusi, incercati sa petreceti cat mai putin timp acasa. Chiar daca ploua, ninge sau e ger, afara sunt atat de multe locuri uimitoare, atati oameni interesanti! Acceptati invitatii, fie ca e vorba de o vizita, o expozitie sau o plimbare prin parc.

Scorpion

Inca din ianuarie incepeti sa va pregatiti pentru plaja si nu este exclus ca in 14 februarie sa zburati peste mari si tari. In viata personala se observa o pauza, de aceea activitatile fizice si profesionale sunt singurele mijloace de a petrece cu folos aceasta luna. Astrele va sfatuiesc sa nu ridicati excesiv stacheta pretentiilor. In alta ordine de idei, femeile nascute in aceasta zodie trebuie sa isi cumpere neaparat o bijuterie, care sa va reprezinte.

Sagetator

Va confruntati cu o adevarata furtuna emotionala, de aceea trebuie sa va odihniti cat mai mult. Relaxati-va, ascultati muzica, mergeti la teatru sau film. Important este sa nu luati in seama ce se intampla in jurul dumneavoastra, pentru a va pastra un echilibru interior extrem de fragil in aceasta perioada. De asemenea, daca simtiti ca relatia pe care o aveti nu merge, nu incercati imposibilul.

Capricorn

Cu siguranta veti dori cateva zile de relaxare undeva departe de casa. O scurta vacanta, dar care va fi leacul ideal pentru sufletul dumneavoastra care tanjeste dupa noi impresii si trairi. Nu trebuie sa va mirati daca in timpul calatoriei veti primi o oferta pentru un nou loc de munca. Trebuie insa sa cantariti bine plusurile si minusurie, dar nu taraganati cu raspunsul.

Varsator

Aveti o sanatate de invidiat, iar oganismul singur va va "sopti" ce alimente trebuie sa puneti pe masa, pentru ca aspectul dumneavoastra fizic sa nu sufere. In privinta dietelor si a regimurilor alimentare, este bine sa uitati de ele, pentru ca recomandarile foarte stricte ale dietologilor nu vor da rezultatele scontate. Dimpotriva, vor distruge echilibrul intern al organismului.

Pesti

Se pare ca decizia aceste luni rezida in autoperfectionare. Totusi, nu va obositi prea tare si nu uitati ca, pe langa preocuparile legate de cum sa va atingeti scopul, mai aveti si alte obligatiuni. Nu uitati ca in tot ceea ce intreprindeti trebuie sa respectati masura. In planul sanatatii, incercati sa va abtineti de la mancare.